ZABORAVLJENI GUBITNICI LOKALNIH IZBORA! HNS je doživio nezapamćen potop: Stranka koju više nitko ne spominje

Autor: Iva Međugorac

Nitko ih ne spominje, ali oni više niti ne postoje – sažeti bi se tako mogla situacija koja je zadesila HNS nakon prvog kruga lokalnih izbora.

Istini za volju liberali koje trenutno vodi Stjepan Čuraj prve naznake svojega kraja pokazali su na parlamentarnim izborima, u parlamentu više nemaju baš nikakvu ulogu, premda su sve do tih izbora s minimalnim utjecajem bili jedna od najmoćnijih političkih opcija u zemlji budući da su njihovi kadrovi upravljali ministarstvom graditeljstva preko Predraga Štromara, ali i ministarstvom obrazovanja preko nestranačke Blaženke Divjak.

Nedosljednost i političku trgovinu Ivana Vrdoljaka s premijerom Plenkovićem i HDZ-om, HNS-ovci su skupo platili, njihovi kadrovi polako se eliminiraju i iz državnih tvrtki posebice onih u energetskom sektoru u kojem su bili gotovo dominantni. Iz politike se Vrdoljak gotovo u potpunosti povukao, a HNS-u u drugom krugu predstoje borbe za Lepoglavu i Čakovec, što je trivijalno, ogroman je to pad u odnosu na ranije lokalne izbore na kojima su sudjelovali.

Za utjehu im ostaje stotinjak vijećničkih mjesta diljem Hrvatske, no slaba je to podloga za tješenje ekipi koja je donedavno s manje od dva posto potpore drmala državom, priskrbljujući sebi epitet male stranke za velike interese. Na vrijeme su slom HNS-a prepoznale Anka Mrak Taritaš i Vesna Pusić, no i njih dvije sve se manje spominje u medijskom prostoru. Dok se Pusić po svemu sudeći mudro odlučila na umirovljenje, Mrak Taritaš na ovim je lokalnim izborima možda ispala i ponajvećom gubitnicom, u Zagrebu je osvojila manje od jedan posto potpore dok je na prošlim lokalnim izborima skoro srušila dugogodišnju vladavinu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

HNS više ne postoji na političkoj sceni, a moglo bi se reći da ga je ugasio upravo Plenković kojemu i danas HNS glumi saborske žetončiće gaseći u potpunosti i ono malo svijetla koje bi značilo nadu da se mogu oporaviti.