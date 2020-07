‘ZABILA NAM JE NOŽ U LEĐA!’ SDP-ovci bjesne na Mrak Taritaš: ‘Anka je postala žetončić’

Nakon što se GLAS-ova šefica Anka Mrak Taritaš odlučila u zastupničkom klubu pridružiti Daliji Orešković i Marijani Puljak, u SDP-u ne prestaju s osudama na račun njihove donedavne koalicijske partnerice, koja je bila jedna od kandidatkinja Restart koalicije s ulaznim mjestom u prvoj izbornoj jedinici.

”To je ono što smo svi od početka pričali, mi smo na izbore trebali samostalno, pa da smo tako i izgubili sada bi znali koga imamo i za što smo se borili, ovako smo napravili uslugu malim strankama, Mrak Taritaš bez nas se ne bi ni približila izbornom pragu, na naš je račun dobila mandat, a SDP danas od toga dobivenog mandata naprosto nema ništa, sami smo sebe ovakvim uslugama bez pokrića gurnuli u provaliju”, tvrdi niz naših sugovornika koji ovaj čin Anke Mrak Taritaš tretiraju kao zabijanje noža u leđa.

”Šlepaju se uz nas, a onda nas iznevjere, žalosno je što u SDP-u to ne uviđaju, to se naprosto ne treba događati. Umjesto nje, na listama je trebao i mogao biti bilo tko drugi iz naših redova”, smatraju naši sugovornici koji tvrde da ništa nisu naučili iz situacije sa HNS-om, koji je na prošlim izborima u Sabor ušao na SDP-ovoj listi da bi se na koncu u trgovinskoj koaliciji priklonio HDZ-u. ”To je borba za saborske stolice, zato i treba mijenjati izborne zakone, koalicija je dogovorena tako da nas uništi i zato zaista treba promijeniti izborno zakonodavstvo. Mrak Taritaš se nama priklonila izazivajući pomutnju u svojoj stranci, to ne odudara previše od onoga što je svojedobno izveo Ivan Vrdoljak, mi smo se s njom dugo natezali oko toga u kojoj će se izbornoj jedinici natjecati i na kraju je Bernardić popustio dajući joj prvu jedinicu, kao da nije bilo dovoljno to što smo joj davali potporu na izborima za zagrebačku gradonačelnicu. Mi smo Anki Mrak na izborima dali mjesto ispred Marasa, Mirele Holy, Ive Jelušića, to su ljudi koji su za SDP puno dali, a koje smo mi ostavili na cjedilo igrajući za druge, ovo je samo jedan od očitih razloga zašto smo izgubili izbore”, zaključuje naš sugovornik.