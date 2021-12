ZABORAVLJENI DETALJ U POZADINI MILANOVIĆEVA OKRŠAJA S PUPOVCEM! Predsjednik mu to nikada nije oprostio

Autor: Iva Međugorac

Buran je posljednjih dana odnos između predsjednika Zorana Milanovića i prvog čovjeka SDSS-a saborskog zastupnika Milorada Pupovca, kojega je predsjednik nazvao prljavim Hrvatom. ”Znamo mi što to znači, tu prljavštinu nećemo dirati. Ona je kao neka stvar kad je taknete” uzvratio je Pupovac Milanoviću kojemu je posebno zamjerio izjave o obitelji Zec. ”Ne bi me čudilo da Zoran Milanović odluči dodijeliti još neko odlikovanje onima koji su ubili obitelj Zec ili možda predsjedničke mirovine’, kazao je šef SDSS-a osudivši predsjednikov odnos prema zločincima.

”Predsjednik olako pljuje po ljudima i olako odlikuje ljude. Takvog nema nitko. Niti je imao ikada itko. Ni u Europi, a ni šire od Europe. Predsjednik je alergičan na prljave, a kako sam ja jedan od tih i jedan od takvih, onda je vjerojatno to razlog. Svejedno. Kad kaže prljav Hrvat, mi znamo što to znači’, rekao je uz ostalo saborski predstavnik srpske nacionalne manjine, kojega Milanović nerijetko proziva otkako je postao predsjednik Republike.

Pupovcu je Milanović uz ostalo zamjerio i to što je svojevremeno odbio dati potporu njegovoj kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Zlati Đurđević, a i u to vrijeme etiketirao ga je kao prljavog Srbina odgovarajući na Milanovićeve teze o Đurđević kao o padobranki. “To kaže čovjek koji je, na pravdi Boga, s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. Koga on predstavlja i u čije ime govori. Na svakim izborima dobijem više glasova Srba nego Pupovac u cijelom svom bezvrijednom političkom životu, trgovačkom, neiskrenom, nepoštenom, i vrijeme je da se to konačno kaže.

Josipović je to nazivao etnobiznisom, ja čaršijskim lopovlukom. Neka nekretnine podijele ljudima na Baniji koji moraju spavati sa svinjama. Zadnji je koji može govoriti da je ona padobranka”, rekao je Milanović koji je i u ovom posljednjem konfliktu Pupovcu zalijepio stari Josipovićev nadimak- etnobiznisnem.

Nisu doduše uvijek Pupovac i Milanović bili u ovako lošim odnosima. Zahvaljujući Milanoviću, Pupovac je svojevremeno skoro ušao u Europski parlament, i to kao kandidat na listi Milanovićeve takozvane Kukuriku koalicije. Oni koji se njihova odnosa sjećaju iz toga vremena, tvrde kako je Milanović osobno Pupovcu ponudio suradnju na europskim izborima, ignorirajući svoje stranačke kolege iz SDP-a koji su se tome protivili. S Pupovcem je Milanović imao prilično skladan odnos i u doba kada se vodila polemika o uvođenju ćiriličnih ploča u Vukovar, kada su djelovali kao saveznici, i kada su ujedno zajednički podržavali Željka Sabu.

Upućeni će međutim reći kako je sve to dio Milanovićeve pragmatične politike, koja se tijekom njegova predsjedničkog mandata počela pretvarati u osvetnički pohod. Koliko je god s Pupovcem kao premijer surađivao, s njim je uvijek bio na oprezu, svjedoče oni koji predsjednika poznaju te tvrde kako Milanović i danas pamti eru bivšeg premijera Ive Sanadera i situaciju u kojoj mu je Pupovac okrenuo leđa priklanjajući se tadašnjem HDZ-ovom šefu.

Sanader je naime tada uspio slomiti Pupovca i Srbe te s njima dogovoriti suradnju ustupajući Slobodanu Uzelcu mjesto u svojoj Vladi, čime je Milanović ostao bez mogućnosti formiranja svoje prve Vlade. To je ujedno crtica koju Milanović do danas nije oprostio predsjedniku SDSS-a, no kako kažu Milanovićevi poznanici političke okolnosti u njegovom premijerskom mandatu naprosto bile takve da su morali surađivati. Milanović je sada u poziciji da govori ono što uistinu misli, uvjereni su njegovi suradnici, koji očekuju da bi se njegov konflikt s Pupovcem mogao produbiti.