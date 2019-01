VUKOVARAC ‘RASTURIO’ PENAVU: ‘Događaj s klincima star je tri mjeseca. Arhivirao ga je i čekao trenutak’

Autor: Snježana Vučković

Damir Maduna ugledni je građanin Vukovara koji je svu ljubav prema svom gradu pokazao ’91. kada ga je trebalo braniti.

Maduna, međutim, s tom obranom nije prestao do danas. U želji da Vukovar konačno u svakom smislu zaživi, naš se sugovornik angažirao kao vijećnik Živog zida u skupštini Vukovarsko srijemske županije, a pitanje je dana kada će postati gradskim vijećnikom.

Obzirom na oštrinu kojom reagira na incidente od kojih svaki za Vukovar znači korak nazad, njegovim budućim kolegama u Gradskoj skupštini neće biti lako. Evo što je kazao za slučaj nekoliko maloljetnika srpske nacionalne manjine koji su se ponijeli neprimjereno i nisu ustali prilikom intoniranja himne u Vukovaru, te reakcija gradonačelnika Ivana Penave:

“Kao građanin ovoga grada, nikada se neću ustručavati reći svoje mišljenje o svemu što me zanima i uvijek ću nastojati da to branim racionalnim, realnim i logičkim argumentima. Nikada nikome, tko ima drugačije mišljenje neću psovati mater i vrijeđati ga na osobnoj, vjerskoj ili nacionalnoj razini. Stoički ću otrpjeti, kao i dosta puta do sada, kada to drugi rade meni (uvijek preko fejsa, nikad u lice), jer svjestan sam da nismo svi isti i jednako odgojeni”, kazao je Damir Maduna i vratio se na navedeni događaj:

“Meni gradonačelnikova reakcija ne bi bila sporna da je uslijedila slijedeći dan. Bilo bi mi prihvatljivo i to da je gradonačelnik, kada je već te klince prepoznao kao učenike neke škole, kao profesor i pedagog nazvao ravnatelja te škole i ukazao mu na neprimjereno ponašanje, te zatražio da ravnatelj poduzme nešto u tom smislu i ukaže klincima da nije u redu da se tako ponašaju. Međutim neprihvatljivo mi je da gradonačelnik arhivira taj događaj i aktualizira ga nakon 3 mjeseca u trenutku kada to, tko zna zbog čega, njemu odgovara. Nakon toga gradonačelnik stavlja fotografiju tih klinaca na stranicu Grada Vukovara jasno ih tako označavajući kao metu. Zapovijed za paljbu nije morao izdati jer se u glavama nekih ljudi podrazumijeva da je zapovijed izdana. Dva dana nakon toga događa se napad na jednog učenika navedene škole od strane nekoliko maskiranih klinaca. Ovaj napad ne mora nužno biti povezan s temom, ali isto tako i može”, kaže ovaj Vukovarac, hrvatski branitelj i član Živog zida.

“Mislim da je svima nama koji živimo u ovom gradu, kojima ovdje žive djeca i unuci, stalo da Vukovar bude uljuđen grad ugodan za život svima koji u njemu žive. Svi želimo da kada nam djeca izađu u grad ne moramo strahovati hoće li nas nazvati netko iz policije ili bolnice da nas obavijeste kako je naše dijete nekoga ozlijedilo, ili je netko ozlijedio njega. Imali smo rat, pobijedili smo u tom ratu i zato se ponašajmo kao pobjednici”, poručio je.