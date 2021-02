Vuco bez dlake na jeziku o svim protukandidatima u Splitu! Otkrio zašto je opasan, a ima i poruku za Škoru!

Autor: Daniel Radman

Kao grom iz vedra neba odjeknula je kandidatura Siniše Vuce za gradonačelnika Splita. Doduše, ona nije još službeno potvrđena, još se čeka formalnost da tijela Hrvatske seljačke stranke (HSS) potvrde da će popularni i za mnoge kontroverzni glazbenik biti njihov kandidat.

No, bilo bi pravo čudo da šef HSS-a Krešo Beljak u bitku za Split pošalje nekog drugog.

Vuco u politici nije potpuni debitant, dvaput se kandidirao na parlamentarnim izborima, jednom na lokalnima, no sada ide daleko ambicioznije. Uostalom, prvi put ima i stranku iza sebe. Neki će ga nazvati političkim šarlatanom, uspoređuju ga s Željkom Kerumom i njegovim ‘što na umu, to na drumu’ istupima, a opet, i takav Kerum slavio je na izborima u Splitu. Drugi će reći da je i Škoro, unatoč tome što je doktor ekonomskih znanosti, u politiku došao kao s etiketom pjevača i također u njoj solidno pliva. Pa zašto onda ne bi mogao i Vuco?

“Imate primjer u Ukrajini, predsjednik države je glumac, gradonačelnik glavnog grada je Vitalij Kličko, boksač. Imali smo jednog Schwarzeneggera, uspješnog guvernera Kalifornije, pa Ronalda Reagana, glumca, jednog od najuspješnijih predsjednika SAD-a u povijesti. Sjećam se kao dijete kad je izabran iza Cartera, preporodio je Ameriku. I da se vratim opet u sadašnje vrijeme, i za Trumpa su rekli da je cirkusant, a za nekog je on uspješan poslovni čovjek “, prokomentirao je teze o ‘šarlatanima’ u politici.

Kad smo ga pitali za ambicije na izborima, bez previše drame je ispalio: “Nastojat ću da pobjedim u prvom krugu!”









“Ja sam uvijek bio pobjednik, lider, vođa i – što je najvažnije – ja sam uvijek bio pošten! Sve mogu da govore za mene, i ovo i ono, vidim opet po ovim nekim novinicama da me hoće diskreditirati. Ali, Sinišu Vucu zna publika, a znaju ga i ljudi! Znamo mi kakve su novine, ima tu stvarno svačega, i uveličavanja, i onog što je bilo i onog što nije, ali činjenica je da nikad niste čuli da sam ja nepošten čovjek. A toga fali, ne samo u politici, nego u cilom društvu i našoj planeti. Eto, zato se nadam da je napokon dozlogrdilo, ne samo biračima, nego i ljudima koji ne izlaze. Pedeset posto, ako ne i više ljudi, uopće ne izlaze na birališta. Znači, sigurno imaju razlog. I to nije samo u Hrvatskoj. Ljudi se pitaju zašto se u politiku ubacujemo mi koji po struci nismo političari. Pa čekaj, zašto ne bi? Što su to političari napravili? Ja ponosno kažem, niti jednom u životu nisam kazneno osuđen, protiv mene se ne vodi nikakva kaznena prijava, čist sam kao suza, a to se ne može reći ni za ministre. Pa imali smo i takvog premijera! I zato, “uzalud vam trud svirači”, što bi pjevao jedan moj kolega. Čovjek sam od 49 godina, nije ovo onaj Vuco koji ima 25 ili 30 pa da je uletio u sve. Ne bi se digla ovakva prašina da nisam nekima opasan, ne bi se 48 sati više pisalo o HSS-u i Siniši Vuci nego svim strankama skupa. I da budem iskren, imam više vremena jer su mi zabranili pjevanje. S čim ću se bavit?”

Pojasnio nam je Vuco i zašto baš HSS. Njegova suradnja s Krešom Beljakom mnoge je iznenadila, a prema Vucinim riječima svoju novu stranku smatra “sintezom modernog vremena i tradicije od koje ne smijemo odustati”. Uostalom, dodao je, i kad je Stjepan Radić osnivao HSS prvi su ga podržali tadašnji glazbari.

“Cilj nam je konsolidirati HSS, kako bi naš Ćiro rekao ‘galvanizirati’ se, ojačati. Ovi lokalni izbori bit će jedna jaka generalna proba za parlamentarne izbore koji stižu vrlo brzo. Tri ili tri i pol’ godine, prođe to brzo. Ja svojoj stranci mogu obećati da ću ići žestoko i pošteno. Kakav sam u pjesmama, pun strasti, takav ću biti u politici. Ja sam lider, može mene netko voljeti ili ne voljeti, ali ja sam vođa. I opet ću ponoviti, nek’ mi netko otkrije jedan mali tračak, fragment nepoštenja.”









Kad smo ga pitali za sličnosti s Kerumom i njegovim istupima, Vuci to nije ni najmanje smetalo.

“Ono što ja i Kerum pričamo, to uopće nije populizam, to je govor od srca. Zašto bi me smetale te usporedbe? To je prednost. Željko Kerum je zbog toga i dobio izbore 2009. godine. Ono što je nama zajedničko, mi dolazimo iz naroda. Mi osjećamo taj narod, on kroz svoje trgovine, a ja još više kroz svoje koncerte – imao sam u karijeri preko 2.000! Samo što Vuco nije imao priliku, a ako je dobijem mislim da se neću kompromitirati. E, sad, neću govoriti da se Kerum kompromitirao jer ga nisam pratio, ja sam čak dobar s čovjekom, družili smo, imamo i zajedničke prijatelje iako se nismo vidjeli nekoliko godina. Bit će to jedan pravi fajt, korektni, pošteni. Naš Split živi za taj dvoboj, svi ovi drugi su nezanimljivi. Mislim da nemaju snagu koju ima Siniša Vuco. Ja neću o Kerumu razmišljat, ja razmišljam o sebi, svojoj stranci, HSS-u, razmišljam o našem uspjehu na lokalnim izborima. Ono što mogu obećati je da će HSS biti stranka pozitive, nećemo ići s negativom koje je ionako previše.”

Kroz razgovor smo došli i do njegovog kolege iz glazbe koji se etablirao u politici, Miroslava Škore. Kaže da ga iznimno cijeni, ali smatra da mu nedostaje Vucina energija. S njom bi, smatra, postao predsjednik.

“I sa Škorom sam dobar, on je moj kolega, mi smo i autori pjesama i izvođači. O Domovinskom pokretu, iskreno, nemam neko mišljenje. Ima tu svega, ali da ima i dobrih ljudi, ima. Mislim da je Škoro veliki gospodin, jedan obrazovan čovjek koji brodi u politici, koliko je to uspješno, koliko je neuspješno, neću procijenjivati, ali da čovjek ima deset posto moje energičnosti, snage i fajterstva, čvrstine, on bi sad bio predsjednik Republike Hrvatske. Ali ne, njega je jedna ‘mlada partizanka’ izbacila… Zamisli što bi ona dobila od Vuce. Rekao bih joj jednu rečenicu, lijepu, pristojnu, finu, kao dami, pa ona ‘ne bi znala di je’.”









Vuco je spominjao neugodne stvari koje će mu sigurno vaditi, a onda smo mu izvukli staru izjavu s početka 2000-ih kada se zalagao za prositituciju. Prisjetio se tog razgovora, ali i konteksta u kojoj je izjava dana.

“To je bilo 2003., inače imam odlično pamćenje, za one koji ne znaju završio sam matematičko-informatičko obrazovanje. To su bili parlamentarni izbori i pitali su me: ‘Da li si ti, Siniša Vuco, za prostituciju?’. Odgovorio sam tada, a isto mislim i sada, da nije bitno jesam li ja za prostituciju ili protiv, rekao sam da sam za legalizaciju nečega što već postoji. I još sam rekao da bi od tih novaca, a država bi dosta zaradila, trebalo vratiti dug umirovljenicima koji je tada bio ogroman. A osim što bi država zaradila, još bi djelatnice bile evidentirane, bilo bi zdravstvene kontrole, manje bolesti i ne bi se više prostituirale po ulicama, parkovima… Osim toga, država bi stavila sve pod svoju kontrolu. Jasno, tu ne smije biti nikakve prisile, ali ako su se neke žene same odlučile baviti tim poslom, onda moraju imati prava, da ih štiti država, a ne da ih ‘štiti’ kriminal. Na kraju krajeva ne izmišljam toplu vodu već govorim o onom što postoji i u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj… Zašto se nismo ugledali na zapad, ne znam. Non-stop pratimo Njemačku, Švicarsku, Austriju, pa što nismo i u tim stvarima? Kad paše dušebrižnicima onda smo Zapad, kad im ne paše, onda nismo. Trebamo prestati biti dvolični, trolični, četverolični…”, poručio je za kraj.