VRLJKAN ODGOVORIO JOSIPOVIĆU: Tvrdi da nije bio sarkastičan kada je u pitanju kadroviranje, a evo i zašto smatra da je to istina

Autor: Dnevno

Bivši član Domovinskog pokreta Milan Vrkljan nedavno je izjavio kako su “među prvih pet ljudi Domovinskog pokreta čak dvojica savjetnika bivšeg predsjednika Ive Josipovića”.

Odgovor Ive Josipovića stigao je danas u kojem je sarkastično komentirao kako je istina da kadrovira u toj stranci, kao i da je on postavio Andreja Plenkovića na mjesto premijera, ali i Zorana Milanovića na mjesto predsjednika države.

Ipak, Vrkljan tvrdi da je to uistinu tako. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

“Doista, duboka udbaška država kontrolira sve relevantne političke stranke, kao i medije i pravosuđe. To stanje odgovara toj društvenoj kliki, a li ne odgovara ogromnoj većini hrvatskih građana koji su iz razloga blokada institucija od strane Josipovićeve udbašije građani drugog reda u Europskoj uniji, s drugom po redu najnižom kupovnom moći u EU.

Ivo Josipović obilježio je svoju karijeru sa slijedećom izjavom: “Za borbu protiv korupcije je trebalo političke volje, a da je Mladen Bajić ranije zakukurikao, zasigurno bi završio u loncu.” Da pojasnim, profesor pravnih znanosti divi se Državnom odvjetniku zato što nije provodio zakone dok mu politika nije dala signal da ih krene provoditi. PRETSRAŠNO!









Tog Bajića je Josipović odlikovao jednim od najvećih državnih odličja. Ovo oslikava mentalni sklop Josipovića i vladajućih moćnika u Hrvatskoj, ali je i odgovor na sve probleme hrvatskih građana. Jer zakoni nisu žvakaće gume, već su egzaktna pravila kojih se pridržavaš, ili ne pridržavaš. Zbog Josipovića i ljudi poput njega u Hrvatskoj ne funkcionira vladavina prava.

Model kojim duboka država kontrolira sve relevantne političke stranke, medije i pravosuđe, jest ucjenjivanje ili korumpiranje. Pravosuđe, koje bi trebalo biti prepreka takvom stanju, prožeto je udbaškim korijenima i korupcijom, a moćnici ih putem medija ucjenjuju i na taj način je krug zatvoren.

Ivo Josipović se u nekoliko navrata kandidirao za različita međunarodna pravna tijela, ali nikada nije uspio biti izabran. Jer, izjava Ive Josipovića, koju smo citirali u svezi Bajića, oslikava njegovu stvarnu stručnost. I on može biti profesor samo u državi u kojoj ne funkcionira vladavina prava, kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Sve što je Josipović postigao utemeljeno je na njegovom obiteljskom background-u, jer kao što je poznato, njegov otac, Ante Josipović, bio je izvršni sekretar komunističkog komiteta. Bio je na čelu ideološke komisije koja se bavila pojavama “hrvatskog nacionalizma” nakon Hrvatskog proljeća.









Svi mi koji smo studirali za vrijeme komunizma znamo da su naše kolege, koji su bili iz obitelji komunističkih moćnika, bili loši ili nikakvi studenti, ali su dobivali sve nagrade i najbolje ocjene. Problem je u tome što privilegiranost u pravilu znači lijenost, nesposobnost, a vrlo često i gramzljivost i egoizam. I, doista, Josipović je u svom mandatu pokazao zavidnu razinu gramzljivosti. Treba ispitati Josipovićevu ulogu u slučaju “Posmrtna pripomoć”, njegovu ulogu u slučaju ZAMP-a, te njegovom pogodovanju poduzetniku Marku Vojkoviću. Posebno treba istražiti i utvrditi činjenice vezane uz poslovanje poduzetnika Vojkovića za vrijeme predsjedničkog mandata Ive Josipovića, pogotovo visine kredita, itd.

Otac Ive Josipovića je kao nagradu za uspješnu borbu protiv “hrvatskog nacionalizma” bio postavljen za direktora Croatia Osiguranja od 1974. – 1982. godine. Što je otac započeo, sin je završio. 2014. godine je, na neviđeno kriminalan način, Croatia Osiguranje prodana Adris grupi, inače Josipovićevom kolegi iz duboke udbaške države, Anti Vlahoviću. Od 2014. do danas u DORH-u je kaznena prijava jer su hrvatske građane u tom pothvatu oštetili za najmanje ČETIRI MILIJARDE KUNA, a i državna revizija je privatizaciju Croatia Osiguranja službeno označila kao protuzakonitu. Naravno pravosuđe i DORH su u čvrstom zagrljaju udbaške duboke države, za sada!

I to su činjenice. Za duboku državu i njihove dionike zakoni ne vrijede, a granica gramzljivosti ne postoji. Ideološke zabave, koje priređuju javnosti, su prozirne. Jer, novac i privilegiji su jedina ideologija za tu grupaciju.

Opće je poznato da je Ivo Josipović skupa s Budimirom Lončarom i Vladimirom Šeksom zaštitio Božidara Kalmetu od pravosudnog progona. Dovoljno je na internetu pretražiti koliko je puta i u kojoj fazi Josipović odlazio Kalmeti u Zadar na najbizarnije skupove i naslikavao se s njim.









Kolegica Vidović Krišto i ja nismo htjeli biti dio političke kaljuže u Hrvatskoj, i zato smo izabrali teži, ali jedini ispravni put.

Hrvatskoj trebaju korijenite promjene koje može provesti samo jaka i velika politička organizacija, autentična u borbi za vladavinu prava, za onakvu Hrvatsku u kojoj nitko nije iznad zakona. Današnja Hrvatska u kojoj vladaju Josipović, sin komunističkog moćnika, Plenković, sin komunističkog moćnika, Emil Tedeschi, sin komunističkog moćnika, i mnogi drugi, u svojoj su bahatosti i oholosti prevršili svaku mjeru i više neće moći varati hrvatske građane.

Činjenica da Ivo Josipović brani Miroslava Škoru, kojega, pak, novinar provincijalnog usmjerenja Aleksandar Stanković sutra poziva u svoju emisiju, govori sama za sebe.

Karolina i ja nemamo moćne podupiratelje, već moćne protivnike. Ali imamo presudnog strateškog saveznika, a to je ISTINA. Ti moćnici trebaju znati da se dijete kada jednom prohoda ne može više natjerati da puže. Izborili smo svoju državu, koja nažalost još nije uređena, a to uređenje sprječavaju Josipović, Plenković, Pupovac, Božinović i ostali. Međutim, kao što smo se riješili totalitarnog jugoslavenskog jarma, tako ćemo biti u stanju izboriti se za europske vrijednosti i vladavinu prava. Onda će na sva ova navedena pitanja Josipović i družina odgovarati na, za to, zakonom predviđenim mjestima”, napisao je Vrkljan.

Za komentar na prozivke od strane Milana Vrkljana ponovo smo zamolili gospodina Josipovića, a objavit ćemo ga naknadno.