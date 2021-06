VUČIĆ GRADI NOVI AERODROM U BLIZINI DUBROVNIKA: Analitičar otkrio pozadinu najavljenog projekta!

Autor: Lucija Brailo

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je planove Srbije da izgradi aerodrom u Trebinju, na teritoriju Republike Srpske, piše Večernji.

Nakon pregovora s čelnicima Republike Srpske, najavio je ‘moderan aerodrom’, za koji je rekao kako će “pobjeđivati konkurenciju”. Uz to, poručio je i kako će preko tog aerodroma povezivati ne samo Hercegovinu, već i znatan dio Crne Gore i još nekih zemalja u regiji koje nije precizirao, s Beogradom i drugim europskim centrima.

Nejasan projekt

Čudi malo ova najava, budući da u radijusu od stotinjak kilometara od Trebinja, koje se, uzgred nalazi samo 30-ak kilometara od Dubrovnika, postoji čak četiri međunarodne zračne luke: u Mostaru u BiH, Dubrovniku u Hrvatskoj te Podgorici i Tivtu u Crnoj Gori. Ono što je još sumnjivije kod ove najave je da Trebinje i okolica nemaju uopće razvijenu niti cestovnu, niti bilo kakvu drugu infrastrukturu, koja bi poduprla ovakav projekt, najsuvremenije zračne luke. I ne samo to, pitanje je čemu?

Pitali smo zato Igora Tabaka, analitičara portala Obris, što bi ove najave iz susjedstva mogle značiti. Tim više što je upravo zrakoplovni promet u pandemiji korona virusa pretrpio najveći pad, najveći u povijesti uopće u tom sektoru. Ugrožene su i investicije, kao i ulaganje u novu infrastrukturu. Međutim, Tabak napominje kako susjedne države imaju pravo raspolagati svojim projektima po volji, isto kao i Hrvatska koja u izgradnji ima jedno odlagalište radioaktivnog otpada koje se dijelu susjedne BiH ne sviđa, ali to nije nešto što može utjecati na naš projekt. Slijedom toga, na isti način, Hrvatska vjerojatno neće utjecati na neke komercijalne projekte kojima se hvale Republika Srpska i Republika Srbija.

“Ako gledamo kartu međunarodnih zračnih luka, ta lokacija o kojoj se se sada priča vezano za izgradnju zračne luke, nije nešto što bi čovjeku upalo u oči kao potencijalno velika poslovna prilika. Čelnik Republike Srpske, kao i čelnik Republike Srbije poznati su po tome da vole hvatati svaki vjetar, pa i dašak propagande. U takvoj situaciji, ako oni stvarno investiraju tako ogromne novce i naprave novu zračnu luku koja će moći konkurirati Beogradu i Zagrebu, u smislu gabarita i kapaciteta, to će biti zanimljivo vidjeti. Još će zanimljivije biti vidjeti ekonomsku opravdanost takvog objekta, budući da okolne zračne luke servisiraju većinu potreba tog kraja. Neke od njih su se postupno razvijale, a ima i manjih zračnih luka koje se nisu razvijale u tom smjeru, vjerojatno radi ekonomskih uvjeta”, ističe Tabak.

Projekt vrijedan 150 milijuna eura

BiH ima četiri međunarodne zračne luke. Uz glavnu sarajevsku, tu su još i zračne luke u Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru. One su okrenute uglavnom niskobudžetnim operaterima, pogotovo zračna luka u Tuzli, dok je mostarska, zbog blizine Međugorja, orijentirana na vjerski turizam. Zbog toga prometni stručnjaci ne vide opravdanost izgradnje nove zračne luke u Trebinju. Spominje se i Bihać koji već ima sportsko-poslovnu zračnu luku, a u planu je izgradnja velikog međunarodnog aerodroma u tom gradu u zapadnoj Bosni, iako za njega nema ni ekonomske i prometne logike, piše Večernji.

Naime, onima koji su bili na području Trebinja, jasno je da se radi o gradu i regiji sa skromnom infrastrukturom i gotovo nikakvim potencijalima. Projekt za velebni aerodrom, kakav Vučić najavljuje kao zajednički Srbije i Republike Srpske, a koji financira Srbija, koja će njime i upravljati, ne može pronaći ekonomsko, a niti strateško objašnjenje za njega. Naime, njegova ukupna vrijednost je 150 milijuna eura, dok je u proračunu Srbije već osiguran 41 milijun eura za izgradnju.

Propaganda ili skrivena vojna svrha?

“Vrlo moguće da je ovo propagandni projekt. S druge strane, ako Republika Srpska i Republika Srbija stvarno imaju par desetaka ili stotina milijuna eura viška, zanimljivo je vidjeti potencijalnu zračnu luku u Trebinju, pa da vidimo je li ondje zaista ima nekakvog velikog sadržaja koji bi održavao takav kompleks. To je jedan rizik koji će možda dati zgodnu priliku za slikanje na gradilištu i rezanje nekakvih vrpci, no s druge strane, zadnjih godina smo isto gledali u Srbiji nekakve investicije, čitav niz lokalnih aerodroma za koje su se mogli čuti veliki planovi od kojih nije bilo baš ništa”, jasan je Tabak.









Budući da je za planiranu izgradnju novog aerodroma teško pronaći razumno ekonomsko i prometno opravdanje, pri čemu valja imati na umu da bi se prema planovima trebalo raditi o aerodromu koji će se po opremljenosti moći mjeriti s beogradskim, zagrebačkim i ljubljanskim i koji će moći primiti i najveće zrakoplove, pojavila se i teza kako je riječ o objektu koji se gradi ponajprije u vojne svrhe, pa čak i špekulacija da bi budući aerodrom mogao udomiti eskadrilu srpskih ili čak ruskih borbenih letjelica, po sličnom modelu kao i u Nišu, gdje je na tamošnjem vojnom aerodromu ugošćen tzv. srpsko-ruski humanitarni centar, iako je zapravo riječ o svojevrsnoj ruskoj vojnoj bazi na tlu Srbije.

“Što se nekih širih ideja tiče i nekakvih potencijalnih vojnih namjena o kojima se priča, treba upozoriti na nekoliko stvari. Kao prvo, Republika Srpska, pa i cijela BiH su u dosta specifičnom statusu, što se tiče Međunarodne zajednice. Dakle, to nije isti status kao u Srbiji, niti kao u Hrvatskoj. BiH ne samo da nije članica nijedne od ovih većih organizacija, kao što je Hrvatska u EU ili Crna Gora u NATO-u. Ne pregovara s EU kao što to čini Srbija. Dakle, tu je čitav niz međunarodnih aktera koji itekako imaju što za reći”, govori Tabak te ističe kako BiH nije u situaciji primiti bilo kakav ruski centar, kao što je to Srbija napravila u Nišu.

‘Čardak ni na nebu, ni na zemlji’

Ističe kako se u BiH ne može napraviti vojna zračna luka koja bi igrala nekakvu ulogu preokreta u regiji.

“Da ne kažem da uz komercijalne sadržaje ne može graditi neke vojne elemente jer se to vidi. Čak niti ostavljati mjesto za njihovu gradnju. To je nešto što bi se jako dalo naslutiti provedbom tog projekta. Ja mislim da gledajući BiH za više desetaka godina, postoji puno međunarodnih aktera koji bi na takvo što reagirali puno prije nego Republika Hrvatska”, ističe Tabak.









U posljednjem desetljeću Srbija je na svom teritoriju obnovila ili izgradila najmanje pet aerodroma, među kojima su i Ponikve i Kraljevo. No oni nisu opravdali visoka ulaganja, niti su privukli niskobudžetne operatere. Uz to, u Srbiji ne postoje subvencije letova na lokalnim linijama kao u Hrvatskoj.

“Dakle, Srbija zadnjih godina ima tradiciju ulaganja u takve ‘skadre na Bojani’, što se nekad reklo, ali to je ‘čardak ni na nebu, ni na zemlji’”, zaključio je Igor Tabak.