‘VRIJEME JE, GOSPODO!’ Naš stručnjak ima plan za spas države: ‘Hrvatska ima 20 ‘komandosa’ koji to mogu, i to je naša potreba’

Autor: Stjepan Šterc

Politička bi vlada po svojoj osnovnoj definiciji bila skup izabranih resornih izvršitelja nakon postizborne mogućnosti sastavljanja iste, u skladu s rezultatima, koalicijskim dogovorima i interesima isključivo po želji samog političkog vrha ili po hrvatskoj praksi samo jednog čovjeka. Posebnih općeprihvaćenih pravila pritom nema niti su prilikom izbora važni kriteriji kao npr. stručnost, dokazanost u poslu izvan politike, osobnost, poznavanje resorne problematike, misaona sposobnost, predmetna obrazovanost, javna prihvaćenost stručnog i znanstvenog djelovanja, građanska hrabrost, postojanost stavova, neospornost nacionalnog identiteta, mogućnost povratka na prethodni ili neki drugi posao izvan političkog izvršnog djelovanja, ranije iskustvo upravljanja i odlučivanja, prihvaćanje odgovornosti za neučinjeno, krivo procijenjeno i usmjeravano, uvažavanje znanstvene logike i znanstvenih zakonitosti te još niz drugih sličnih nebitnih trivijalnosti pri selektiranju pozicijskih izvršitelja.

Politički otklon od svega navedenog i sužavanje izbora na stranačko-partijske umiljate i podaničke kadrove s klasičnim apologetskim odnosom prema prvoj osobi primarno, a poželjno je i prema njegovu okruženju, dovelo je Hrvatsku u čvrst zagrljaj političkih vlada u kojima su stručnost i niz ostalih vrijednosnih kategorija nebitnosti kojima se opterećuju samo zavidni ili po njima izuzeti iz selekcije zbog svojih stavova utemeljenih na struci, svoje osobnosti i izostanka udivljenosti političkim vrhom. Takvim političkim suženim izborom formirano je u Hrvatskoj nekoliko posljednjih vlada u kojima su mogli sjediti na resornim čelnim mjestima osobe apsolutne nekompetencije, ali dovoljno odane i podane političkom vrhu kako ih ne bi uznemiravali svojim znanjima i sposobnostima.

Udaljavanje od stvarnosti

Udaljavanje je takvog sastava od razvojnih hrvatskih potreba i naročito od znanstvenih zakonitosti, projekcija i rješenja postajalo sve veće, kako bi se upravo u današnjim vremenima pokazalo kao i najveće dosad u hrvatskoj slobodi. Posebna je potvrda usvojenog i primjenjivanog obrasca pozicijskog postavljanja vidljiva u ipak, kako to željeli ili ne priznati, najvažnijoj problematici – demografskoj, ali ih ima zapravo posvuda po resorima. Kako je uopće moguće, pitaju se mnogi dobronamjerni i zabrinuti za hrvatsku budućnost, javno se opravdavati i govoriti o velikim postignućima nakon depopulacije samo u deset godina od gotovo 400.000 osoba, prirodnog pada samo u godinu dana većeg od 27.000 osoba ili prirodnog pada u deset međupopisnih godina za nevjerojatnih više od 170.000 osoba, gubitka učenika osnovnih i srednjih škola u istom razdoblju većeg od 80.000 itd. itd. Pri samom spomenu tih brojki kod svakog razumnog se javi žal, nevjerica, zabrinutost…, no ne i kod političkih namjesnika. Njihove su reakcije protest protiv svakog tko te brojke uopće iznosi i svakog tko ne primjećuje njihovu predanost poslu i ne razumije, ne vidi niti suosjeća s njihovom velikom žrtvom za opće dobro.

Rezultati su uvijek onakvi kakvim ih imenuje u javnosti politički vrh, neovisno o statističkoj i matematičkoj egzaktnosti ili još neovisnije o njihovim negativnostima kakve ih u svakodnevici doživljava i preživljava hrvatski izvanpolitički puk. Podanička sljedba samo slijedi velike misli s vrha bez ikakvog osobnog promišljanja, otpora i pokušaja promjene negativnosti, svjesna nagrade koja im je dana s pozicijom kojoj u pravilu nisu dorasli. Njihova su pozicijska imenovanja i postavljanja doživljavana u pravilu kao dohvat svemira i s vremenom su prerastala u spoznaju moći s kojom se i nije bilo lako nositi. Tako je političkim vladama pomak iz stvarnosti postao način upravljanja, nemoć s vremenom osnovno obilježje političkog izvršnog djelovanja, a uvjerenost u nepogrešivost svakodnevica.

Osnovno obilježje

Mogle su demografske i ostale razvojne negativnosti biti kakve god, rezultati nevidljivi struci, trendovi porazni za hrvatsku budućnost, udaljenosti od europskog vrha sve veće, nezadovoljstvo hrvatske mladosti zabrinjavajuće…, moglo se dogoditi bilo što, način djelovanja političkih vlada nije se mijenjao niti su se prihvaćale potrebe za promjenama upravljanja. Jednostavno, političke vlade po svojoj osnovnoj konstrukciji nisu mogle prihvatiti stvarnost, potrebu za promjenama, znanstvenu logiku, način biranja najboljih po nizu kriterija, a ponajmanje bilo kakvu svoju odgovornost za prizemljenu i demografski sve prazniju Hrvatsku. Samo se u jednom slučaju dogodilo svojevoljno odstupanje s relativno visoke izvršne pozicije u Vadi, i to javno pred kamerama i uz nazočnost resorne čelnice. Kakav je to samo šok bio. Zamislite, doktor znanosti, sveučilišni nastavnik i vrsni poznavatelj demografske problematike (kako kažu najvažnije i još dodaju pitanje svih pitanja), kao iznimka u političkoj vladi nije mogao više gledati ni slušati javna ponavljanja istog činjenja ili bolje reći nečinjenja. Ostali unutar sustava naravno mogu mirno promatrati demografsko nestajanje i još k tome mogu davati posebnu pozornost, značenje i rezultatsku vrijednost svojih postupaka.

Posebno izgrađeni sustav vrijednosti u političkim je vladama omogućio prevladavanje političke pripadnosti, osrednjosti i gotovo nikakvog poznavanja odnosne resorne problematike nad elementarnom logikom, toliko potrebnom za donošenje političkih odluka u interesu hrvatske populacije. Gradeći takav sustav do najmanje upravljačke razine, u kojem su politička pripadnost i iracionalna odanost postajale pravilo djelovanja, politička je izvršna vladavina nad Hrvatskom postajala sve zatvorenija, sve udaljenija od stvarnosti i sve manje spremna na reformske i strateške odluke temeljene na znanstvenim zakonitostima i projekcijama. Rezultati su vidljivi svima izvan političkog miljea i svima racionalnima i zabrinutima za hrvatsku budućnost, ali ne i pripadnicima elitnih političkih postrojbi biranim samo i jedino po političkim kriterijima. Dobronamjerna pak upozorenja utemeljena na egzaktnosti pokazatelja i trendova na put kojim su usmjerili Hrvatsku doživljavaju se kao neprijateljstva i veliki otkloni od ideologije interesa, postavljene kao praksa postupanja, političkog selektiranja i izvršnog provođenja.

Jednosmjerni kriteriji

Zatvaranjem političkog sustava u stranačko-partijske okvire postupno su izgrađivani i kriteriji vrednovanja osoba, stavova, javnog djelovanja, stručnosti, minulog rada, znanstvenog istraživanja, druženja i ostali slični. Kriteriji postaju jednosmjerni i oslanjaju se samo na pripadnost i apologetsku usmjerenost, a vrijede samo u pozitivnom smislu u okvirima iste pripadnosti, dok su u negativnom smislu postavljeni prema političkim protivnicima, svima koji ne prihvaćaju usvojenu apologiju, pa i formalnim pripadnicima koji jasno vide stvarnost i na nju ukazuju. Rezultati su jako vidljivi u ustrajnosti na negativnostima kod drugih koje u svom okruženju uopće ne primjećuju, iako bi upravo uočavanju negativnosti u vlastitom političkom okruženju trebao biti prvi ili primarni korak u političkom djelovanju.

Zato se i događaju imenovanja i postavljanja osrednjosti na ključne izvršne pozicije, s kojih se usporava pripremanje i predlaganje ključnih strateških reformi i zatvara odlučivanje prema samom političkom vrhu, a sve to dodatno usporava odlučivanje i provedbu. Hrvatska je to naših dana, demografski sve praznija, gospodarski pri europskom začelju i udaljenija sve više od posebnog bogatstva kojeg ima u svojem iseljeništvu. Političkih je vlada s više ili manje sličnih obilježja Hrvatska imala dosad ukupno devet, a njihovo je trajanje ušlo u 22. godinu i teško se načuditi kako je uopće bila moguća tolika dugotrajnost takvog obrasca vladanja nad Hrvatskom. Apologetski bi nastrojeni to protumačili političkim zbijanjem redova. Političkim je vladama zapravo dominirao stranačko-partijski ustroj i na ključnim je resornim pozicijama mogao osvanuti apsolutno svatko blizak stranačko-partijskom vrhu, pri čemu stručnost i ostali na početku navedeni kriteriji nisu imali nikakvo ili su imali malo značenje. Kako je vrijeme unutar tih gotovo 22 godina prolazilo, čak su se i stranačko-partijski selekcijski kriteriji sužavali, a s njima se zatvarala i resorna stručna autonomnost pa su konačna odlučivanja podignuta do samog vrha, i to u pravilu bez prave posljedične razrade, bez mogućih varijanti i bez posebnih uvjetovanosti.

Izvršna nemoć

Svodeći izvršnu moć primarno na politički osjećaj u funkciji dolaska na vlast, ostanka na vlasti, nastavka vladanja ili ostavljanja javnog dojma izvršnog djelovanja, rezultati su vladavine postajali sve manje važni, dok je rast apologetskog vrednovanja poprimao sve vidljivije obrise. Izvršno bi političko djelovanje trebalo, na temelju negativnih iskustava u ove gotovo 22 godine praktički isključivih političkih vlada, svima otvoriti oči jer bi nastavak istog obrasca izvršnog upravljanja samo dodatno ugrozio hrvatsku razvojnu i demografsku budućnost. Ne bi bio nikakav problem nakon osvajanja izbora ili nakon koalicijskih dogovora izvršnu vlast prihvatiti kao menadžment pod saborskom kontrolom i prema njoj usmjeriti najbolje što Hrvatska ima, dokazano u poslovima izvan politike i stručno-obrazovano potvrđeno u svom djelovanju.

Značilo bi to, istina, napuštanje već dobrano uspostavljene interesne ideologije, napuštanje sustava vrednovanja samo po političkoj pripadnosti, uvažavanje sposobnosti i odgovornosti i kod drugih izvan svojih stranačko-partijskih redova i konačno prihvaćanje hrvatske političke, društvene, gospodarske, demografske i svake druge realnosti. Bila bi to ključna pretpostavka usmjeravanja Hrvatske prema zamišljenom smjeru po oslobađanju i u skladu s neospornim ukupnim prostornim, društvenim i demografskim potencijalom. Vrijeme je, gospodo, za posebnu vrstu vlade koja Hrvatsku mora izvući iz interesne ideološke zarobljenosti i stranačko-partijske pokrivenosti svojom snagom, stručnošću, odgovornošću, hrabrošću… i svojim idealizmom, vjerovanjem, zajedništvom unutar ukupne hrvatske populacije, sposobnošću, znanjem, misaonim potencijalom… Hrvatska ima 20 “komandosa” koji to mogu. I hrvatska je to potreba.