Za Dnevno pogovorile radnice Centra za socijalnu skrb! Dale smo otkaz! Nismo to više mogle gledati

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, na rubu suza stala je pred predstavnike medija nakon što je posjetila Opću bolnicu Zadar u kojoj leže djeca koju je ozlijedio otac, tako što ih je bacio s balkona. Ministrica se u svojem obraćanju, među ostalim dotakla i Centra za socijalnu skrb, u čijem radu dio javnosti, nakon ovog nesretnog slučaja traži potencijalne propuste. Kako je poručila Murganić, sve će se ispitati pa će potom obavijestiti javnost. ”Ne bih angažirala dva inspekcijska nadzora da ne mislim da je to potrebno”, odgovorila je ministrica na pitanje novinara o pravilnostima rada centra za skrb. Obratila se zainteresiranoj javnosti i ravnateljica zadarskog Centra za socijalnu skrb Vesna Burčul tvrdeći da ništa nije ukazivalo na tragediju koja se dogodila, usprkos tome, u zadarskom se centru za socijalnu skrb obavlja hitni upravni nadzor, a posla će se primiti i kadrovi iz stručnog nadzora Komore socijalnih radnika. Na priču koja je potresla cijelu Hrvatsku reagirala je i predsjednica udruge socijalnih radnika Štefica Karačić.

”Uvidom u spise želimo provjeriti je li se postupalo u skladu s propisima i je li se adekvatno reagiralo na rizike i tko je sve bio uključen u rad s ovom obitelji. Kakav će biti ishod, to ćemo vidjeti. Sama je situacija šokantna i teško je prihvatiti da se nešto takvo nešto dogodilo”, kazala je u razgovoru za N1 dodajući da će se potencijalni propusti sanirati prema propisima Komore. ‘‘Vidjela sam teške situacije, ali ovo me dotuklo. Ovako težak slučaj nisam vidjela”, kazala je dodajući da predmet nije vidjela, ali koliko je ona osobno upućena u proceduru nije moguće da se postupak vodio samo zbog jednog djeteta, konstatirala je aludirajući na nadzor kojega je ova obitelj imala od strane Centra za socijalnu skrb.

Ovaj potresni slučaj nije jedini, u kojem se uz samu tragediju, u središtu pažnje našlo djelovanje Centra za socijalnu skrb, jasno je kako unutar tog sustava djeluje mnogo odvažnih i hrabrih ljudi koji punim srcem, i punim plućima savjesno obavljaju svoj posao, no sve veće i sve brojnije tragedije kojima smo okruženi upućuju na to da je ovom sustavu potrebna modernizacija, ulaganje i generalno uređenje. Kako to obično u Hrvatskoj biva, i ovo je tvrde upućeni, grana u koju je prste previše uplela policija pa se glavni i odgovorni nerijetko imenuju po političkom ključu, kako sada, tako i ranijih godina, a to dovodi i do propusta i do nemara. Da je tome tako za naš portal potvrđuju i dvije sugovornice koje su imale prilike raditi i volontirati po hrvatskim Centrima za socijalnu skrb, ali i surađivati s njima.

”Kada se prijave i zaprime sve se svede na posjete u periodu od 15 do 20 dana, i to je to. Ne mislim da je to dovoljno, vani se na takve stvari gleda daleko ozbiljnije i rigoroznije. Ja sam radila u nadzorima i taj sam posao naprosto zbog sebe i svoje savjesti morala napustiti nisam to mogla više gledati. Svaka čast ljudima koji savjesno obavljaju svoj posao, ali nagledala sam se i onih koje nije briga, koji zanemaruju i koji su lijeni. Za mnoge koje sam srela moji izvještaji nisu bili životne priče nesretnih ljudi, već broj, obični dokument koji se sprema u ladicu i služi kao pokriće da se ipak nešto radi. U svojem radu morala sam ispunjavati i izvješća, ona se nisu čitala, a rijetko kada na iste bi se reagiralo”, priznaje naša sugovornica. Da propusta i zanemarivanja itekako ima, svjedoči i njena kolegica koja je također radila u nadzoru i od istoga potresena zatečenim odustala.

”Ma postoji tamo dio kadrova koji samo sjede i čekaju da im prođe radni dan. Nakon obavljenih nadzora osobno sam redovito slala izvješća, koja su upućivala na potencijalne probleme, no problem nastaje onda kada te nitko iz Centra ne kontaktira, ne trudi se saznati više, mene osobno nikada nitko nije kontaktirao”, priča žena koja je osobno pokušala intervenirati i kod socijalne radnice, koja je njene apele ignorirala, ne mareći previše za sudbinu djece o kojoj ju je obavještavala. Sustav je očigledno, i bez ovih spoznaja truo, a uplakana ministrica koja je nedavno na jedan dan pokušala biti dijete iz udomiteljske obitelji, sada bi se morala transformirati u ženu koja će u sustavu koji vapi za pomoći napraviti revoluciju i značajne pomake.