ZA JEDNU RIJEČ PLAĆA JOJ SE 130 KUNA! Ovako su HDZ-ovci zbrinuli svoju djecu: Rade s Plenkovićem, županima i europarlamentarcima

Autor: Iva Međugorac

Ovih je dana svečano obilježen Nacionalni dan Mladeži HDZ-a na kojem se okupilo više od 200 članova stranke koje su pozdravili premijer Andrej Plenković i prvi čovjek Sabora Gordan Jandroković, koji su svojim prisustvom na ovom događaju dali na važnosti stranačkoj mladeži iz koje na političku scenu i jesu stasale brojne prepoznatljive političke figure s aktualne političke scene.

Inače je trenutno prvi čovjek Mladeži HDZ-a Maksimilijan Šimrak koji je na tu poziciju stigao s one predsjednika Mladeži HDz-a Grada Zagreba. Koliko je vodstvu HDZ-a stalo do njihove omladine jasno je i iz toga što predsjednik Mladeži automatizmom postaje član Predsjedništva HDZ-a što za članove ove stranke nije mala stvar.

Baš kao što je Plenković ovih dana hvalio aktivnosti svoje Mladeži, tako je i Šimrak nakon što je izabran za prvog čovjeka stranačke Mladeži hvalio Vladu i premijera Plenkovića stavljajući poseban naglasak na politike koje Vlada provodi za mlade ljude, iako je vrlo vjerojatno mladeži izvan HDZ-a malo poznato na koje je točno politike Šimrak mislio. Nešto je poznatije da je Šimrak na ovoj poziciji naslijedio svojeg kolegu Ivana Vidiša, koji je godinama član HDZ-a baš poput svoje sestre Ivane. Vidiš je inače sin poznatog hrvatskog diplomata Davora Vidiša, dok je s druge strane mladi Šimrak u HDz-u jedno vrijeme opisivan kao kadar zaboravljenog Milijana Brkića, tvrdilo se i da je na čelo zagrebačke organizacije instaliran mada se Plenković zalagao za to da na tu poziciju stigne Fran Viduka, no već neko vrijeme govori se da je Šimrak lojalan Plenkoviću i da oko toga u stranci nema nikakve polemike.





Šimrak je inače rođen u Zagrebu gdje je završio Pravni fakultet, a ujedno je gradski zastupnik vladajuće stranke u svojem rodnom gradu. Predsjednica mladeži HDZ-a u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja se smatra rasadnikom izuzetnih kadrova je Judita Emić, koja je članica HDz-a druge generacije iz Štefanja, a koja je zaposlena u Uredu premijera. Njezin otac Ivo Emić bivši je načelnik Općine Štefanje kojega je svojedobno kaznilo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jer ih nije obavijestio o tome da Općina stupa u poslovni odnos s njegovom suprugom Gordanom Emić. Mlada Judita Emić u Banske dvore stigla je mjesec dana nakon što se zaposlila u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a na radnu poziciju stigla je bez javnog natječaja i to zbog povećanja opsega posla uslijed aktivnosti povezanih s provedbom Nacionalnog plana za oporavak. Emić je inače i glavna tajnica Mladeži HDZ-a na nacionalnoj razini te predsjednica Općinskog vijeća Općine Štefanje koja je svojedobno tvrdila da je i posao stručne suradnice Centra za zaštitu bilja dobila na javnom natječaju. Inače je fakultet završila 2020.godine, a na natječaj Agencije prijavila se u kolovozu naredne godine te uspješno prošla usmeno i pisano testiranje, s tom razlikom što drugi kandidati najvjerojatnije nisu imali stranačku iskaznicu. Predsjednik HDZ-ove mladeži u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je Pero Miletić koji se do sada nije previše medijski eksponirao.

Paolo Deltin je komunikolog iz Gračišća koji predsjeda HDZ-ovom Mladeži u Istarskoj županiji dok u Karlovačkoj županiji ovu funkciju obnaša Matija Katić koji je svoj politički put počeo u Temeljnom ogranku Mrežnički Varoš u Dugoj Resi u kojoj je bio i predsjednik. Mlada Podravkina menadžerica Sonja Celiščak HDZ-ovu Mladež vodi u Koprivničko-križevačkoj županiji, stranačke boje branila je i kao kandidatkinja na listi na posljednjim parlamentarnim izborima, sudjelovala je i na lokalnim izborima kao kandidatkinja za gradonačelnicu Koprivnice, a završila je Ekonomski fakultet nakon čega je jedno vrijeme radila u revizorskoj kući Deloitte koju je napustila da bi karijeru nastavila u Podravci gdje radi kao voditeljica službe za računovodstvene politike i standarde koja kreira i kompanijske financijske izvještaje. Njen kolega Martin Turčin predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Tuhelj i šef Mladeži HDZ-a Krapinsko-zagorske županije na posljednjim lokalnim izborima bio je kandidat za načelnika svoje Općine Tuhelj.

Predsjednik Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije je pak Ivan Milinović iz Senja, a županijski vijećnik Ivan Borović šef HDZ-ove mladeži u Međimurju gdje nerijetko ratuje sa županom Matijom Posavcem. Domagoj Mikulić iz Osijeka šef je HDZ-ove mladeži u Osječko-baranjskoj županiji pa ga stoga s razlogom smatraju kadrom župana Anušića, mladi Mikulić bio je i saborski zastupnik svoje stranke, a u to vrijeme prozivali su ga radi toga što u vlastitu imovinsku karticu nije upisao građevinsko zemljište u svojem rodnom Osijeku i to ono na kojem njegova supruga gradi veliku obiteljsku kuću. Mikulić je inače po zanimanju magistar inženjer agroekonomike koji je stažirao u Bruxellesu te radio i kao regionalni asistent zastupnika u Europskom parlamentu, a u biografiji mu stoji i podatak o tome funkciji međunarodnog tajnika Mladeži HDZ-a. U susjednoj županiji, onoj Požeško-slavonskoj HDZ-ovom Mladeži predsjeda Ivan Svjetličić o kojem se pisalo radi toga što je zatečen u vožnji pod utjecajem alkohola, prilikom čega je vrijeđao policajce, ali unatoč tome za razliku od nekolicine drugih vozača koji su tada zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola Svjetličić nije zadržan u policijskoj postaji.

Nakon što je medije preplavila vijest o njegovoj pijanoj vožnji ovaj mladi HDZ-ovac koji je ujedno spominjan i kao predsjednik Savjeta mladih Grada Požege tvrdio je kako nije vozio pijan već da je zvao oca kako bi ovaj došao po njega. HDZ-ov Ivo Pekić predsjednik je Mladeži HDZ-a u Primorsko-goranskoj županiji, a radi i kao asistent stranačkog europarlamentarca Karla Resslera. Najbolja hrvatska tajnica Tena Jevak Benčić predsjednica je Mladeži HDZ-a u Koprivničko-križevačkoj županiji, a radi i kao tajnica gradonačelnika Kutine. U vrijeme kada je čuveni saborski zastupnik Ante Bačić Baćo prelazio u Sabor i napuštao poziciju predsjednika županijske organizacije HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji na njegovu poziciju stigla je kćer tajnice županijske organizacije vladajuće stranke Marina Matković, koja je zaposlena i kao tajnica kabineta župana Blaženka Bobana slijedom čega je Tportal pisao da je taj proces izveden bez javnog natječaja takozvanim sustavom protočnog bojlera. Matković je naime prvotno zaposlena u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije gdje je radila svega dva mjeseca, nakon čega je iz ove županijske tvrtke premještena u samu Županiju pa je time došla do posla u javnom sektoru zaobilazeći institut javnog natječaja i sve to sa srednjom stručnom spremom.

Predsjednik Mladeži HDZ-a Varaždinske županije je Tin Jurak koji je ujedno i potpredsjednik nacionalne Mladeži HDZ-a, ali i najmlađi vijećnik u Skupštini Varaždinske županije. Marko Zelenika iz Virovitice šef je Mladeži u svojoj Virovitičko-podravskoj županiji. Na elektronskoj sjednici Županijskog odbora Mladeži HDz-a Vukovarsko-srijemske županije za v.d. predsjednika izabran je Marko Brnjić, potpredsjednik Mladeži vinkovačkog HDZ-a i predsjednik Savjeta mladih Grada Vinkovaca, s tim da treba napomenuti da je njegov izbor uslijedio uoči lokalnih izbora nakon što je stranku napustio dotadašnji predsjednik Slavko Grgić koji se odlučio na samostalnu političku karijeru.

Nisam uhljeb, radim po deset sati dnevno, riječi su te šefice HDz-ove Mladeži u Zadarskoj županiji Nikoline Baradić saborske zastupnice vladajuće stranke za koju se doduše u parlamentu baš i nije moglo čuti. Baradić je bila najmlađa zadarska kandidatkinja na listi HDZ-a na posljednjim parlamentarnim izborima, a njen otac Željko Baradić dugogodišnji je načelnik Općine Stankovci dok ona radi kao medicinska sestra u zadarskoj bolnici. Medicinske sestre svojedobno su na svojem portalu MedicinskaSestra.eu analizirale primanja svoje kolegice Baradić koja je kao i ostale kolege iz Sabora podnijela izvješće o radu za 2021.godinu pa su ujedno tada podsjećale kako je Baradić u Sabor ušla kao zamjena za Božidara Kalmetu nakon što je kao 11. na listi osvojila 631 glas. Prema računici medicinskih sestara Baradić je lani dobila ukupno 68.388 kuna, a od čega je na auto otišlo 40.416 kuna, nešto više od 8 tisuća kuna trošak je koji se odnosi na cestarinu, stanarinu je platila oko 351 kunu, a režije 1909 kuna, naknada za službeni stan iznosila je 8.206 kuna, a naknada za odvojeni život 9.000 kuna.









Prema podacima medicinskih sestara Baradić je od srpnja 2020. pa do kraja prošle godine dobila ukupno 96.980,12 kn. Građani Hrvatske tako za mjesto saborske zastupnice medicinske sestre Nikoline Baradić mjesečno plaćaju oko 19.660 kn. Do tog iznosa dolazi se kada se zbroje mjesečna primanja i troškovi za jednu godinu, odnosno za 2021.ogidnu. kada se zbroje sva primanja i troškovi ove zastupnice te usporede s brojem izgovorenih riječi, njih 2553 dolazi se do toga da je Baradić plaćena 130 kuna po izgovorenoj riječi, a prije no što je ušla u Sabor govorila je kako je smeta kada se HDZ-ovci nazivaju uhljebima. Načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroša predsjednik je HDZ-ove Mladeži u Zagrebačkoj županiji, a Gordan Fržop predsjednik Mladeži u Šibensko-kninskoj županiji.