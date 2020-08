VRIJEME JE DA SE POZDRAVITE S LJETOM! Izvadite toplu odjeću: Stiže drastičan pad temperature! Evo kad stiže

U nastavku tjedna na kopnu uglavnom suho i sunčano, za vikend i prilično vruće, no u u nedjelju na zapadu nestabilnije kao uvod u izraženiju promjenu vremena i zahladnjenje u ponedjeljak. U nedjelju nas očekuje promjena s pljuskovima, grmljavinom i jačim neverama koja će zahvatiti sjeverni Jadran, zatim i Dalmaciju, javlja HRT.

U četvrtak će danju za koji stupanj temperatura opet biti niža, jer se u unutrašnjosti očekuje prolazno više oblaka. Zbog njih će i jutro biti toplije od današnjeg, no prolazno vlažniji zrak donijet će nam oslabljena fronta. Tlak zraka se još neće bitno mijenjati, a zatim će početi padati uz pritjecanje sve toplijeg zraka s jugozapada.

S druge strane, u četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj prevladati sunčano. Uglavnom u prvom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka zbog koje će noć i jutro biti manje svježi.

Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stupnjeva, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

I u središnjim predjelima povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. No veći dio dana očekuje se barem djelomice sunčano uz većinom slab istočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura oko 16, a danju nekoliko stupnjeva manje nego danas.

Pretežno sunčano na zapadu zemlje, pri čemu se uglavnom u unutrašnjosti Istre i gorskim krajevima očekuje jači dnevni razvoj oblaka, poslijepodne uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska.

Vjetar na sjevernom Jadranu slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni uz malo valovito more, a ujutro podno Velebita bura. Najviša dnevna temperatura od 26 u gorju do 31 na obali.

U unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem Jadranu prevladavajuće sunčano i vruće, u noći i ujutro uz burin i sjeverozapadnjak, a poslijepodne slab do umjeren zmorac, većinom jugozapadnjak, te malo valovito more. Najniža temperatura od 14 u Zagori do 23 na obali, a najviša oko 31 stupanj.

Najsunčanije, uglavnom vedro kao i u srijedu, u četvrtak će biti na krajnjem jugu Hrvatske.

Vjetar većinom slab, u poslijepodnevnim satima s mora koje će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura od 29 na obali do 33 u zaobalju, odnosno u dolini Neretve.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće, osobito tijekom vikenda. Do subote uglavnom u gorju postoji mala mogućnost lokalnog popodnevnog pljuska, dok će u nedjelju na zapadu porasti naoblaka i vjerojatnost kiše i grmljavine, osobito u Gorskome kotaru.

Puhat će slab i umjeren jugoistočni te jugozapadni vjetar, a u gorskim predjelima bit će i jači. I na Jadranu do subote pretežno sunčano i vruće, a u nedjelju još i u Dalmaciji.

Na sjevernom dijelu u subotu već više oblaka uz mjestimice moguću kišu, a u nedjelju jače naoblačenje s pljuskovima, grmljavinom i izraženijim neverama te padom temperature.