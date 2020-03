ZA ŠTO SE TOLUŠIĆ DOISTA BORI? Njemu nije bitna nedjelja: Evo koji mu je krajnji cilj

Kada je tijekom ljetošće rekonstrukcije Vlade Tomislav Tolušić bio ispraćen s pozicije ministra poljoprivrede, on se na nekoliko mjeseci potpuno povukao iz javnosti, a dok je Tolušić izbivao javnim su se prostorom širile razne spekulacije, pa se tako među ostalim spekuliralo da bi ovaj bivši ministar mogao biti i jedan od kandidata za predsjednika HDz-a. vrijeme je pokazalo kako su ta predviđanja bila naivna, ali je jednako tako vrijeme otkrilo kako Tolušić od politike nije digao ruke. Bivši ministar natječe se naime na unutarstranačkim izborima u svojoj stranci kao dio Opcije za promjenu Mire Kovača, čiji je kandidat za potpredsjednika stranke. Tolušića je premijer Plenković iz vlade ispratio zbog afere s krivo ispunjenom imovinskom karticom u koju nije unio sve kvadrate svoje kuće i pečenjare u Virovitici. No, ono po čemu ga javnost daleko više pamti jest afera ‘špic papak’, koja je danima punila medije, i to nakon što su u Nacionalu objavljene fotomontaže navodnog ministra koji u beogradskom apartmanu šmrče kokain dok mu u krilu sjedi prostitutka.

Tada je Tolušić najavio obračun s mafijom koja mu podmeće, obračun do danas nismo dočekali, no u međuvremenu je uspio i otići, i vratiti se u političku arenu. Oni koji dobro poznaju Tolušića tvrde da njegova karijera kada je o politici riječ trenutačno tapka na mjestu, utakmica koju je odlučio zaigrati kao član Kovačeva momčadi za njega ne znači pretjeran rizik. ”Ma nema Tolušić što izgubiti, ako ne postane potporedsjednik stranke, on namjerava preuzeti virovitički HDz i ovladati njime, on u stranci bez obzira na afere ima određenu bazu, a to što sada Josip Đakić navodno podupire Plenkovića tek je dio taktike, njih dvojica samo su se privremeno raslojili, kako bi se baš tom taktivkom održali na vlasti.

Tom moćnom virovitičkom dvojcu treba dodati i vječnog Ivicu Kirina, njima je krajnji cilj zadržati vlast u svome kraju i to će definitivno uspjeti neovisno o rezultatima unutarstranačkih izbora u nedjelju, premda i tu Tolušić ima nekih šansi. On je mlad, elokventan, i definitivno ga ne bi trebalo otpisivati, ima šanse opstati čak i ako u nedjelju ne poluči neki pretjerano zavidan rezultat”, tumači naš sugovornik iz HDZ-a.