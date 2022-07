VRKLJAN SE OPET PROSLAVIO! Cijelog srpnja izbjegavao Sabor, sad će ga opaliti gdje boli! Našao brutalno opravdanje: ‘Pripalo me da idem’

Saborska statistika za srpanj otkrila je zanimljiv podatak – zastupnik Milan Vrkljan nije se niti jednom pojavio na saborskoj sjednici.

Zbog toga će mu biti oduzet kompletan puašal. Za 10 dana to iznosi 1.500 kuna, a to jednostavnom matematikom znači da će ga svaki dan izostanka stajati 150 kuna.

No, ne zabrinjava to zastupnika Vrkljana koji je za Hinu otkrio da je razlog nedolaska na Markov trg godišnji odmor. Naime, Vrkljan je nakon osvojenog mandata ostao u radnom odnosu kao liječnik u zagrebačkom KBC-u, dok je u Saboru “samo” volonter. “U dogovoru s ostalim liječnicima, pripalo me da na godišnjem budem u srpnju i to je jedini razlog”, kazao je Vrkljan.





Grmoja bez 300 kuna

Nije ovo Vrkljanu prva afera ove vrste. Početkom njegovom saborskog mandata, tijekom jesenskog zasjedanja, otkrio se kako je zastupnik u četiri mjeseca na poslu je bio samo četiri puta po dva do tri sata te da nije sudjelovao u vizitama, radu s pacijentima i jutarnjim kolegijima.

Po džepu će dobiti i Vrkljanove kolege iz Kluba “Za pravednu Hrvatsku” Miroslav Škoro i Ružica Vukovac, no njih dvoje će ostati samo bez jednog dnevnog “utrška”, tj. 150 kuna.

Uz njih bez 150 kuna ostat će i HSS-ovac Željko Lenart, socijaldemokratkinja Marina Opačak Bilić, suverenisti Marijan Pavliček i Vesna Vučemilović te Marijana Puljak iz Centra, dok će bez dvostruko većeg izno biti uskraćen Nikoli Grmoji.

Inače, “nedolazak na nastavu” zastupnici mogu opravdati bolešću, smrtnim slučajem, odazivanjem na sud ili društvenim i političkim skupovima, a računa im se i ako moraju biti prisutni na općinskim i gradskim vijećima te županijskih skupštinama.