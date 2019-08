‘ZABRANITE TAJ SRBIJAFEST!’ ZBOG CAJKI POZVALI NA BOJKOT RUJANFESTA: Evo što misle poznati građani

Pjesme Seke Aleksić, Miroslava Ilića, Željka Samardžića, Željka Joksimovića, Dejana Matića, Ministarki, Bajage i instruktora i mnogih drugih, za koji dan zaorit će se Zagrebom na Rujanfestu.

Činjenica da će ovaj urbani, zagrebački događaj na otvorenom uveličati veliki broj srpskih izvođača, mnogima je zasmetala. Jedan od njih je i pravnik Pero Kovačević:

“Ako Milan Bandić i Grad Zagreb stanovnike metropole časte Sekom Aleksić i ostalim cajkama, onda je to dno dna. Uistinu me zanima koji to ‘kulturnjak’ vodi brigu o odabiru izvođača na ovim prostorima. Ovaj događaj se pretvorio u ‘Srbijafest'”, kazao je Kovačević za Dnevno.

Novinar Ante Gugo također nije ostao imun na glazbenu ponudu ovogodišnjeg Rujafesta:

“Ako ste mislili da Miloševićevi sljedbenici nisu ostvarili Veliku Srbiju zacrtanu u Memorandumu SANU onda se varate. Otišli su oni i zapadnije od linije Virovotica – Karlovac – Karlobag. Dobro došli na ‘Septembar fest’ u srcu Zagreba”, objavio jeGuguo.

No, nakonkretniji osvrt, točnije poziv na bojkot, odaslali su članovi Hrvatske konzervativne stranke koji su “kumovali” i nastupu Mome Stanića u Vukovaru:

“Ovogodišnji Rujanfest ući će u anale kao agresivno nametanje ‘glazbenih’ uradaka iz ‘regiona’ i regije. Čime može gradonačelnik Bandić opravdati nametanje Zagrepčanima i Zagrebu glazbenika koji su svoj zenit karijere doživjeli još u raspadnutoj državi? ‘Neće više biti cajki u Zagrebu’, obećanje je Milana Bandića, a na popisu ovogodišnjih, dobro plaćenih izvođača su Seka Aleksić, Miroslav Ilić, Ministarka, Dejan Matić. Sramota koju gradonačelnik nanosi našem gradu izborom ovogodišnjih gostiju je nepopravljivi udarac tradiciji i kulturi grada Zagreba. Grad Zagreb neće postati talac gradonačelnikovih poslovnih veza s “.regionom”, niti želimo konzumirati proizvode iz balkanske krčme. Poštovani sugrađani pozivamo vas na bojkot ovogodišnjeg sramotnog Rujanfesta.