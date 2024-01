Za Čedu i Jadranku zna cijela Hrvatska: Znate li tko su supruge najpoznatijih domaćih odvjetnika?

Autor: Iva Međugorac

Titulu najpoznatijeg hrvatskog odvjetničkog para nedvojbeno nose Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. Dvojac je to koji je medijski prostor punio obranama u najtežim slučajevima koji su potresali domaću društveno-političku scenu pa nije teško zaključiti kako im povjerenje daju brojni hrvatski moćnici.

Godinama ovaj poznati bračni par zastupa bivšeg premijera Ivu Sanadera, čime i jesu privukli najviše medijske pažnje. Podjednako zanimljivu suradnju imali su i sa bivšim gazdom Dinama Zdravkom Mamićem, no ona je najblaže rečeno propala zbog Mamićevog osebujnog karaktera.

To međutim ovaj uspješan bračni par nije zaustavilo pa se stoga i dobar dio javnosti propitkuje koja je tajna tog njihova uspjeha. Tajnu je teško odgonetnuti, ali je zato poznato da je Prodanović rođen u Zagrebu 1949.godine te da potječe iz partizanske obitelji koja korijene vuče iz Srbije. On je osobno u više navrata tvrdio kako nema nikakve uzvišene pa ni domoljubne osjećaje ni prema jednoj od dviju država kojima pripada.

Interesantna biografija poznatog odvjetnika

Nakon studija prava Prodanović je radio kao tužitelj, a poznato je da je bio i član Saveza komunista Jugoslavije. Nakon što se zajedno s Jugoslavijom raspao i Savez Prodanović se odlučio napustiti poziciju tužitelja. Kasnije je tvrdio da se radilo o ‘nacionalnoj diskriminaciji i političkoj odluci’. Međutim, s vremenskim odmakom moglo bi se reći da odluka o odlasku iz Tužiteljstva za njega i nije bila tako loša. Korijene danas uspješne karijere nastavio je graditi u Hrvatskom helsinškom odboru, a potom se okreće i odvjetništvu te prerasta u jednoga od najprepoznatljivijih odvjetnika u državi. Dio njegova odvjetničkog tima bila je i Sloković s kojoj je 2002.godine stupio u ljubavnu vezu.

Mada su konstantno na udaru javnosti o privatnom životu ovog odvjetničkog bračnog para ne zna se previše. Poznato je tek da Sloković iz prethodnog braka ima sina koji je svoj pripravnički staž odradio u Prodanovićevom uredu. Prodanović je pak u svojim neformalnim medijskim istupima govorio o svojoj ljubavi prema glazbi otkrivajući kako su mu posebna strast jazz i rock kao i da posjeduje veliku kolekciju glazbenih ploča i CD-a. prodanović je također veliki obožavatelj domaće grupe LET 3, što ne treba čuditi budući da je frontmen iste Zoran Prodanović njegov bratić. S druge strane Sloković je ljubiteljica knjiga i poezije, a modni časopisi nerijetko je proglašavaju i jednom od najbolje odjevenih Hrvatica.









Nobilova supruga rijetko se eksponira

Za razliku od ovog para koji je medijski poprilično zastupljen supruga poznatog odvjetnika Ante Nobila rijetko se eksponira. Malo tko i znade da su Nobilo i Vinka Maravić Nobilo u brak stupili u ljeto 2005.godine. Koncem prosinca iste godine par je dobio sina, a o njihovom privatnom životu ne zna se gotovo ništa. Nobilo inače iz prvog braka s Jadrankom Nobilo ima kćer Ivanu i Niku te sina Frana, a njihova kći Ivana poznata je glazbena menadžerica i bivša supruga Tonya Cetinskog s kojim je dobila kćer Piju. Prvu suprugu Nobilo je upoznao u Karlovcu te su u braku bili 28 godina, a nakon njihova razvoda 2004.godine ona je u razgovoru za Nacional iznijela šokantne optužbe kojima je Nobila optužila za obiteljsko nasilje.

Kako je tada govorila trpjela je fizičko nasilje, a progovorila je kako bi zaštitila svoja i prava djece kao i imovinu stečenu u braku te ukazala na bivšeg supruga kao na zlostavljača i preljubnika. Ispričala je i da ju je pretukao u odvjetničkom uredu u Zagrebu u kojem je tog rujna 2002.godine radila kao poslovna tajnica.

”Prebio me je tako da su mi napukle nosne kosti, na gornjoj usni je bio krvni podljev, a na leđima sam s obje strane imala ogrebotine. To pokazuje nalaz liječnika u Traumatološkoj bolnici. Počelo je u njegovom kabinetu gdje smo bili sami. Bacao me po podu i iz fotelje u fotelju. Na svu sreću sam bivša gimnastičarka i sportski tip pa sam se vrlo vješto izmicala udarcima, jer bih inače dobila teže ozljede. Nekako sam ustala, došla do vrata i izišla iz njegove sobe u prostoriju u kojoj sam radila”, otkrila je Jadranka dodajući da se to odvilo nakon što mu je priopćila da zna za njegov preljub. Nobilo ove optužbe nikada nije komentirao.









Hodakovi su u braku više od četiri desetljeća

Jedan od naših najpoznatijih odvjetnika svakako je i Zvonimir Hodak čija je supruga Ljerka Mintas Hodak široj javnosti poprilično dobro poznata. Ovaj odvjetnički par u braku je više od četiri desetljeća, a upoznali su se 1977. godine nakon što je ona diplomirala na Pravnom fakultetu. Kako je svojedobno ispričala Ljerka upoznali su se na jednoj raspravi. ”Bila sam pripravnica kod dr. Jurkovića, zastupala sam jednu, on je zastupao drugu stranu i onda smo se malo posvadili na raspravi. Onda je on mene pozvao na kavu u Gradsku kavanu”, prisjetila se svojedobno Hodakova supruga u razgovoru za Večernji. Par se vjenčao 1981.godine, a već naredne godine obavili su i crkveno vjenčanje, a poznato je da su u braku dobili i kćer Ivanu.

“Nismo se odmah vjenčali u crkvi jer smo se vjenčavali zajedno s našim kumovima, Vinkom Hotkom i Radojkom Šverko. Kako je Radojki nedostajalo nešto da se može crkveno vjenčati, onda smo se registrirali u općini na Gornjem gradu. Sljedeće godine, na isti datum, ja sam inzistirala da se vjenčamo u crkvi. Radojka i Hotko bili su nam kumovi i na crkvenom vjenčanju’’, prisjetila se Mintas Hodak.

Najveći gubitak ovaj je par doživio kada je njihova jedinica Ivana ubijena ispred kućnog praga. ”Išla sam uplatiti kumstva za djecu iz Afrike. Baš kad sam se vratila kući, to se desilo. Bila sam toliko šokirana da se prvo vrijeme uopće nisam mogla priviknuti na činjenicu da joj se to dogodilo, da je više nema. Ali kad sam je mrtvu držala na rukama, kao da mi se ukazala slika Majke Božje kako ispod križa na rukama drži Isusa. Prošaptala sam joj: ‘Majko, evo predajem ti je, nadam se da ćeš je ti nadalje čuvati umjesto mene’ ispričala je Mintas Hodak u ispovijesti za 24 sata.

Skladan brak Miljenića i njegove Gordane

Jedan od najpoznatijih odvjetnika mlađe generacije Ljubo Pavasović Visković bio je u vezi s tragično preminulom Ivanom Hodak. Nakon toga skrasio se s menadžericom Dinom Štern kćerkom bivšeg ministra gospodarstva Davora Šterna. S poznatom menadžericom vjenčao se nakon četiri godine veze, a u braku su dobili sina Nikolu dok ona iz prvog braka ima još dvoje djece. Više od dva desetljeća u braku je i poznati odvjetnik Veljko Miljenić čija je supruga Gordana također poznata odvjetnica.

Par godinama vodi stabilno odvjetničko društvo, no za razliku od Miljenića njegova supruga nije previše medijski eksponirana. U posljednje se vrijeme u javnom prostoru viđa i odvjetnika Frana Olujića koji je u braku s bivšom voditeljicom Monikom Kravić s kojom je dobio sina Ivana, dok Monika iz prvog braka sa Marijem Mamićem ima dvoje djece.

Monika i Fran zajedno su još od 2019.godine, ali od početka veze intimu su držali samo za sebe te o svojem privatnom životu nikada nisu progovarali. Saznalo se tek da je nakon njihova vjenčanja kod matičara svadbeno slavlje održano u hotelu Hilton Garden Inn te da je mladoženji kum bio Novica Petrač s kojim je godinama u prijateljskim odnosima.