Za ogromne kamate Čačić krivi Divjak! Država mora platiti 50 milijuna Varaždinskoj županiji.

Autor: Dnevno

Država i Ministarstvo tri godine nisu plaćali najamnine za školske objekte, a Varaždinska županija ih je lani pravomoćno pobijedila u sudskom sporu. Županiji su tada morali uplatiti prvih 20 milijuna kuna, što su pokušali osporiti tražeći reviziju te presude od Vrhovnog suda RH.

S obzirom da je Vrhovni sud RH u istovjetnoj pravnoj stvari odbio prijedlog za dopuštenje revizije, sada je definitivno potvrđeno da će Ministarstvo i država morati Varaždinskoj županiji platiti sav dug, dakle i preostalih 30 milijuna kuna. Pritom samo zatezne kamate iznose više od 5 milijuna kuna, prenosi Jutarnji.

”Vrhovni sud odbio je sve zahtjeve Ministarstva i Vlade te riješio da su presude oko duga za škole i dvorane izgrađene po modelu JPP-a konačne. Odgovornost za dodatnih 5,2 milijuna kuna, koliko dosad iznose zatezne kamate, definitivno pada na ministricu Blaženku Divjak i odgovorne osobe.

Međutim, veseli me da svaka takva odluka otvara prostor za nove projekte, pa tako ta odluka dovodi do sljedeće koja je najavljena, a to je da nakon primitka tog novca, čiju isplatu očekujem u cjelini odmah, raspisujemo natječaj za kupolu nad atrijem Županijske palače. Projekt je spreman i čeka. Mislim da građani to zaslužuju i zahvaljujem na ministrici Divjak i potpredsjedniku Vlade Štromaru na neodgovornosti, nestručnosti i neozbiljnosti, odnosno zloći, o čemu se u ovom slučaju radi. Ta razina zločestoće i truda da otmu novac vlastitim građanima, to dosad još nije viđeno”, istaknuo je varaždinski župan Radimir Čačić.

Varaždinskoj županiji već šesti put – čista petica!

Varaždinska županija je šesti put zaredom dobila najvišu ocjenu za proračunsku transparentnost u najnovijem istraživanju Instituta za javne financije, provedenome krajem 2019. i početkom ove godine. Institut je uputio posebne pohvale Varaždinskoj županija koja je, uz samo još tri županije, u svim dosadašnjim ciklusima objavila svih pet proračunskih dokumenata. Time je građanima omogućila uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije.