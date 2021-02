ZABRANJENA TEMA U HDZ-u! Plenkoviću ovo nitko ne smije ni spomenuti

Autor: Iva Međugorac

Dvije najveće stranke u državi spremne su za lokalne izbore od kojih nas dijeli stotinjak dana, barem ako je suditi po popisu kandidata koji su predstavljeni u javnosti. Stječe se dojam kako su HDZ i SDP uglavnom predstavili većinu kandidata kako za najveće gradove, tako i za županije, ali dakako i za one manje gradove te neizostavne općine.

Vodeće stranke predstavile su i svoje ciljeve, a onaj premijera Andreja Plenkovića da osvoji sva četiri velika grada u HDZ-u je zabranjena tema. Taj se plan kojega je predsjednik Vlade iznio u rujnu u međuvremenu izjalovio pa sada HDZ-ovci ispod glasa priznaju kako se bore za to da osvoje barem jedan veliki grad.

Situacija u Splitu ne ide im u prilog, njihov kandidat Vice Mihanović snage će odmjeravati sa Željkom Kerumom i Mamićem Tommyjem, a upućeni kažu kako i Plenković ne vjeruje previše u njegov uspjeh.

”Mihanović vodi bitku koja nije njegova, mi možemo s njim osvojiti županiju, ali i to je neizvjesno, u Splitu je stranka opterećenja dosadašnjom suradnjom sa Kerumom, a to je bilo neizbježno”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke te priznaje kako se u HDZ-u vode analize po pitanju Splita.

”Mislim da definitivno gubimo u ovom gradu, Plenković će zato morati našim biračima, svojim članovima ponuditi nešto za utjehu, negdje i nekako ćemo taj gubitak morati kompenzirati”, naglašava naš sugovornik te napominje da na kompenzaciju ne računaju u Zagrebu.









Premda je u stranci teško naći one koji su kritični prema njihovom kandidatu Davoru Filipoviću malo je onih koji vjeruju da ovaj mladi ekonomist može ugroziti Milana Bandića. ”Mi se možemo nadati nekom rezultatu eventualno u Osijeku, u Rijeci nam ionako nisu nikada bili naklonjeni, ali Ivan Radić ipak ima šanse u srazu s Vladimirom Šišljagićem koji se neće predati bez ozbiljne borbe, tako da nas i tu čeka neizvjesna situacija, jer će Šišljagić u drugom krugu imati široku potporu, to je za nas velika opasnost”, upozorava naš sugovornik te naglašava kako se kandidat za Rijeku u stranci još dogovara, no tko god da on bio od njega ne očekuju previše.