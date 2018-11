VRIJE U TOLUŠIĆEVOM RESORU: Od javnosti se krije ogromna afera

Daleko od očiju javnosti, na 123. sjednici Vlade donesene su neke prilično intrigantne kadrovske odluke iz kojih bi se moglo iščitati da se u resoru ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića odvijaju u najmanju ruku neobične aktivnosti. Naime, kako je nakon sjednice priopćeno iz Vlade dužnosti su razriješeni donedavni pomoćnici ministra poljoprivrede, riječ je o HDZ-ovom Ivici Francetiću te SDSS-ovcu Milenku Živkoviću. Novim pomoćnicima ministra imenovani su doktorica Renata Ojurović te SDSS-ov Milan Tankosić.

Zanimljivo, Francetić je s dužnosti pomoćnika ministra razriješen na osobni zahtjev. Spomenimo kako je Ojurović donedavno obnašala dužnost načelnice Sektora drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, a mediji je spominju i kao sestru Roberta Ojurovića, pomoćnika ravnatelja Poljoprivredne savjetodavne službe, što zapravo nema nikakav pretjeran značaj jer radi se o dami koja je godinama radila u poljoprivrednom sektoru te je u dobrim odnosima s drvnom industrijom te je aktivno sudjelovala u kvotama i ugovorima za dodjelu drvne mase za vrijeme ministara Jakovine, Romića i Tolušića. Tankosić je pak SDSS-ov kadar rođen u Kninu, ujedno je predsjednik SDSS-a Zadarske županije te zamjenik načelnice Općine Gračac. U službenoj biografiji ovaj SDSS-ovac navodi da je rođen u Kninu, u bivšoj Jugoslaviji. Nakon što je zbog ratnih okolnosti s obitelji napustio Hrvatsku, u Srbiji je prihvaćen kao izbjeglica. Milan je u Srbiji djelujući kroz razne studentske organizacije doprinio demokratskim promjenama u toj zemlji, stoji u njegovoj biografiji. Godine 2002.vraća se u Hrvatsku, te se angažira u nizu organizacija i sudjeluje u raznim projektima. Ujedno, pristupa i SDSS-u u kojem djeluje do danas.

Ipak, sve to sekundarno je u usporedbi s onime što se navodno u Ministarstvu odvijalo uoči Francetićeva odlaska, koji tvrde upućeni nije prošao nimalo glatko. Francetić je godinama radio u sustavu, karijeru je gradio u Upravi za šumarstvo, a prvi puta pozicije pomoćnika domogao se u eri ministra Davora Romića, u vladi Tihomira Oreškovića. Tolušić ga se po dolasku u ovaj resor nije odrekao, što nije čudno jer u Ministarstvu kazuju kako je riječ o stručnjaku čija je biografija iz te perspektive neupitna. Francetić je gradeći karijeru u ministarstvu ostao diskretan, premda je riječ o članu HDZ-a. Iako diskretan pojavljivanje u medijima nije mogao izbjeći pa ja tako Novi list o njemu pisao u svibnju prošle godine tvrdeći da ga se Tolušić kani riješiti, kao potencijalni razlog za njegovu smjenu navodio se natječaj za dodjelu šumskog zemljišta, kojega je Francetićeva uprava raspisala dan prije ministrova dolaska u ovaj resor.

Sporni je natječaj Tolušić naknadno poništio. Djelatnici Ministarstva svjedoče o tome kako Francetić i Tolušić nikako nisu uspijevali pronaći zajednički jezik kada je riječ o problemima u šumarstvu i drvnoj industriji. Kako je svojedobno Net.hr pisao ključna osoba za formiranje Tolušićevih stavova kada je u pitanju ova grana poljoprivrede njegov je prijatelj i čelni čovjek tvrtke Pan parket d.o.o. Daniel Smiljanić, radi kojega se ministar i razilazio u odnosima s Francetićem koji je odbijao sudjelovanje u zahvatima koji su omogućavali bolje poslovanje poduzetnicima iz Smiljanićeva kruga, što je spomenuti poduzetnik za ovaj medij demantirao. Inače, ovo nije prva afera koja potresa Tolušićev resor. Podsjetimo, prije svega nekoliko tjedana Tolušić je javnosti morao objašnjavati detalje o aktivnostima njegova vozača Blaža Curića, tvrdeći da o tome ništa nije znao.

Kako bi doduše i znao kada je Curić tek jedan od šestorice koji vozaju ministra i potpredsjednika Vlade. No, saznalo se ipak ponešto pa i to da je Curić između ostaloga kum i suborac Milijana Brkića, što uistinu i jest svojevrsna slika Hrvatske. Kumovi i šoferi, od 90-tih naovamo drmaju državom ispreplićući svoju mrežu na sve stranke, kada i kako zatreba. Ne samo da nije jasno kako ministar ništa nije znao, već nije jasno niti to odakle njegovom vozaču Curiću podaci o istrazi koja se vozi protiv Franje Varge. Po običaju, priča o Vargi, kumovima i Brkiću polako, ali sigurno pada u drugi plan, dok je u prvi plan dospio nespretni ministar Tolušić, čovjek koji se neopisivom lakoćom pretvorio u jednoga od najistaknutijih ljudi u Plenkovićevoj vladi, a njegov je utjecaj tvrde upućeni toliki da ga se i sami premijer pribojava. Problematizirali su predstavnici medija broj njegovih vozača, ali to pitanje sasvim mu sigurno neće postaviti premijer, kojega Tolušić odnedavno žustro brani. Ono što je svojedobno iznenadilo HDZ-ovce jeste i imenovanje Tolušića potpredsjednikom Vlade, od kada je postao jedna od Plenkovićevih desnih ruka, iako se prije toga baš i nisu podnosili. Nedavno se Tolušić crvenio pred javnosti zbog napisa tjednika Nacional koji je došao do podataka da je dotični jednim potpisom omogućio da se deseci tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta daju na korištenje strancima.

To je, kako saznaje spomenuti tjednik, učinjeno tako što se pod posve nepoznatim okolnostima u finalnoj fazi izrade Konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu interveniralo u taj zakon tako da se i financijskim vjerovnicima Agrokora usprkos insolventnosti toga koncerna otvore vrata prema preuzimanju zakupljenog Agrokorova poljoprivrednog zemljišta.

Tek je ovo jedna u nizu neugodnost u biografiji ministra kojega je svojedobno otkrio bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, a kojemu je Tolušić kao uostalom i mnogi drugi okrenuo leđa u trenu kada je ovaj ispraćen iz stranke. Tolušić je inače jedno vrijeme slovio za vrlo uspješnog ministra, što ne čudi budući da se uhvatio u koštac sa salmonelom. Bez zadrške je prozivao proizvođače zaražene piletine i govorio je o obračunu sa stranim trgovačkim lancima. Sva ta slatkorječivost javnosti se dopala, a poglavito HDZ-ovcima koji posljednjih nekoliko mjeseci vrludaju ideološki.

Telegram je svojedobno načeo prvu potencijalnu aferu mlađahnog ministra tvrdeći kako će obitelj HDZ-ova Frane Lucića koja je donedavno prodavala čavle dobiti milijun eura poticaja za poljoprivredu. Osim što je znakovito to što se Lucić, prije dodjele tih sredstava, izrazito kratko bavio poljoprivredom, značajno je i kako je on ranije uništio dvije vlastite tvrtke Tofrado i Tofrado bačvariju koje je odveo u stečaj uz ogromna dugovanja. Kada već govorimo o Tolušiću nemoguće je ne spomenuti Agenciju za plaćanje u poljoprivredi kojoj je nadležno baš njegovo ministarstvo.

Veliki je broj ljudi koji su od te agencije dobili poticaj, iako se poljoprivredom ne bave. Jedan od takvih primjera je Matilda Copić, ravnateljica Agencije koja je prije toga bila bliska Tolušićeva suradnica. Dotična je dobila poticaj, iako prema imovinskoj kartici s poljoprivredom nema nikakve dodirne točke. Zanimljiv je i slučaj Božane Bešlić koja je dobila 15 tisuća eura poticaja za OPG prijavljen na zemljištu oca Matilde Copić. Tolušićevu ministarsku karijeru obilježio je trgovinski rat sa susjednim državama, a uz napade na inozemne trgovačke lance svakako je osebujan detalj u kojem je hvalio samog sebe na internetu pod forumaškim nadimkom Roks.

Naime, Tolušić je krajem 2011. godine osuđen i to pravomoćno jer je na lokalnom forumu Virovitica.net kritizirao lokalnog SDP-ovca, a hvalio sam sebe. I sve to u vrijeme kada je obnašao dužnost virovitičko-podravskog župana. Javnost je brzo doznala kako se iza Roksa krije župan koji je svaku priliku koristio kako bi se pohvalio. Primjera radi, otvorenje nove zgrade bolnice Tolušić je popratio na forumu komentarom: ”Bravo Kiro, bravo Jopa, bravo Tole! Bravo HDZ”. “I ja sam zadovoljan s Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji i stvarno se trudi“, zaključio je župan za sebe samoga. “Župane, svaka čast! Samo tako, ne obaziri se na ove jadnike”, hvalio je sam sebe.

Sve se otkrilo kada je Tolušić Roks optužio lokalnog SDP-ovca da, kao sudski vještak, namješta cijene stanova prilikom procjene i za to uzima mito. SDP-ovac je Roksa prijavio policiji koja je ubrzo locirala IP adresu i shvatila da se iza nadimka krije sam župan, što je ministar kasnije sam priznao na sudu tvrdeći da se ne doživljava krivcem za klevetu. U prosincu 2011. pravomoćno je osuđen novčanom kaznom od 5585,20 kuna.