ZA SVE JE KRIVA VLADA: Nužno je isplatiti plaće radnicima Uljanik grupe

Autor: Hina

Predstavnici svih sindikata koji djeluju u Uljanik grupi sastali su se u srijedu u Rijeci kako bi razmotrili trenutačno stanje i moguće rasplete u riječkome i pulskom brodogradilištu te je zaključeno da je primarno osigurati plaće radnicima i da je za nastalo stanje najodgovornija Vlada.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel rekao je da je najvažnije osigurati isplatu plaća radnicima u siječnju. Pred brodogradilištima su dvije opcije – ili će se do 25. siječnja utvrditi tko je strateški partner, koji bi zajedno s Vladom trebao osigurati nastavak proizvodnje, ili slijedi stečaj, dodao je.

“Naš interes je da radnici najkasnije do kraja sljedećeg tjedna dobiju plaće”, rekao je. Izvijestio je da će sindikati zahtijevati od uprava da se plaće isplate do 14. siječnja, a ako se to ne dogodi, zatražit će sastanak u Ministarstvu gospodarstva na kojem bi bili i predstavnici tog ministarstva te uprava tvrtaka iz Uljanik grupe.

“Ova Vlada i Ministarstvo gospodarstva dosad su činili sve da se ne učini ništa, i to posebno ministar Darko Horvat, koji je neprestano govorio da je stečaj zadnja solucija, a sad je ‘3. maj’ već u predstečajnom postupku”, rekao je Novosel. Istaknuo je da radnici trebaju dobiti odgovor što država namjerava učiniti s brodogradnjom na Kvarneru i u Istri, dodajući kako je cilj radnika da se nastavi proizvodnja u bilo kojem obliku.

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić ustvrdila je da Vlada snosi najveću odgovornost jer je imala najveće mogućnosti traženja rješenja za ovu situaciju.

“Moraju jasno reći je li cilj održati brodogradnju i imaju li konkretna rješenja”, rekla je, dodajući da se plaće radnicima mogu osigurati iz pologa Uljanik grupe u bankama te bi Vlada mogla taj postupak omogućiti isplatom jamstava. “Ako to ne učini, jasno je da ne vjeruje u brodogradnju u ovom kraju”, istaknula je.

Cvitić je rekla kako stečaj “3. maja” ne omogućuje nastavak proizvodnje, posebno u situaciji kad radnici svakodnevno odlaze.

Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac je rekao da radnicima nisu isplaćene cijele plaće ili dijelovi plaća za rujan, listopad i studeni, a sad dolazi red na isplatu plaća i za prosinac. I on je istaknuo da je moguće isplatiti te plaće polozima u bankama, ali država ne želi dati jamstva da bi se omogućilo korištenje tog novca. Ne vjerujemo više nikome, rekao je. Ustvrdio je da bi i sindikati trebali sudjelovati u razgovorima s mogućim budućim strateškim partnerima kako bi utjecali na moguća rješenja.

Predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata Siniša Kojić je rekao da se – ako se želi održati brodogradnja – moraju osigurati plaće za radnike jer oni ne mogu čekati još nekoliko mjeseci da se razriješi situacija u bilo kojem smjeru.

Mladen Novosel je dodao kako nikad nisu podnesena izvješća u što je uložen novac u dosadašnjim preustrojima brodogradilišta, niti je objašnjeno zašto oni nisu uspjeli. Radnici su za to najmanje odgovorni, rekao je, dodajući kako Vlada – ako više u tome ne želi sudjelovati – to mora jasno reći.