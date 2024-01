Vrijeme u Hrvatskoj i dalje nepredvidljivo: U sljedećim danima pojačajte grijanje

Autor: Dnevno.hr

Stara narodna poslovica kaže da poslije kiše dolazi sunce. Tako bi se moglo reći i za vrijeme u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje je protekle noći u pojedinim predjelima padala kiša. Prema najavama meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda, Tomislava Kozarića, ondje bi se tijekom današnjeg dana trebalo razvedriti. Prevladavat će sunčano sve do večeri, kad bi ponovno ponegdje moglo pasti malo kiše. Uz umjeren i jak sjeverozapadnjak najniža će se temperatura na istoku zemlje kretati između dva i pet stupnjeva.

U središnjoj će Hrvatskoj subota biti vedra, ponegdje uz mjestimičnu jutarnju maglu. Vjetar većinom slab, a u Podravini umjeren sjeverozapadni. Najviša će temperatura doseći dvoznamenkastu vrijednost od 10 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će slično vrijeme. Istrijani bi se mogli probuditi u magli. Sjeverozapadnjak će okrenuti na buru, koja će podno Velebita biti jaka, možda čak i olujna. Temperatura zraka će se kretati od -2 do osam stupnjeva, prognozirao je Kozarić za HRT.

U sljedećim danima pojačati grijanje

Sunčano uz jaku, ponegdje i olujnu buru prevladavat će i u Dalmaciji te na krajnjem jugu zemlje. More će biti umjereno valovito. Temperatura će se na obali tijekom dana popeti i do za ovo doba godine vrlo ugodnih 16 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Tomislava Kozarića. No, već u nedjelju bi građani trebali malo pojačati grijanje, naročito ujutro.

“U nedjelju i prvim danima idućeg tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, često vedro, a u ponedjeljak i utorak ujutro mjestimice magla koja se može dulje zadržati. Vjetar će sasvim oslabjeti. Jutra će biti hladnija, temperatura se po kotlinama može snižavati i ispod minus pet stupnjeva. I dnevna temperatura u blagom padu, na što će utjecati i dugotrajnost magle. Toplije nego na kopnu sljedećih će dana biti na sunčanom Jadranu s vrijednostima temperature oko prosjeka za kraj siječnja. Puhat će pritom slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, u nedjelju na jugu još i jaki, a zatim i sjeverozapadnjak”, prognozirao je Kozarić vrijeme u sljedećim danima.