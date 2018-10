VOZAČI OPREZNO: Zbog životinja na kolniku, autocesta A4 Goričan-Zagreb

Autor: Dnevno.hr

Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Kraljevečki Novaki, zbog životinja na kolniku. Prema dojavi radi se o psima, priopćuju iz HAK-a.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Smanjena je vidljivost na dionici autoceste A1 između čvorova Posedarje i Zadar 2. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Podsjećamo vozače motornih vozila da i tijekom dana u uvjetima smanjene vidljivosti (magla, oblačno vrijeme, jaki pljuskovi, itd.) voze s upaljenim kratkim svjetlima, bez obzira na ljetno računanje vremena. Vozači mopeda i motocikala tijekom cijele godine moraju voziti s upaljenim svjetlima.

A3 Bregana-Lipovac:

kod naplatnih postaja Bregana u smjeru Republike Slovenije kolona teretnih vozila duga je oko 2 km;

prometna nesreća između čvorova Okučani i Nova Gradiška na 163. +300 km u smjeru Bregane.

Povodom Dana neovisnosti (8. listopada) zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će u:

ponedjeljak, 8. listopada, od 14:00 do 23:00 sata. Zabrana nema na autocestama kao i na državnoj cesti DC1.

Dvosmjerno, jednom stranom kolnika ili uz privremenu regulaciju prometa vozi se:

na A2 Zagreb – Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić (od 7. +020 do 4. +350 km) te između čvorova Zabok i Zaprešić (od 23. +450 do 24. +450 km);

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Kosnica i Ivanja Reka (dvosmjeran promet od 37. +800 do 39. +500 km);

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin na mostu Kračevac (od 68. do 62. km) te čvorova Ludbreg i Varaždin.

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

za sav promet zatvoren je dio čvora Matulji, izlazni i ulazni krak prema Opatiji (spoj autoceste A7 i Jadranske magistrale DC8). Promet je preusmjeren preko čvorova Jurdani i Diračje, a između tunela Učka i čvora Matulji prometuje se bez posebnih ograničenja;

DC1 čvor Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310) kroz Stupnik (obilazak je lokalnim ulicama uz prometnu signalizaciju);

DC7 između mjesta Sikirevci i Slavonski Šamac;

DC36 Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko;

DC53 u Čaglinu (između Našica i Slavonskog Broda);

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

DC232 Sisak-Jasenovac na dionici Drenov Bok-Jasenovac;

DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti zbog oštećenja;

ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac; LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):

na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) vozi se usporeno, jednim trakom, od kružnog toka Podi u smjeru Splita.

na DC408 Zračna Luka Pleso-DC30 vozi se jednim trakom;

DC3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most); i u mjestu Žerjavica (sanacija kolnika);

Jadranskoj magistrali (DC8) na vodičkoj obilaznici i u mjestu Slano;

DC6 Vojišnica (g.ž.KA)-Glina (D37)-Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona);

DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica;

DC31 u mjestu Kravarsko;

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

na državnoj cesti DC33 kroz grad Drniš vozi se jednim trakom

DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec;

zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h;

do 30.09. zbog radova na izgradnji vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok vozit će se uz privremenu regulaciju prometa semaforima;

zbog klizišta na državnoj cesti DC205 u mjestu Sveti Križ kod Tuhelja vozi se uz regulaciju semaforima i ograničenje brzine od 30 km/h.

U prometu je svakodnevno i dalje veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.