ZABORAVITE SVE ŠTO STE ZNALI! Vraća se otpisani i kreće na Plenkovića: Ni ne slutite o kome se radi

Prije više od godinu dana u intervjuu za naš tjednik 7dnevno bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio je povratak u političku arenu, nedugo potom, diskretno se aktivirao na društvenim mrežama, svako malo peckajući aktualno rukovodstvo svoje stranke predvođeno Andrejom Plenkovićem koji ga je potpuno marginalizirao.

Da bi se Karamarko mogao kandidirati uoči ovogodišnje proslave Oluje dala je naslutiti i bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac s kojom je Karamarko oduvijek u kvalitetnim odnosima. Ubrzo potom i sam Karamarko oglasio se na obilježavanju Oluje kritizirajući neizravno Plenkovića te najavljujući pohod na HDZ. Kako se može iščitati iz Karamarkovih ranijih istupa on se u borbu za prijestolje ne vraća radi samoga sebe, čini to na poziv stranačkih kolega koji nisu zadovoljni smjerom i načinom na koji Plenković upravlja HDZ-om.

Ono o čemu se dugo nagađalo i kalkuliralo, te pripisivalo svojevrsnom Karamarkovu spinu, ovih bi se dana ipak moglo oslužbeniti. Naime, kako navode izvori bliski bivšem šefu HDZ-a, Karamarko je zasukao rukave, prelomio te već polako kreće u kampanju za predsjednika stranke, no službeno, svoju će kandidaturu objaviti nakon predsjedničkih izbora.

U tu borbu Karamarko ne kreće sam, uz njega je navodno i dio saborskih zastupnika koji i javno protestiraju protiv Plenkovića, a među njima svakako valja spomenuti Stevu Culeja.

Karamarko očekivano, računa na konzervativne članove svoje stranke, no baš na tom polju mogla bi biti gužva, jer za isti dio biračkog bazena bore se i Miro Kovač, Davor Ivo Stier te Ivan Penava, ako se kandidira, a upravo bi gužva u konzervativnom djelu stranke mogla ojačati Plenkovićevu poziciju, no Karamarka to baš i ne brine uvjeren je da samostalno pa i bez potpore Milijana Brkića može povratiti svoju staru poziciju.