VUČIĆ HRVATSKU ZEMLJU PROGLAŠAVA KRAJIŠKOM, A KOLINDA ŠUTI! ‘Zašto, predsjednice?’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnika HRAST-a Hrvoje Zekanović pozvao je u srijedu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da se očituje o “skandaloznoj izjavi” srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se hrvatsko selo Islam Grčki nalazi u Krajini.

“Nakon bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji, ovaj put imamo Aleksandra Vučića koji je malo pomiješao povijest i geografiju. On spominje hrvatska sela, konkretno Islam Grčki i navodi da se to selo nalazi u Krajini. On je očito zaboravio da je bio Domovinski rat, da je bila agresija, zaboravio je na Oluju”, kazao je Zekanović novinarima u Saboru.

Rekao je i kako je skandalozno da je on europski političar “kao Andrej Plenković koji jako bira riječi, štoviše, značajno lobira za ulazak Srbije u EU”. “Vučić mrtvo hladno ovdje govori o Hrvatskoj tako da spominje Krajinu, a svi znamo što Krajina znači za hrvatski narod”, istaknuo je Zekanović.

Predsjednicu Republike i premijera pozvao je da se očituju o Vučićevim izjavama. “Ovim putem pozivam predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja danas namjerava treći put najaviti svoju kandidaturu, neka se očituje po ovom pitanju, ovo nisu male stvari, ovo su skandalozne izjave”, apelirao je Zekanović pozvavši i premijera Andreja Plenkovića da iznese o tome svoj stav s obzirom na to da usko surađuje s Vučićem u Europskoj pučkoj stranci.