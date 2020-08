VUKOVARSKI HEROJ RAZOČARANO O OLUJI: Strašna greška, ovo nikad ne bi napravila ni jedna država

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe prisjetio se Oluje te konstatirao kako ponos nije na prodaju.

”Kao hrvatski branitelj koji je pod izravnim zapovijedanjem generala Blage Zadre u obrani grada Vukovara iskusio sve strahote rata, s osobitim emocijama svake godine proživljavam proslavu vojno-redarstvene akcije Oluja. Jer to je najčasnija vojna pobjeda u povijesti Hrvatskog ratovanja, koja je opravdala sve naše žrtve i stradanja. Jer se u njoj rodila oslobođena Hrvatska.

Kao Vukovarac i logoraš, zbog svega onoga što sam proživio tijekom devet mjeseci logoraškog mučenja, u proslavi Oluje likujem na osobit način. Tada sebi ne dopuštam sjećanje na ono negativno, hoću biti radostan, sretan, ponosan.

Iako sam bivši logoraš koji na srcu nosi devetomjesečna mučenja i torture, tijekom proslave Oluje, zbog onoga što ona znači, sebi ne dopuštam sjećanje na ono negativno, nego hoću biti radostan, sretan, ponosan”, kaže Ćipe te dodaje da razne vijesti kojima nas bombardiraju u posljednje vrijeme njega osobno nasilu vraćaju izravno u logor. ”Ponovno se nekome pokoravamo, nekom se pravdamo za najpravedniju stvar koju smo izveli kroz našu povijest. U logoru je bila najstrašnija komanda: ‘Glavu dole, ruke na leđa’ kojoj smo se morali pokoravati jer bismo se time lišavali svoga ponosa i svoje snage. ‘Glavu dole’ je značilo: ne smijete imati nade, vjere u sebe, ponosa, dostojanstva… Morate se sramiti, osjećati poraženo, krivo, pogrešno… A dio komande ‘ruke na leđa’ značio je: morate se sami odreći svojih snaga, svoje moći, sami sebe učiniti bezopasnim; sami sebe potlačiti.

Još sam u logoru shvatio da upravo ta komanda najbolje opisuje srbijansku politiku spram hrvatskog naroda cijelo jedno stoljeće. Kad sam izlazio iz logora, pomislio sam da je s njom konačno gotovo. No, ipak je ovih dana opet sretoh. Ono što se meni ‘komandiralo’ u logorima, danas se komandira hrvatskoj Vladi. A preko nje, opet svom hrvatskom narodu.

Moram, nažalost, ukazati na činjenicu da je jedan dio te komande ova vlada već ispoštovala još prije par tjedana i da je sama sebi već stavila ruke na leđa. To je učinila pristajući na ovakvu vladajuću koaliciju i time se lišila svoje snage i moći koja će joj nedostajati u svakom državničkom nastupu prema Srbiji s kojom još ima itekako puno neraščišćenih računa. Tu su: potraga za nestalima, ratna odšteta, pitanje prava Hrvata u Vojvodini itd. U sve te odnose hrvatska Vlada će u iduće četiri godine ulaziti sputavši samu sebe: s rukama na leđima.

A onda smo, eto, nedavno, pristali i na preostali dio komande: Na ono ‘glavu dolje…’

Dakle, našim herojima je zapovjeđeno:

“Glavu dole, hrvatski branitelju, ne smiješ biti ponosan na svoju čast!”

“Glavu dole, hrvatska Vlado, ne smiješ služiti svome narodu, nego tuđinu!”

“Glavu dole, hrvatski narode, Oluju ne smiješ smatrati slavnom pobjedom!”

To “glavu dole” ono je što nam se i nekidan dogodilo u mjestu Srb, to je ono što nam se događa na Jazovki, to je ono što nam se treba dogoditi nametanjem ćirilice u Vukovaru, to je ono što nam se pokušava nametnuti i u Danu sjećanja; i to je ono što nam se nameće evo i sad u proslavi Oluje. Baš one najslavnije pobjede kao krune svih pobjeda za slobodu Hrvatske.

Ovo se nikako, nikako i nikako nije smjelo dogoditi. Ovo nikada, nikada, i nikada sebi ne bi napravila ni jedna država na svijetu. Ovo je strašna greška”, zaključuje ovaj zastupnik i Vukovarac.