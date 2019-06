ZABORAVITE ŠKORU! Samo jedna dama s desnice može ugroziti Kolindinu pobjedu

Iako inače vrlo otvoreno iznosi svoja stajališta, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u rukavicama progovara o kandidaturi za još jedan mandat. No, oni koji su dobro upoznati sa zbivanjima na Pantovčaku tvrde kako je to gotovo sigurna opcija te da će se Grabar-Kitarović kao kandidatkinja HDZ-a upustiti u tu bitku, a da je tome tako potvrđuje i nedavna ruka pomirenja koju je pružila lideru vladajuće stranke Andreju Plenkoviću.

Ipak, baš poput svih onih koji joj kao potencijalni protukandidati pušu za vratom, ni predsjednica nema namjeru izlijetati sa svojom kandidaturom, a jedan od razloga jest i taj što ne želi da se njeni predsjednički potezi protumače kao sudjelovanje u kampanji, što doduše i nije daleko od istine. Dok predsjednica svoje poteze promišlja, izazivači niču kao gljive nakon kiše pa se tako ovih dana javnim prostorom provukla najava bivšeg premijera Zorana Milanovića, da će poduprijeti SDP-ovu listu za EU izbore, što je protumačeno kao svojevrsna najava njegove kandidature za predsjednika države.

Toj tezi u prilog idu i Milanovićeva proputovanja po cijeloj zemlji, a na kojima se susreće s istaknutim članovima SDP-a, dok paralelno s time njegovi bivši suradnici i ministri ne prestaju komplimentirati njega kao potencijalnog šefa države. Osim Milanovića, i ime šefice Starta Dalije Orešković razmatra se u kontekstu predsjedničke kandidature, a ona sama tim je promišljanjima dala povoda. ”Izrazito cijenim podršku koju sam dosad imala u javnosti, i vezano uz predsjedničke izbore, smatram da je dio moje odgovornosti da promišljam i o tim izborima. Konačnu odluku nisam donijela, mislim da će ona ovisiti o tome kako će se građani izjasniti o vrijednostima koje promovira Start na ovim europskim izborima”, kazala je Orešković gostujući na N1. Ono po čemu je neodlučna Orešković u javnom prostoru postala prepoznatljiva, a što se može okarakterizirati i kao dio kampanje za predsjedničke izbore svakako su kritike koje upućuje na račun aktualne predsjednice, koja o tim prozivkama mudro šuti, dajući pak naslutiti da Orešković za nju ne predstavlja baš nikakvu opasnost te da je se njene kritike ne tiču previše. Unatoč tome, Orešković je uporna pa je i svojim posljednji nastup iskoristila da prozove Grabar-Kitarović.

”Mislim da je Kolinda Grabar-Kitarović duboko degradirala dužnost predsjednika države, i da svoje ovlasti nije izvršavala kao što je to Ustavom zamišljeno”, kazala je Orešković. O kandidaturi za predsjednika vrlo ozbiljno razmišlja i njen nesuđeni politički partner Mislav Kolakušić. Nositelj nezavisne liste na izborima za EP poručio je kako bi se politikom trebali prestati baviti svi koji na europskim izborima ne osvoje barem jedan mandat, a ako on taj plan uspije realizirati kandidirat će se i na izborima za predsjednika Republike. “Prvo postajem europarlamentarac, kao takav kandidirat ću se na predsjedničkim izborima i pobijediti”, kazao je Kolakušić. Moguću kandidaturu za predsjednika prije nekoliko mjeseci najavio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kojemu to zapravo ne bi bio prvi put da se natječe za Pantovčak, a njegova potencijalna kandidatura u SDP-u je protumačena kao pokušaj otimanja djela glasova Milanoviću, i to u dogovoru s HDZ-om, što također ne bi bilo prvi put.

Kada se govori o SDP-u, osim Milanovića kao potencijalni kandidati javnim prostorom provukli su se mnogi članovi te neodlučne stranke pa se tako kao kandidat za predsjednika spominjao Tonino Picula, Fred Matić, Ivo Josipović pa čak i Zlatko Komadina. Svojeg kandidata ima i Živi zid, a kako za sada stvari stoje bit će to opet Ivan Vilibor Sinčić, Mostovci bi pak na izbore trebali postati svojega šefa Božu Petrova. No, mimo toga, ime koje je zagolicalo ponajprije desno biračko tijelo nezadovoljno odnosom aktualne predsjednice i Plenkovića ono je pjevača Miroslava Škore. On se u vrlo kratkom roku promaknuo u vrlo ozbiljnog konkurenta, ponajprije Kolinde Grabar -Kitarović što je potvrdio i HRejting prema kojem je Škoro, kao potencijalni kandidat za predsjednika izbio na treću poziciju, odmah iza aktualne predsjednice i Milanovića. Kako je i sam u serijalu javnih nastupa kazao, Škoro opciju kandidature za predsjednika ne odbacuje. Kandidat za predsjedničke izbore traži se i u Amsterdamskoj koaliciji, u kojoj se dvoji između Anke Mrak Taritaš i Kreše Beljaka. Zanimljivo je kako se na HTV-ovoj anketi u kontekstu kandidature za predsjednicu našla i Ruža Tomašić, no kako tvrde izvori bliski ovoj uspješnoj europarlamentarki to je opcija koja je za sada ne zanima.

Opcija kandidature zanima zato Brunu Esih, šeficu Neovisnih za Hrvatsku, čije se ime nije pojavilo na anketama, ali u desnim krugovima ova dama iznimno je cijenjena te bi za aktualnu predsjednicu koja se nedavno odrekla desnice mogla predstavljati jedinu ozbiljnu i vrlo relevantnu konkurenciju