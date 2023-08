Za manje od mjesec dana Plenkovića očekuje ogroman problem: Sve je palo na leđa ministra s kojim je premijer na distanci

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je prije nekoliko dana okončan štrajk službenika i namještenika u pravosuđu koji je trajao više od 50 dana premijer Andrej Plenković i njegov ministar pravosuđa Ivan Malenica mora da su odahnuli. No, bez obzira na gašenje štrajka Plenkovićev predah privremene je naravi, jer njega i njegove suradnike odnosno ministre već od rujna očekuju novi, još složeniji izazovi u kojima bi se mogao naći i ministar financija Marko Primorac, koji ni sa načinom na koji je okončan pravosudni štrajk nije previše oduševljen, jer smatra da Vlada nije trebala biti popustljiva prema štrajkašima.

Primorac i Plenković na distanci

Njegova smatranja sve se manje sviđaju predsjedniku Vlade, koji nije oduševljen s Primorcem jer mu nedostaje spretnosti, iskustva i socijalne osjetljivosti, što s njegovim prethodnikom Zdravkom Marićem nije bio slučaj. Kako tvrde u HDZ-u nestranački ministar Primorac težak je za komunikaciju, samouvjeren je i pomalo krut, a u Marićevoj eri Plenković financijama nije niti morao razbijati glavu, jer je ovaj u tišini i bez puno pompe i trzavica pronalazio rješenja za proračun koji je doduše ove godine na klimavim nogama i zbog turističke sezone koja bez obzira na pozitivne brojke koje se serviraju javnosti ne ispunjava očekivanja.

Velika očekivanja nakon višetjednih pregovora s vladajućima imaju i sindikalni predstavnici pravosudnih službenika koji su uvjereni kako su svojim protestom osigurali bolju poziciju u pregovorima koji sindikate zaposlenih u javnim i državnim službama očekuju već ove jeseni. Tada bi se naime s Vladom trebalo sjesti i dogovoriti pitanja koja se odnose na koeficijent, odnosno dogovoriti oko definiranja budućih plaća za oko 240 tisuća državnih i javnih službenika, koji su odlično natempirali pregovore u period uoči početka kampanje za parlamentarne izbore zbog čega će Plenković ako doista misli osvojiti treći mandat morati biti popustljiv prema ovoj vojsci ljudi koja ujedno predstavlja i ogroman birački bazen.





Iz Vlade su već najavili kako će do konca godine definirati zakonski okvir kojim bi se provela sveobuhvatna revizija sustava plaća u državnom i javnom sektoru, a prema onome što Plenković najavljuje novi, revidirani sustav na snagu bi trebao stupiti već početkom iduće, izborne godine. Prema Plenkovićevim najavama njegova Vlada trebala bi plaće u javnim i državnim službama urediti na pravedan, usporediv, ali i kvalitetan način pa će zbog toga i ući u pregovore sa socijalnim partnerima.

Ozbiljna reforma uoči izbora

Trebali bi to biti poprilično ozbiljni pregovori, ali i ozbiljna reforma jer je u javnim službama zaposleno oko 178 tisuća ljudi, dok u državnima radi njih oko 62 tisuće, i baš zato u Vladi misle uvesti reda kroz tri akta. Tako bi se Zakonom o državnim i javnim službama definirala jedinstvena osnovica za sve plaće u ovom sektoru, a osim toga uredbama bi se definirali nazivi radnih mjesta, složenost poslova, i pripadajući koeficijenti u državnim i javnim službama. U rujnu bi u drugo čitanje trebao zakon o plaćama u državnim i javnim službama, a u rujnu isto tako sindikati za Plenkovića pripremaju paletu zahtjeva koji se odnose na plaće u državnom i javnom sektoru.

Pored toga što svi sindikalni predstavnici u tim sektorima nisu u najboljim odnosima jer predstavljaju konkurenciju jedni drugima, upućeni tvrde kako Primorac već od tih pregovora ima glavobolje jer vrlo dobro zna da se mora boriti za očuvanje proračuna, i da neće biti lako zadovoljiti velike sindikalne apetite, koje u ministarstvu financija niti ne smatraju realnima. Kao primjer za nerealne zahtjeve u Primorčevom resoru ističu upravo pravosudne službenike čiji sindikalni predstavnici očekuju kako će im od početka iduće godine plaća narasti na tisuću eura.

U nezgodnoj situaciji i Plenković i Primorac mogli bi se naći i zbog policijskih i službenika MUP-a koji predstavljaju najbrojniju skupinu među državnim službenicima, a koji također očekuju značajniji rast plaća, s tim da ne treba zaboraviti niti na polovicu članova SDLSN-a koji smatraju da ni dogovoreni dodatak od 12 posto na plaću nije zadovoljavajući, zbog čega se i jesu protivili prekidu štrajka.









Nije tajna da je Primorac na ta negodovanja javno odgovorio. ”Ovo što se sada događa nije dobro, ne zato što bi to značajno ugrozilo proračun već zato što se cijeli posao na uređivanju sustava plaća dovodi u pitanje”, poručio je nedavno ministar financija najavljujući kako povećanje koje su pravosudni službenici izborili kao preduvjet za prekid štrajka neće biti razmatrano kao startna pozicija za povećanje njihovih plaća s prvim danom iduće godine.

Sve to što Primorac govori u pregovorima bi ipak moglo pasti u vodu, jer Plenković vrlo dobro zna da je pred njim super izborna godina, u kojoj će se odlučivati i o njegovoj političkoj budućnosti pa će zahtjevi dobrog djela sindikata morati biti namireni, a kako će to Primorac izvesti štiteći ujedno i proračun ostaje za vidjeti. No, u svakom slučaju već je sada vidljivo da je pred ministrom financija period ogromnih izazova i neizvjesnosti.