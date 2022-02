‘VRIJEĐAO JE ŽIDOVE, VELIČAO HITLERA, LUPAO ŠAKOM O ZID…’: Mihanović sasuo paljbu na Ivoševića i nudi dva rješenja

Autor: Dnevno.hr

Šef splitskog HNZ-a Vice Mihanović komentirao je posljednji u nizu ispada dogradonačelnika Bojana Ivoševića koji je verbalno napao novinarku čiji tekst mu se nije svidio.

Na upit kako komentira Ivoševićevu najava da se povlači iz javnosti, ali će nastaviti raditi bez komunikacije s građanima, Mihanović je rekao:

“Meni to zvuči neiskreno. Ivošević svoju komunikaciju s novinarkom naziva neprimjerenom. Međutim, svima je jasno da su to kaznena djela. Kad prijetite nekome da ćete mu se napiti krvi, a posebno novinarima, to nisu greške u komuniciranju ni nespretne izjave, nego kaznena djela. Ovo nije prvi put. Vrijeđao je Židove, veličao Hitlera… Na sjednici GV-a je lupao šakom o zid kad mu se nešto nije svidjelo. Ovo nije izoliran slučaj. Ako se ovome ne stane ne kraj i ne nazove se pravim imenom, ovakvo ponašanje će se nastaviti i dalje”, rekao je za N1

“Licemjerno je od gospođe Puljak, koja sa saborske govornice naglašava kako je sloboda govora temelj svih sloboda, da ovako banalizira situaciju u kojoj drugi čovjek grada prijeti novinarki da će joj se napiti krvi. Tko je gospođa Puljak u ovoj ulozi kad može drugog čovjeka grada uputiti na neku radionicu? Tko upravlja Splitom? Ona iz Zagreba ili njen suprug iz Splita, kad ona drugo čovjeka grada šalje na terapijsku radionicu?”, komentirao je terapijsku radionicu na koju će Ivošević, navodno, ići.

Naglasio je da ima samo dva rješenje ove situacije da ili Ivošević treba ponuditi ostavku ili Puljak treba podnijeti neopozivu ostavku. “Vjerujem da je Puljak šokiran. Vjerujem da mu je ovo neprihvatljivo kao i svakom normalnom stanovniku Splita i Hrvatske i vjerujem da će postupiti ispravno”, rekao je.

Na upit o svojoj doktorskoj disertaciji koja će sutra biti tema i saborskog Odbora za znanost, Mihanović je rekao kako nije znao da će Odbor raspravljati o tome te kako je za njega to završena tema.

“Osjećam se odlično, Sveučilište u Osijeku mi je dalo za pravo, potvrdilo da moj rad nije plagijat”, kaže Mihanović.