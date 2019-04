Vrag je u detalju! Jeste li primijetili? Zašto se baš sada češlja Štromarov resor?

Autor: Iva Međugorac

Ministarstvo graditeljstva kojim ravna HNS-ov Predrag Štromar pročešljali su ovi dana i to vrlo intenzivno predstavnici policijsko, pravosudnih institucija i to zbog kako se saznaje u djelu medija sumnje na to da su djelatnici istog primali mito.

Premda je za sada velika akcija obavijena velom tajne te i sami ministar tvrdi kako ne zna što se događa ono što je poznato jesu da je riječ o resoru kojim posljednjih godina ravna HNS, stranka čijim kormilom upravlja Ivan Vrdoljak, a koja pak potporu daje HDZ-ovoj vladi.

U tom kontekstu zanimljiv je trenutak u kojem su institucionalni predstavnici upali u ministarstvo koje slovi kao svojevrsni HNS-ov bastion. Naime, nije tajna da su pred hrvatskim biračima europski izbori na koje HNS unatoč suradnji s HDZ-om na nacionalnoj razini i u vlasti izlazi samostalno.

Jednako tako, nedavno je upravo ova mala stranka za velike karijere organizirala svoj predizborni stožer tvrdeći da je sve u redu kada je riječ o odnosima s vladajućom koalicijom iako smo u više navrata svjedočili nesuglasicama između HNS-a i HDZ-a koji je najveća stranka vladajuće koalicije.

Paralelno s ovim posljednjim potresima u Ministarstvu Predraga Štromara, na javnoj se sceni progovara i o rekonstrukciji Vlade koja bi mogla rezultirati time da se Plenković uoči nacionalnih izbora odrekne svojeg aktualnog koalicijskog partnera HNS-a koji mu je sada trenutku ne odveć značajan uteg oko vrata.

Kada Plenković osnažen Bandićevim igračima u svojem timu otpiše HNS tada će se o ovoj stranci moći govoriti u prošlom vremenu, jer posve objektivno liberali trenutno uživaju rejting od skromnih dva posto te je upitno prelaze li uopće izborni prag, iako su se do sad uvijek vješto krpali većim strankama te preko njih dominirali u vladama. Inače, osim što očito priprema razvod s HNS-om Plenković se uoči svibanjskih izbora evidentno rastaje i s Milijanom Brkićem protiv kojeg je podignuta kaznena prijava.

A da bi posve dominirao u stranci u koju je infiltrirao svoje kadrove te do kraja eliminirao Brkića premijer zapravo mora čekati pravi trenutak. On bi prepričavaju HDZ-ovci mogao stići onoga časa kada se digne optužnica protiv aktualnog drugog čovjeka stranke.