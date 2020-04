ZABRANJENA USKRSNA TRADICIJA! Što je Uskrs bez ladanjskih ‘vuzijemnica’?

Ezra Pound, američki književnik, napisao je kako je tradicija ljepota koju čuvamo. Da se tradicija njeguje i održava, dokaz su mještani nekoliko sela, točnije – Gornjeg Ladanja, Donjeg Ladanja i Čalinca, Koretinca i Maruševca, koja se nalaze dvadesetak kilometara od Varaždina.

Naime, s početkom Velikog tjedna započinje i gradnja tzv. “Vuzijemnica” (krijesa).

Naš sugovornik Zlatko radio je, prije nekoliko godina, terensko istraživanje te je uspio doći do konkretnih informacija vezanih uz Vuzijemnice u Ladanjskom kraju.

“Kako je rekao jedan od sugovornika, koji je rođen 1932. godine, njegovo najranije sjećanje vjerojatno seže u kasne 1930-te, a vezano je uz izradu Vuzijemnica. Muškarci i mladež već su od Pepelnice, kako kaže, počeli prikupljati drva koja će se “kuriti pri Vuzijemnici”, kazao je Zlatko.

Tada nije bilo traktora, već se sve radilo ručno. Djeca su kroz cijeli Veliki tjedan, na mjesto gdje će se izraditi Vuzijemnica, nosila biljku zvanu “remiza“.

Izrada Vuzijemnice počela je ujutro na Veliku subotu. Oblik same Vuzijemnice nije se mijenjao do današnjeg dana. “Najprije se podigla “ostrav” i to je bilo veoma bitno. Ostrav se nalazila u središtu hute i bila je svojevrsni toranj svake Vuzijemnice. Druga bitna stvar jest da bude što duža. Vrh je bio obučen u ranije spomenutu remizu i na kraju su bili “pantliki” (šarene duguljaste vrpce)”, priča nam gospodin Zlatko.

“Vuzijemnica je imala četvrtasti oblik, čiji je temelj bila kontrukcija od debljih grana. To se zvalo “huta” i tu su se kroz cijelo popodne igrala djeca. Okolo se postavljaju snopovi “kuruznice”, a na to se još dodatno stavlja zimzeleno granje od jele, smreke, a ponekad i bora. Na samome dnu Vuzijemnice, nalazi se slama”, dodaje.

Svaki dio naselja, odnosno nekoliko rodbinski povezanih obitelji, imalo je svoju Vuzijemnicu dok bi se oblik razlikovao tek u ponekom detalju.

“Koliko sam uspio istražiti, u Donjem Ladanju, prošle godine bile su sljedeće Vuzijemnice: “Prva ud Metalca”, “Čijekuva”, “Arbeci”, “Blažiki”, “Buluk Treća Ljuta”, “Ulica Jorgovana”, “Krličuv brijeg – Otrovi z brega” i “Pinica Boysi”.

Koliko se sjećam, kroz proteklih četrdesetak godina, bile su i ove: “Meričaruva, Banova i Juguva”, ali one se već duži niz godina ne izrađuju”, nabraja nam Zlatko, inače tajnik KUD-a “Klaruš” Maruševec.

Vuzijemnice su se, nakon Drugog svjetskog rata, izrađivale na šumskim proplancima zbog straha od vlasti koje tada nisu bile blagonaklone obilježavanju vjerskih blagdana. No, usprkos svemu tome, tradicija se održala sve do današnjih dana.

“Nešto manje izrađivale su se u vrijeme Domovinskog rata, ali su se uspjele održati te se u novije vijeme izrađuju na “tranicima i vugradima” (livadama) ili pak oranicama”, objašnjava Zlatko.

Kroz noć su postojale tzv. straže koje su se grijale uz vatru na kojoj se, kako kaže Zlatko, “kurilo” sve ono što se od Pepelnice do Velikog Tjedna prikupilo, odnosno suho granje i “ruožđje” (granje iz vinograda).

Nezaobilazan dio Vuzijemnice, bilo je pucanje. U Ladanjskom se kraju pucalo uz pomoć “karabita” i “hilzi” (čahura ili tuljac od bojlera, bačve i slično). No, postavlja se pitanje, zašto se pucalo baš iz karabita?

“Ladanjski kraj poznat je po ugljenokopima gdje se vrlo često koristio karabit za “karabiterice lampe” uz pomoć kojih su rudari ulazili u rudničku jamu. Ponekad se dogodila nezgoda prilikom pucanja pa je bilo i ranjenih”, navodi Zlatko te dodaje kako je simbolika pucanja u tome da se nagovijesti Isusovo uskrsnuće.

Kako izgleda druženje?

“Druženje kod Vuzijemnice je u prošlim vremenima bilo malo skromnije, ali to ne znači da se ljudi nisu družili i zabavljali ko mi danas. Skromno znači da se nije pekla kotlovina kao danas, već su ljudi uživali u “krampijeru z zemlenuga lojnčika” i pekli su “cvrtje” (omlet) na povećem, kako oni to zovu – plehu”, objašnjava nam Zlatko.

Do Domovinskog rata, Vuzijemnice su se palile u zoru, oko pet sati, na samu Uskrsnu nedjelju. “Ukućanin koji je bdio cijelu noć kod Vuzijemnice imao je dužnost da probudi sve ukućane kako bi se okupili i kako bi je zapalili”, kazao je Zlatko.

“Na taj način, odnosno plamenom, obavještavalo se kako je Isus uskrsnuo“, dodaje.

Žene i djevojke su, kako kaže Zlatko, žurile na ranu misu na kojoj se održavala posveta hrane. “Uskršnji doručak je u Ladanjskom kraju bio jedan od najobilnijih, najtoplijih i najljepših”, govori Zlatko.

“Pazili smo da sve ostatke od doručka (lupine od jaja, mrvice kruha..) ne bacimo u smeće. Netko od ukućana odnio ih je zgarište Vuzijemnice koje je još uvijek tinjalo”, dodaje.

Uskrs je u Ladanjskom kraju bio pravi obiteljski blagdan, a rodbini i susjedima išlo se tek na Uskrsni ponedjeljak.

Od ’90.-ih do danas, Vuzijemnice se pale tek na Uskrs predvečer zbog potrebe i želje da se ljudi više druže i vesele Uskrsu.

“Stanovnici maruševečkog i viničkog kraja, posebno Donjeg i Gornjeg Ladanja u prošlosti su živjeli težačkim i mukotrpnim životom. Uglavnom su to bili kmetovi grofova koji su imali prekrasne dvorce”, rekao je Zlatko dodajući kako misli na dvorce Maruševec, Opeka i Banjski Dvori.

Stanovnici tih mjesta su kasnije, kako kaže, bili pretežito rudari i zemljoradnici.

“Prema izvorima i materijalima koje sam uspio sakupiti, vidljivo je da je stanovništvo ipak imalo vremena i za zabavu i veselje“, tvrdi Zlatko.

Izrađivale su se prekrasne narodne nošnje, pjevale jurjevske pjesme, pješačilo se na Mariju Bistricu i u Krapinu. “Ljudi su imali veliku potrebu zahvaliti Bogu na predivnom kraju u kojem su mogli živjeti”, objašnjava te dodaje kako je jedan od pokazatelja i izrada Vuzijemnica.

“Bili su maštoviti i spretni. Upravo zato su naše Ladanjske Vuzijemnice najljepše i najpoznatije“, zaključuje.

Nema Vuzijemnica ove godine

U ovom tradicionalnom običaji, ove godine zbog epidemije koronavirusa stanovnici maruševečkog i ladanjskog kraja neće moći uživati. Naime, lokalni stožeri civilne zaštite donijeli su odluku, sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, kako se ove godine ne mogu paliti vuzijemnice.

“Podsjećamo mještane da su u cilju sprečavanja širenja koronavirusa još uvijek na snazi Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja te Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim površinama kojima se zabranjuju sva okupljanja na javnim površinama.

Stoga upozoravamo da će u interesu zdravlja svih nas područje Općine Vinica obilaziti pripadnici operativnih snaga i policije, a svako okupljanje ili pripremanje vuzemnica biti će sankcionirano“, stoji u obavijesti.