VOZAČ TVRTKE ‘NEVIDLJIVIH MILIJARDERA’: Vozio preko 300 sati mjesečno, zbog umora mnogi imali nesreće, a tvrtka mu duguje pola milijuna

Autor: Dnevno.hr

Vozači hrvatske prijevozničke tvrtke La Log, u vlasništvu Dukata, koji je pak u većinskom vlasništvu francuskog mliječnog giganta Lactalisa, godinama su morali lagati i varati na radnim mjestima kako bi ispunili zahtjeve poslodavaca, piše Telegram te navodi kako posjeduje dokumente koji to i dokazuju.

Usput su i izdašno kršili europske propise prema kojima smiju voziti samo devet sati dnevno. Neki su zbog umora doživjeli i nesreće, a većina odrađenih sati nije im plaćena.

Riječ je o špedicijskoj tvrtki koja mliječne proizvode, osim u Hrvatskoj, dostavlja i diljem regije te Europe. Međutim, kako radnike, prema podacima koji proizlaze iz dokumentacije, La Log nije uredno plaćao, mogli su na tržište ulaziti i s dampinškim cijenama. Zbog toga su dobivali sve više poslova, no unatoč tome radnicima plaće nisu rasle.

Lactalis je francuska mljekarska kompanija koja svoju povijest vuče iz jeseni 1933. godine. Tada je André Besnier započeo s proizvodnjom sira pod nazivom Le Petit Lavallois. I danas se sjedište kompanije nalazi u gradu Lavalu na sjeverozapadu Francuske. Najveći rast tvrtka bilježi 60-tih godina prošlog stoljeća kada se širi i na američko tržište. Tada na njezino čelo dolazi osnivačev sinMichel Besnier, a kompanija još uvije nosi obiteljsko ime. Tek 1999. nazvana je Lactalis. Godinu kasnije njezino vođenje, nakon smrti oca Michela, preuzima tada 30-godišnji Emmanuel.

Obitelj Besnier, Emmanuela, Jean-Michaela i Marie francuski mediji danas zovu “nevidljivim milijarderima”. Razlog tome je njihovo iznimno rijetko pojavljivanje u javnosti. Istovremeno obitelj daje vrlo izdašne donacije, a financira i nogometni klub iz Lavala.

Kako je početkom ove godine objavio Tportal, u rukama obitelji nalazi se 83 posto vlasništva Lactalisa, a poznata Forbesova lista milijardera procjenjuje bogatstvo Emmanuela Besiera na oko 16 milijardi dolara. Imovina Jeana-Michela i Marie iznosi ukupno oko 11 milijardi dolara.

Dukat je Lactalis kupio još 2007. od Luke Rajića za oko 300 milijuna eura. Nakon toga preuzeli su i Ljubljanske mlekarne. Prema podacima s njihovih internetskih stranica, Lactalis održava proizvodnju na gotovo 230 lokacija u četrdesetak zemalja svijeta, a prisutan je na dvostruko više tržišta. Blizu 60 posto prihoda ostvaruje u Europi, oko petine u Americi, a ostatak na tržištima Oceanije, Azije i Afrike. Godišnji prihodi cijele grupe kreću se na razini od 17 milijardi eura.

U razgovoru za Telegram jedan od vozača La Loga detaljno je opisao kako je ova prijevoznička tvrtka, čiji je krajnji vlasnik upravo Lactalis, kršila pravila u cestovnom prijevozu. Zbog toga bi se tvrtka sada mogla suočiti s tužbama svojih vozača.

“Prema europskim pravilima koja se primjenjuju i u Hrvatskoj, profesionalni vozači unutar jednog dana ne smiju voziti više od devet sati. Nakon toga moraju napraviti pauzu od najmanje devet sati. Unutar dva tjedna ne smiju imati više od 90 sati vožnje.

No kako bi mogli to izbjegavati, odnosno kako bi svoje vozače prisilili da i dalje voze, unatoč ispunjenoj kvoti, u La Logu smo od nadređenih dobivali Potvrde o aktivnostima u kojima su bile upisane pauze ili slobodni dani ili odmor koji zapravo nije korišten. To se vrlo jednostavno moglo vidjeti ako bi se Potvrda o aktivnostima usporedila s Putnim radnim listom i Prijevoznicom, jer se iz nje jasno vidi da je u to isto vrijeme vozač bio za upravljačem kamiona”, priča ovaj vozač.

Kaže kako je do 2014. godine na taj način radila većina La Log-ovih kamiona, ali da se broj postepeno smanjivao, pa ih danas još ima između pet i deset.

“Na njima još uvijek nisu tahografske kartice koje sprječavaju prijevare, već samo tahografski listići. Uz lažne potvrde o odmoru koje smo dobili prije vožnje jednostavno smo u kamionima mijenjali te tahografske listiće pa, i u slučaju da nas je netko na cesti zaustavio, ne bi bilo moguće utvrditi ove malverzacije. U tvrtki pak nikada nije bilo nikakve službene kontrole, barem koliko ja znam”, priča vozač koji protiv La Loga pokreće postupak u kojem će tražiti neplaćene sate što ih je odradio.

Kako bi točno utvrdio koliko mu firma duguje angažirao je prometne i financijske vještake. Prema prvim procjenama La Log mu je dužan više od pola milijuna kuna. Riječ je o dugovanju za pet godina, a o neplaćenim satima i kršenju pravila postoji dokumentacija za svaki radni dan.

Iz primjera te opsežne dokumentacije što ju je Telegram dobio na uvid proizlazi da je vozač 6. kolovoza 2015. kamionom krenuo iz garaže u Sesvetama te vozio do skladišta Dukata u Zagrebu, pa dalje do sjedišta Dukata u Rijeci. Od tamo je nastavio za Ljubljanu do skladišta Ljubljanskih mlekarni, a zatim dalje preko Zagreba za Split.

Istovremeno, predočena im je i Potvrda o aktivnostima što ju je 9. kolovoza 2015. izdao disponent tvrtke La Log u kojoj piše da je ovaj isti vozač od 7,25 sati 6. kolovoza do 8,30 sati 9. kolovoza bio na dopustu ili odmoru. Iako je na dokumentu jasno otisnuto da Lažne potvrde predstavljaju kršenje propisa, očito je da su ih nadležni u La Logu ipak potpisivali.

“U mojim platnim listama uvijek je bilo navedeno da sam, kao i ostali vozači, odredio 176 sati. Međutim, stvarni broj odrađenih sati je oko 300. Pri tome mi ni noćni rad ni prekovremene sate nisu plaćali. A radio sam gotovo svaku noć”, nastavlja svoju priču vozač koji potvrđuje da su mu dnevnice uredno isplaćivane.

Njegova odvjetnica Tanja Vranjican-Đerek primjećuje kako je La Log u vlasništvu Dukata odnosno Lactalisa, dakle kompanije iz Francuske, zemlje u kojoj su radnička prava izrazito zaštićena. Zato od La Loga traži da i ovom vozaču omogući da makar djelomično ostvari svoja prava kod poslodavca koji zasigurno u Francuskoj plaća rad sukladno propisima.

Osim što je financijski zakidao svoje vozače, La Log ih je dovodio u poziciju da kršeći propise ugrožavaju i sigurnost u prometu, kao i vlastiti život. Vozač koji je za Telegram pristao razgovarati podsjeća kako su već imali nekoliko prometnih nesreća upravo zbog umora. Posljednji se dogodio početkom listopada ove godine kada je La Logov kamion u Svetom Ivanu Žabnom sletio s ceste i udario u zid kuće.

“Kolega je jednostavno bio preumoran”, komentira naš sugovornik. Slična nesreća u kojoj je vozač La Logovog kamiona ozlijeđen u slijetanju s ceste i udaru u kuću, dogodila se i u siječnju prošle godine u mjestu Pađani kod Knina.

Na Telegramov upit o varanju s Potvrdama o aktivnostima, te kršenju pravila o dopuštenom vremenu što ga vozači smiju provesti u vožnji iz La Loga odgovaraju vrlo šturo.

“Temeljna odrednica poslovanja La Loga jest društvena odgovornost prema zajednici u kojoj poslujemo, okolini i svim dionicima, posebno prema našim zaposlenicima. Zadržavamo visoke profesionalne standarde i iznadprosječna primanja unatoč tome što poslujemo u industriji koja najviše trpi zbog odljeva specijalizirane radne snage. U tvrtki potičemo poštivanje etičkih načela poslovanja te primjenu Zakona i drugih pravnih regulativa, stoga smo neugodno iznenađeni navodima iz Vašeg cijenjenog upita. Spomenuti navodi ne predstavljaju način poslovanja naše tvrtke.

Ipak, želimo istaknuti kako eventualnu problematiku s našim zaposlenicima nastojimo rješavati bez odgađanja, uvažavajući sva prava, ali i obveze naših zaposlenika”, poručuju iz prozvane tvrtke, a piše Ana Raić Knežević za Telegram.