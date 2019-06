ZABORAVITE NA STIERA I KOVAČA! Najugledniji HDZ-ovac svih vremena preuzima stranku?

Autor: Iva Međugorac

Osim Milijana Brkića, koji je nakon europskih izbora, više no očito nakon europskih izbora ušao u okršaj s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem, koji ga je donedavno vrlo vješto deplasirao i marginalizirao, čini se da su četiri mandata koja je HDZ osvojio Plenkoviću donijela i dva nova problema, u obliku Mire Kovača i Davora Ive Stiera, koje je gurnuo na stranačke margine, mičući ih nakon rasprave o Istanbulskoj konvenciji s tajničkih pozicija. No, iako se činilo da Stier i Kovač djeluju kao dvojac koji bi zajedničkim snagama mogao srušiti poziciju liberalnog šefa Plenkovića, izgleda da ova dva konzervativca imaju tek jednu dodirnu točku, onu da oba žele preuzeti fotelju predsjednika stranke. Kako to i inače, nerijetko u hrvatskoj politici biva, i HDZ-om su se proširile glasine o različitim strujama. ”Nije nemoguće da iza Kovačeve retorike stoji Brkić, koji ga je predlagao za nositelja liste za EU izbore. Stier je pak solo igrač, a oba se bore za naklonost crkve, branitelja i konzervativnog dijela stranke”, tvrdi naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću. Ipak, krugovi bliski Kovaču tvrde da su sve to tek podmetanja, i priče kojima se nastoji ugroziti njegova kandidatura za predsjednika stranke, pri čemu vjeruju da je riječ o kandidatu koji ima ozbiljne šanse. Zanimljivom se može okarakterizirati i jedna od teorija koja cirkulira oko Stierove kandidature. ”On s Brkićem nema ništa, Stier je ambiciozan, i velike su šanse da će pokušati doći na čelo stranke, ali on neće napraviti grešku kakvu je napravio Plenković, upravo suprotno baš bi Stier mogao biti taj koji će se riješiti Brkića. Njih dvoje uopće nisu u dobrim odnosima, sjetite se Karamarkove ere kada je Stier također bio na marginama, i kada ga se degradiralo baš iz kruga ljudi bliskih Brkiću”, napominje naš sugovornik blizak Stieru, demantirajući usput teorije koje su se pojavile u djelu javnosti, a koje upućuju na to da su Stier i Plenković u dogovoru. Stier je vrlo jasno dao do znanja da je spreman raditi na ujedinjenju HDZ-a i kao predsjednik stranke, ocjenivši četiri osvojena mandata kao neuspjeh. ”Ne možemo ići na parlamentarne izbore s potporom od 22 ili 23 posto. Birači su nam poslali poruku da je borba protiv korupcije i klijentelizma izuzetno važna te da mora biti u središtu našeg političkog djelovanja. Poslali su poruku da HDZ za uvjerljivu pobjedu mora imati i glasove desnih birač”, kazao je nedavno Stier i jasno otkrio svoje namjere, ali i smjer u kojem će postane li prvi čovjek stranke, voditi HDZ, a smjer je posve suprotan od onoga u kojega je Plenković danas postavio HDZ. ”Uskoro bi se doista mogla lomiti koplja oko Kovala i Stiera. Njih su dvojica dosta slični, a imaju i dodirnih točaka s Plenkovićem. Kovač je markantan tip, uživa simpatije desnih birača, dobar je govornik, Stier u tome smislu ima jednu manu, pa upravo je on doveo Plenkovića na vlast, zašto bi mu bilo tko vjerovao da će biti drugačiji od svojeg nekadašnjeg šefa i prijatelja? Kovač ima veće šanse da okupi desnicu oko sebe, ukoliko je doista točno da ga podupire Brkić on je onda zaista kapitalac, a uz Brkića nije nemoguće da uz njega stane i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Stier je pak jedna druga struja”, analizira naš sugovornik iz HDZ-a. No, mimo ovog dvojca u javnom se prostoru pojavilo još jedno nadasve zanimljovo ime, o čijoj se potencijalnoj kandidaturi za šefa vladajuće stranke progovara. Riječ je o uglednom znanstveniku Draganu Primorcu, koji u svijetu, ali i zemlji ima neupitan ugled. U HDZ-u Primorca nikada nisu prežalili, a na koju god stranu stranke da se okrenete, njega časte komplimentima tvrdeći da se radi o vrhunskom menadžeru, vrijednom čovjeku i političaru koji bi bez problema mogao okupiti i centar, i stranačku desnicu, štoviše, on je toliko bez mrlje i bio bi toliko osvježenje da bi mu se naklonio i dio birača s ljevice. Odluči li se doista znanstvenik Primorac preuzeti kormilo stranke, svi potencijalni protukandidati mogu se u startu smatrati poraženima, a u tom scenariju i Plenković bi se morao povući te spakovati torbe za Bruxelles.