ZABORAVLJENI DOKUMENT NOVI PLENKOVIĆEV KRIMEN! Spominje se i Martina Dalić: O ovome nitko ne govori

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih nekoliko dana otkako je na saborskom Antikorupcijskom vijeću progovorio bivši šef Janafa Dragan Kovačević, ponovno se problematizira Memorandum o Ini, koji je rezultirao gašenjem sisačke rafinerije, a zbog čega je Kovačević prozvao premijera Andreja Plenkovića i nekadašnjeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića koji ujedno i jest potpisnik spornog memoranduma.

I dok se javnim prostorom razlažu brojne pojedinosti ovog Memoranduma, mnogi zaboravljaju da je sredinom lipnja 2017. godine u Budimpešti potpisan još jedan memorandum i to onaj o plinu kojim je omogućeno da plin iz naše zemlje može ići u smjeru Mađarske, što bi sada kada Hrvatsku i ostatak Europe očekuje energetska kriza moglo prerasti u još veći problem za premijera Plenkovića, što se potvrđuje i u energetskim krugovima u kojima se budno prati ova tema.

”Taj dokument je potpisao nekadašnji državni tajnik iz Ćorićevog Ministarstva zaštite okoliša Mario Šiljeg koji je bio ovlašten izravno od premijera Plenkovića, a on se potpisivao u Mađarskoj, točnije u njihovom Ministarstvu nacionalnog razvoja s Andrasom Aradszkijem”, podsjeća naš dobro upućen sugovornik koji dodaje da su na potpisivanju sudjelovali predstavnici Plinacra.





Teško je sada pobjeći

”Plenković je imao uvid u ta događanja, i on od toga teško može pobjeći”, smatra naš sugovornik koji drži da Plenković teško može pobjeći i od teza koje su iznesene o Ini odnosno o tom Memorandumu koji je potpisan 2018. godine, a kojim je omogućen izvoz hrvatske nafte u Mađarsku.

”O ovom plinskom Memorandumu se ne govori previše, odnosno ne govori se uopće, ali to sve nalikuje na sistemsku mrežu. Na potpisivanju sporazuma u Budimpešti sudjelovala je i Martina Dalić, ona je tada bila ministrica gospodarstva, a njen muž Niko i onda je sjedio u Upravi Ine, ali je ona za razliku od Ćorića bila nešto mudrija pa ona nije svoj potpis stavila na Memorandum”, komentira naš sugovornik koji drži da će se Plenković uskoro morati očitovati oko odluka koje se odnose na energetsku politiku.

”On ne može tvrditi da o tome nije znao ništa i da to nije njegova domena, Ina i energetika su strateški interesi naše zemlje, Plenković kao predsjednik Vlade za to ima odgovornost, a ako o tome ne zna ništa, onda on niti nije sposoban voditi Vladu”, ocjenjuje naš sugovornik.

Panika u stranci

Iako je Plenković ovih dana odbacio sve teze koje je izrekao Kovačević naglašavajući da nije naložio potpisivanje spornog Memoranduma o Ini, izgledno je da je ova afera koja ne jenjava unijela velike nemire u vladajuće redove, što je evidentno i iz toga što su HDZ-ovci svim silama nastojali spriječiti Kovačevićev iskaz koji je ipak uspio dospjeti do javnosti koja ako je suditi po HDZ-ovom, i Vladinom rejtingu polako, ali sigurno gubi strpljenje za Plenkovićeve argumente.

To bi dugoročno gledano moglo predstavljati veliku i nesagledivu opasnost za premijera Plenkovića i sve njegove suradnike, posebice one koji su kontaminirani aferama.