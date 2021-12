ZABORAVITE RAFALE! Znate li koliko smiješan iznos Hrvatska ulaže u obranu? Po jednoj stavci opasno zaostajemo za Srbima

Autor: Iva Međugorac

“Za te su se novce mogle sagraditi bolnice, vrtići, škole…” nabrajaju tako posljednjih dana oni koji su kritički nastrojeni prema nabavi borbebnih zrakoplova Rafala, pri čemu se nastoji stvoriti dojam kako Hrvatska doista više od milijardu eura ulaže u zrakoplove, ulažući tako u obrambeni sustav koji ionako vrvi od ulaganja, što baš i nije posve točno. Naime, prema planu proračuna za ovu godinu ukupni rashodi države iznose 167,36 milijardi kuna, od čega na stavku obrane odlazi 4,8 milijardi kuna, dakle ovdje govorimo o 2,87 posto godišnjeg hrvatskog proračuna.

Valja ovdje napomenuti da od toga navedenog iznosa oko 2,70 milijardi odlazi na plaće u Ministarstvu obrane, što praktički znači da Hrvatska na obranu troši oko dvije milijarde kuna koji se odnose na materijalne troškove. Inače, Hrvatska u ovom času po pitanju opreme raspolaže sa 219 borbenih tenkova, posjedujemo 255 borbenih vozila, ali i sa 86 vozila sličnih oklopnim borbenim vozilima, raspolažemo sa 1.397 artiljerijskih sredstava, uz 12 višenamjenskih Rafala koji nam tek trebaju doći, Hrvatska ima 15 jurišnih helikopeera.

Ono što posebno zabrinjava jest to što je Hrvatska za razliku od Srbije smanjila brojnost za 500 osoba pa u ovom trenutku na raspolaganju imamo 15.323 pripadnika Hrvatske vojske, u kojoj posljednjih mjeseci javnost svjedoči nezapamćenim skandalima koji se odnose na pristutnost kokaina među vojnicima, a koji je i prema priznanju resornog ministra Marija Banožića vjerojatno namijenjen za daljnju preprodaju, dodatnu brigu izaziva to što prisutstvo kokaina nije iznimka, već se pretvara u čestu pojavu i to među visoko rangiranim vojnim službenicima. Nedavno je o stanju u vojsci i o našim ulaganjima u obranu otvoreno govorio predsjednik Zoran Milanović usporedivši to s odlaskom k zubaru.

”Stanje u kopnenim snagama je neodrživo, potpuno je izbrisana stavka nabavka oklopnih vozila, ubojice tenkova. Ne želim zvučati kao da nas sutra čeka rat, ali briga i planiranje u vojsci je poput brige za vlastite zube. Vojska se mora planirano voditi”, poručio je predsjednik Republike, koji se doduše ni sam kao premijer nije proslavio pretjeranim ulaganjem u vojsku, odnosno obranu.