VRIJEME PROMJENJIVO: Oblačno i toplo uz mjestimičnu kišu

Autor: Dnevno.hr

Prosinac je počeo, ali od snijega ni “s”. Osim umjetnog na Sljemenu, a i taj polako ugrožava iznadprosječna toplina jer je temperatura zraka na Puntijarki od subote ujutro iznad 0 °C, donosi hrt. Za razliku od prošlog tjedna, kada je na kopnu bilo i cjelodnevnih “minusa”, a poneki je izmjeren i blizu mora, u ponedjeljak je negativan predznak temperature zraka bio samo ponegdje, uglavnom na istoku, a pri tlu i mjestimice u središnjoj Hrvatskoj. Štoviše, poslijepodne je bilo većinom iznad 10 °C, ponegdje čak i oko 16 °C, kao primjerice u Komiži i na Palagruži, gdje to za početak prosinca i nije rijetkost, ali je u Karlovcu, Ogulinu, Slunju, Velikoj Gorici i Zagrebu!

“Minusi” će u utorak biti još rjeđi, većinom će i izostati, ali ne i u srijedu, kada će ponovno biti osjetni. Već u četvrtak slijedi porast temperature, pa za vikend novi pad, koji će vjerojatno razveseliti ljubitelje temperature primjerene prosincu, kakva bi mogla potrajati barem sljedeća dva tjedna. No, prije toga valja nam izdržati i skokovite promjene tlaka, koji će tijekom utorka naglo porasti, a od četvrtka ponovno padati. Za meteoropate nimalo ugodan tjedan.

Utorak – relativno toplo, ponegdje kiša

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, uz povremenu mjestimičnu kišu u malim količinama. Ujutro će ponegdje biti i magle. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 3 °C, a najviša poslijepodnevna 8 do 10 °C.

Ni posvuda u središnjoj Hrvatskoj neće biti sasvim suho, ali će uz više sunčanog vremena nego na istoku biti i malo toplije, osim u mjestima gdje će se magla dulje zadržati.

Još veće odstupanje od prosječne temperature bit će u gorju, a i na sjevernom Jadranu će biti toplo kao rijetko kada na blagdan svete Barbare. Oblačnije, uz ponegdje malo kiše, bit će u noći i prijepodne, a poslijepodne većinom sunčano uz sjeverozapadnjak, gdjegod i umjeren, prema večeri sve češću i jaču buru.

Malo do umjereno valovito more bit će i na srednjem Jadranu, gdje će, kao i u unutrašnjosti Dalmacije, još i poslijepodne biti povremene kiše, a potpuno razvedravanje slijedi navečer, s jačanjem bure. Prije nje će biti najprije slabog do umjerenog juga, zatim sjeverozapadnjaka, na otvorenome vjerojatno i jakog.

I na jugu Hrvatske umjereno do znatno oblačno, uz povremenu mjestimičnu kišu, te relativno toplo, uz temperaturu zraka samo u unutrašnjosti ujutro nižu od 10 °C.

Od srijede – promjenljivo, bura, mraz

U nastavku tjedna većinom malo manje toplo, ali na Jadranu i dalje barem oko prosječne temperature za doba godine. U srijedu sunčano, uz umjerenu i jaku buru, ponegdje i s olujnim udarima, koji će otežavati normalno prometovanje, a za neke skupine vozila ga vjerojatno i kratkotrajno prekinuti. Od četvrtkaponovno na većini Jadrana promjenljivo, uglavnom uz jugo, koje će u najkišovitiju subotu vjerojatno biti i jako.

I u kopnenom će području u srijedu biti suho i barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, koja će još češća i dugotrajnija biti u oblačniji četvrtak i petak, kada će biti i povremene kiše, najprije uglavnom u unutrašnjosti Istre i u gorju, od petka i drugdje. Tijekom subote slijedi pad temperature, pa će u gorju vrlo vjerojatno biti i snijega.