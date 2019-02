VRAĆA SE ZIMA! Izdana upozorenja, ovo bi nas moglo pokositi!

Autor: Dnevno

U petak u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz povremeno malo kiše i osjetno zahladnjenje krajem dana, kao što je u svojoj prognozi najavio i Zoran Vakula.

Krajem dana moguće su i slabe oborine, koje ponajprije u višem gorju mogu prelaziti u snijeg, dok će na Jadranu biti djelomice sunčano i uglavnom suho, a još tijekom jutra duž zapadne obale Istre magla i niska naoblaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 °C.

Pa je stoga za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i regiju južne Dalmacije na snazi je žuti meteoalarm.

Narančasti meteoalarm na snazi je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju te za regije srednje Dalmacije i zapadne obale Istre.

Još opasnije vrijeme bit će na Kvarneru i Kvarneriću, u području Velebitskog kanala te u sjevernoj Dalmaciji. Za te regije na snazi je crveni meteoalarm i to zbog bure u jačanju na olujnu i orkansku. Najjači udari vjetra prognozirani su od 110 km/h naviše.

Osim toga, kako je najavio IstraMet na svojem Facebooku, bura koja se očekuje u noći sa subote na nedjelju vjerojatno će biti najjača bura ove zime.

U subotu nas očekuje pretežno sunčano, hladno i vjetrovito vrijeme. U unutrašnjosti će puhati umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, u višem gorju s olujnim udarima, a na Jadranu i predjelima uz njega jaka i olujna bura s orkanskim udarima koja će pojačavati osjet hladnoće. Jutarnja temperatura većinom između -8 i -4, duž obale od -2 do 3. Najviša dnevna između 0 i 5 u unutrašnjosti te od 4 do 9 °C na Jadranu.

Crveni meteoalarm biti na snazi u čak 10 od 14 regija na koliko meteoalarm dijeli Hrvatsku.

Žuti za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju i to zbog niskih temperatura, ali i umjerenog do jakog sjeveroistočnog vjetra s najjačim udarima preko 65 km/h. Za gospićku regiju na snazi je narančasti meteoalarm i to zbog jakog, ponegdje i olujnog sjeveroistočnjaka s olujnim udarima. Najjači udari vjetra bit će od 40 do 130 km/h. Za kninsku regiju na snazi je crveni meteoalarm zbog orkanske bure sa srednjom brzinom vjetra od 90 km/h te najjačim udarima vjetra od 130 km/h. Dok je za riječku regiju na snazi je crveni ali i žuti meteoalarm, kao i za splitsku i dubrovačku regiju.

Crveni meteoalarm na snazi je zbog orkanskih udara bure s najjačim udarima vjetra od 130 km/h, dok je žuti na snazi jer će bura pojačavati osjet hladnoće.