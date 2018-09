VRIJEDNO 30 MILIJUNA KUNA: Počinje obnova državne ceste Bjelovar- Farkaševac

Autor: Hina

Hrvatske ceste u obnovu i proširenje 12,5 kilometara državne ceste od Bjelovara do Farkaševca u Zagrebačkoj županiji uložit će 25 milijuna kuna, a Grad Bjelovar pomoći će s dodatnih pet milijuna, rečeno je u Bjelovaru na konferenciji za novinare nakon potpisivanja ugovora o izgradnji.

Državna cesta prolazi kroz Bjelovarsko-bilogorsku i Zagrebačku županiju, a u srijedu je potpisan ugovor s austrijskim Strabagom i bjelovarskim Cestama. Spomenute tvrtke izvodit će radove na dijelu prometnice koji prolazi kroz Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Obnova državne ceste, kako je rečeno, uvjet je da se u promet pusti već dovršena brza cesta Vrbovec 2 – Farkaševac, koja zbog loših pristupnih cesta ne može dobiti uporabnu dozvolu.

“Nemamo razloga ne vjerovati da će Strabag i Ceste dovršiti posao na vrijeme, a samim tim i da će se otvoriti brza cesta od Vrbovca do Farkaševca. Nakon toga preostaje nam ‘povući’ brzu cestu do Bjelovara”, istaknuo je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Pomoćnik ministra za cestovnu i željezničku infrastrukturu Alen Gospočić rekao je kako će projektna dokumentacija za izgradnju brze ceste od Farkaševca do Bjelovara biti dovršena potkraj iduće godine, a prije toga ne može se raspisati natječaj za odabir izvođača radova. Na njegovu izjavu reagirao je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

“Ministar prometa Oleg Butković prošle godine obećao je da će do kraja 2018. godine raspisati natječaj za izgradnju preostale dionice brze ceste do Bjelovara, a ne da će to učiniti do kraja 2019. godine. Podsjećam na obećanje ministra i očekujem da ga Hrvatske ceste provedu”, rekao je župan Bajs.