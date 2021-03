ZA SVE SU KRIVA TRI KAPITALCA! HDZ na koljenima uoči izbora: Pozadina najvećeg razdora u Plenkovićevoj karijeri

Autor: Iva Međugorac

Premda predsjednik vukovarsko-srijemskog ogranka HDZ-a ministar obrane Mario Banožić javno poručuje kako je stanje u njegovoj organizaciji bez obzira na brojne odlaske i dalje stabilno, upućeni svjedoče kako je to miljama daleko od istine. Naime, problemi u ovoj organizaciji traju mjesecima, a sve do sada vodstvo stranke nastojalo ih je ignorirati i gurati pod tepih. Pripreme za nedavno održani drugi dio stranačkih izbora probudile su nemire u vladajućim redovima pa se tako s jedne strane našao Banožić kao Plenkovićev kadar, ali i kao kadar stare HDZ-ove slavonske garde – Tome Čuljka i vječnog Vladimira Šeksa.

S druge je strane osvanuo mladi Josip Dabro, dožupan blizak sa osječkim županom Ivanom Anušićem, koji otkako je ušao u predsjedništvo stranke nastoji pročistiti slavonske organizacije od tih starih Čuljkovih i Šeksovih kadrova te se na taj način profilirati u najmoćnijeg i nedodirljivog vladara Slavonije, što možda na prvu ima loš prizvuk, no već na drugu Anušićevi suradnici objašnjavaju kako to nema veze samo s njegovim ambicijama, već da mu je namjera oporaviti, osnažiti i pomladiti stranku u tom dijelu zemlje, u kojem im ozbiljno konkurira Miroslav Škoro. Bilo kako bilo, ti Anušićevi planovi očito nisu po volji stranačkom rukovodstvu koje nije spremno za modernizaciju stranke kroz neka nova, mlada lica. U skupinu tih novih lica zasigurno je spadao i Dabro, koji se u vinkovačkom kraju i prije odlaska iz stranke spominjao kao jedan od najžešćih kritičara župana Bože Galića, Tome Čuljka i njegovih kadrova koji gotovo dva desetljeća upravljaju ovom organizacijom.

Iako je na sastanku s Krunoslavom Katičićem Dabro zamoljen da povuče kandidaturu za šefa organizacije te prostor prepusti Banožiću, on je to odbio učiniti, pa i uz objašnjenje da je Banožić favorit premijera Plenkovića, za razliku od njega iz utrke je izašao Damir Dekanić koji je na koncu kandidiran za župana, dok se Galić nevoljko odlučio umiroviti, znajući za afere i repove koji se za njime vuku. Dabru je u nastojanjima da preuzme stranku uz Anušića diskretno podržavao vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, ali to nije urodilo plodom, Banožić je uz blagoslov Plenkovića preuzeo kormilo organizacije, a zajedno s njime i probleme u svojim redovima. Razdori i sukobi u ovom po HDZ važnom ogranku ne prestaju, a jedno vrijeme radi toga je u priču bila umješana čak i policija.

Oni koji prate zbivanja u vladajućoj stranci naglašavaju kako ni sada stanje nije puno bolje. Kakvo je stanje sada Dabru se ne tiče previše on se sa strankom rastao prije nekoliko tjedana te na izbore ide kao Škorin kandidat za župana, a nešto prije istupa u pismu premijeru Plenkoviću objasnio je što ga je ponukalo na odlazak. “Moj izlazak je izraz svijesti što je u Slavoniji stasala generacija političara koja ne želi biti talac političkih struktura. Moja kandidatura je nezavisna, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić mi ne predstavlja suparništvo, imamo korektne odnose, nije on bio kočničar u ovom političkom sustavu”, rekao je Dabro uz ostalo krećući stopama svojega vukovarskog kolege Ivana Penave, koji je prvi još uoči ljetošnjih parlamentarnih izbora pokrenuo odljev mozgova iz stranke. Da se u HDZ-u više ne zna tko s kime ratuje, prije nekoliko dana za naš su portal tvrdili sugovornici iz slavonske organizacije stavljajući naglasak baš na Banožićevu organizaciju, u kojoj podjele i sukobi ne jenjavaju. Da problemi uistinu postoje potvrdio je odlazak Damira Juzbašića, prvog čovjeka županjske organizacije vladajuće stranke kojemu su također prethodili sukobi.

Njegovi kritičari i sada naglašavaju kako je on pun afera, te podsjećaju kako su prošlog vikenda održali buran sastanak na kojem su od Juzbašića zahtjevali da odustane od kandidature na lokalnim izborima. On na to nije želio pristati, a odmah nakon tog burnog sastanka odstupa s pozicije predsjednika gradskog odbora HDZ-a, što se već tada smatralo znakom da će se na izborima kandidirati kao nezavisni kandidat. Sa svim tim Plenković je bio upoznat, ali je dogovor njega i Banožića bio da u utrku za gradobnačelnika ide Davor Miličević dok se Juzbašiću nudila pozicija predsjednika gradskog odbora stranke i Županje. On za to nije htio niti čuti, pa je razočaran demonstrativno napustio stranačke redove, pitanje je kako će taj odlazak pasti njegovom nekadašnjem šefu ministru Tomislavu Ćoriću pod čijom je palicom preuzeo upravljanje Robvnim zalihama. Juzbašića tvrde upućeni nije podupirao niti Dekanić, koji njegovim odlaskom nije uznemiren. Dojam stabilnosti nastoji ostaviti i Banožić. “Kada vidite kvalitetu tih ljudi, vidite da njihov odlazak nije nikakav gubitak za Hrvatsku demokratsku zajednicu, čak štoviše, to je nešto što se dogodilo očekivano”, rekao je Banožić tvrdeži kako dio ljudi koji sudjeluje u projektu nezavisnih lista za cilj ima rušenje HDZ-a. Po njegovim riječima, u izlazak pojedinaca iz HDZ-a umiješeni su i “interesi trećih, koji sa strane pokušavaju ući u političku igru koristeći dio ljudi unutar HDZ-a, kao što je slučaj u Županji”. “Damir Juzbašić ne može biti nezadovoljan zato što ga Gradski odbor nije želio izglasati za kandidata za gradonačelnika. Uključivanjem u projekt nezavisnih listi pokazao je da mu je cilj isključivo nanijeti štetu HDZ-u. Ono što međutim znamo je da on neće pobijediti u Županji, već HDZ”, istaknuo je Banožić. Stabilno stanje potvrdili su i Dekanić i Bosanić, no iz riječi župana Anušića jasno je da tu ipak nešto ne štima. “Mene kao potpredsjednika stranke to prvo zabrinjava i nisam zadovoljan takvim raspletom.









Nedavno smo imali izlazak dožupana, a sad imamo izlazak i jednog od ključnih ljudi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Juzbašića. Smatram da bi se predsjednik županijske organizacije Mario Banožić trebao pod hitno vratiti u županiju i početi rješavati probleme koji su se počeli nagomilavati dva mjeseca pred lokalne izbore. Bilo bi jako teško i tragično za HDZ da sada, u ovim okolnostima, počne gubiti utjecaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je praktički od osamostaljenja Hrvatske bila utvrda HDZ-a”, kazao je Anuši zabrinut za razvoj situacije u ovoj županiji. “On kao predsjednik županijske organizacije i ministar u Vladi, čovjek koji je dobio povjerenje, mora pod hitno uzeti stvari u svoje ruke i početi to rješavati. Ovo se ne smije događati. Ljudi nam ne smiju izlaziti iz stranke, pogotovo ne ljudi koji su godinama stvarali tu stranku, koji su bili od početaka”, istaknuo je.

Anušić se ponovno osvrnuo na Banožića, navodeći da mora preuzeti odgovornost.

“Preuzeo je odgovornost vođenja županijske organizacije. Ako se preuzela odgovornost, onda se ta odgovornost mora shvatiti ozbiljno i tu odgovornost mora preuzeti u punom svom smislu i vrijeme za to se mora pronaći”, poručio je Anušić, dodajući da se stvari moraju početi pod hitno rješavati.









“Ne mogu biti zadovoljan kad u mojoj susjednoj županiji koju želimo ojačati imamo seriju ozbiljnih izlazaka, govorimo o grupacijama članova koji odlaze, naravno da nisam zadovoljan”, dodao je.