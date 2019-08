Vozači nakon prosvjeda: ‘Neka Vlada riješi naš problem, ne želimo biti građani drugog reda’

Autor: Dnevno

Jutros su članovi Sindikata prometa i veza i Udruge sindikata vozača i prometnih radnika održali desetominutni štrajk upozorenja kojih su htjeli upozoriti na probleme s kojima se suočavaju. Tražili su razgovor s ministrom Olegom Butkovićem.

Uz štrajk upozorenja u isto se vrijeme, od 10 sati do 10.30 sati, održala prosvjedna vožnja autobusima od Zagrebačkog velesajma do Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Na štrajk je priopćenjem reagiralo i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje je odgovorilo da će utorak održati razgovor s nezadovoljnim vozačima. Ministarstvo je “svjesno nastale situacije u javnom linijskom prijevozu putnika te aktivno radi na rješavanju iste”, tvrde u priopćenju.

“Tako je u međuvremenu izrađen nacrt prijedloga Pravilnika o linijskom prijevozu putnika te je proveden postupak javnog savjetovanja koji je završio u lipnju ove godine. S obzirom na brojne komentare koji su pristigli tijekom javnog savjetovanja (preko 600 primjedbi), kako od samih prijevoznika i udruga prijevoznika, tako i od više županija, navedene primjedbe se trenutno obrađuju. Donošenjem ovog Pravilnika između ostalog uredit će se način i postupak usklađivanja voznih redova, postupak izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz putnika te postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi.”

Ministarstvo je u priopćenju također napomenulo kako najoštrije osuđuju napade na vozače te kako sve nadležne institucije traže da se uključe u rješavanje navedene problematike. No napadi – zbog kojih vozači traže da dobiju status službene osobe – nisu jedini razlog prosvjeda. Oni, između ostalog, traže i povećanje plaća od 10 posto te izradu granskog kolektivnog ugovora koji bi donekle zaštitio radnike u javno-linijskim prijevozima.

Sindikati tvrde kako je u štrajku upozorenja sudjelovala većina članova, odnosno njih oko 80 posto. Jedan od njih je i Vladimir Bogović, vozač iz Međimurja. Zbog prosvjeda kojeg su organizirali njegovi kolege nije mu bilo teško potegnuti do Zagreba. On kaže kako je svojim radnim uvjetima zadovoljan, no zna da većini nije lako.

Velik broj nezadovoljnih već je otišao iz Hrvatske. Sindikati i poslodavci tvrde njih 2400. Predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno-linijskih prijevoznika Hrvoje Meštrović tvrdi da vozači ne odlaze toliko zbog nezadovoljstva, nego zato što se vani nude bolje prilike. Naši susjedi Slovenija i Njemačka tako su podignuli plaće vozačima koji su u cijeloj Europi deficitarna zanimanja. Meštrović također tvrdi kako su je 90, 95 posto linija nerentabilan, malen broj prijevoznika može opstati, pa tako će i on ubrzo – ako Vlada ne nađe rješenje – moći staviti ključ u bravu.

Veliki problem su i državne linije i subvencije te sindikati i poslodavci tvrde kako će se bez suradnje Vlade, ministarstva i svih uključenih početi zatvarati linije. “Mnoga sela će biti odsječena od škola, bolnica, te prepuštena daljnjem iseljavanju i propadanju, vozači odlaze i napuštaju RH,” navode sindikati u svom priopćenju.

Ministar se odazvao i s vozačima će razgovarati u utorak u 9 sati. Ako dogovora ne bude, vozači i prometni radnici najavljuju novi opći štrajk, 9. rujna s početkom nove školske godine.