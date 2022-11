ZA TRI MJESECA STIŽE NEZAPAMĆENA NESTAŠICA! Hrvati pripremite se: Stručnjak izdao alarmantno upozorenje

U rafineriji nafte Rijeka u Urinju prestaju raditi pogoni zbog planiranih radova na modernizaciji rafinerije koji će trajati do travnja iduće godine, vijest je to koju su potvrdili i iz INA-e, ističući da je u ovo doba potražnja za gorivom znatno manja nego ljeti pa stoga sigurnost opskrbe ne ovisi o uvozu.

Da je ovo još jedan debakl hrvatske energetske politike, uvjereni su kritičari premijera Andreja Plenkovića koji smatraju da se na ovakav potez u krizi koja nam predstoji Hrvatska nije trebala odlučiti. Inin potez žestoko je osudio i naftni stručnjak Davor Štern koji također ocjenjuje da je zaustavljanje rafinerije u jeku energetske krize nedopustivo. ”Da nije bilo rada riječke i sisačke rafinerije za vrijeme Domovinskog rata, teško da bi Hrvatska pobijedila. Zaustavljanje rada rafinerije u jeku energetske krize u Europi, koja će zasigurno zahvatiti i Hrvatsku, a nakon dva uzastopna stajanja od nekoliko mjeseci kada su mogli napravili sve što su trebali, a nisu, graniči s kriminalom.

U ovom momentu to je nepotrebno, nerazumno i nedopustivo”, poručio je Štern, a slične poruke šalju se i u HDZ-u među Plenkovićevim neistomišljenicima. ”Zatvaranje rafinerije znači probleme za ovu zimu, oko toga nema nikakve dileme, pitanje je što će biti s dizelom, smanjena proizvodnja dovodi do toga da imamo manjak dizela na tržištu, a manjak kapaciteta rada naših rafinerija nameće pitanje nestašice dizela, no u Vladi se ta tema ne otvara, iako je pred nama neizvjestan period”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te napominje da bi se u problemima mogli naći i mali distributeri goriva.





‘Ovo se ne radi’

”Ovo se ne radi nigdje u svijetu, zatvaranje rafinerije u ovakvim okolnostima u najmanju je ruku nepromišljeno, a tu nepromišljenost skupo će platiti hrvatski građani. Kao da Plenkoviću nije bila dovoljna jedna afera u Ini, oni sada kada sve rafinerije širom svijeta ostvaruju ogromne marže zatvaraju riječku rafineriju, to nije moguće opravdati, i to se tako ne radi”, kaže naš sugovornik te tvrdi da nije problematična samo šutnja premijera Plenkovića i njegova tolerancija ovoga poteza već i to što je ovo odluka koju je donijela Uprava Ine. No, u svakom slučaju na tu odluku pristala je i Plenkovićeva vlada pristajući na zatvaranje riječke rafinerije u trajanju od pet mjeseci.

”Treba znati da će to dovesti u pitanje opskrbu domaćeg tržišta naftnim derivatima, a treba znati i da bi se šteta za Inu mogla popeti na basnoslovnih 500 milijuna dolara”, kaže naš sugovornik. Ina grupa inače je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila 27 milijardi kuna prihoda od prodaje, a to je ujedno 68 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. paralelno s time dobit je iznosila 2,8 milijardi kuna te je ona bila veća za 152 posto. U kontekstu ove priče valja spomenuti da ovaj veliki rast dobiti Ina duguje prodaji domaćeg plina i nafte po tržišnim cijenama koje kao što je poznato značajno rastu za razliku od troškova proizvodnje koji su uglavnom na istim razinama. Ina dakle veliku zaradu ostvaruje na domaćem plinu i nafti pa tako prihod od prodaje domaćih energenata ove godine za sada iznosi 5,4 milijarde kuna što je rast od 109 posto, dobit je ostvarena u iznosu od 3,3 milijarde kuna, a i to je za 222 posto više u odnosu na prošlu godinu.

Bit će čupavo

U naftaškim krugovima može se čuti da će Ina do veljače ipak imati dovoljne količine goriva, no od veljače do travnja morati će se poput drugih distributera osloniti na kupnju derivata na tržištu što bi u tom razdoblju ovoj kompaniji moglo donijeti gubitke pa Ina zato navodno i je promijenila Opće uvjete prodaje naftnih derivata temeljem kojih ugovara poslove s malim distributerima, a u njih je ugrađena klauzula temeljem koje bi uslijed bilo kakvih promijenjenih okolnosti na tržištu ostvarivala pravo da u svakom trenutku trajanja ugovora korigira veleprodajne cijene, bez obveze za eventualnu nastalu štetu. Budući da većina malih benzinskih tvrtki ovisi o Ini, za očekivati je da će većina biti primorana prihvatiti veće cijene, jer im kao druga opcija preostaje zatvaranje benzinskih postaja.

Poznato je da je projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka krenuo još 2020.godine, a radi izvođenja radova nužnih za modernizaciju u ove tri godine rafinerija je u nekoliko navrata prekidala s radom, sve do sada to nije privlačilo previše pažnje javnosti i stručnjaka, no rat u Ukrajini koji se odrazio i na naftno tržište ovu je temu gurnuo u prvi plan pa stoga i naši energetski stručnjaci poput Šterna upozoravaju na nestašica što za Plenkovića u ovim ionako kriznim vremenima definitivno nisu dobre vijesti.