VRAĆAJU SE VRUĆINE! Meteoalarm izdao upozorenje za OVE DIJELOVE HRVATSKE

Autor: Dnevno

Ljeto ne posustaje i ponovno nam se vraćaju vrućine. Pretežno toplo, sunčano i vruće vrijeme očekuje nas u subotu. U gorju i u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mjestimice može biti kratkotrajnih pljuskova. Puhat će većinom slab vjetar, a na Jadranu do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33 °C.

U nedjelju će prevladavati slično vrijeme kao u subotu te će u cijeloj zemlji temperature biti oko 30 stupnjeva ili više.

Prema sedmodnevnoj prognozi Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) početkom sljedećeg tjedna temperature bi trebale biti još više.

Inače, za subotu je Meteoalarm za kninsku, riječku i dubrovačku regiju izdao žuti alarm zbog vrućina, a sve do utorka na snazi je i upozorenje DHMZ-a za toplinske valove diljem obale.