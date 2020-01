Von der Leyen nahvalila Hrvatsku i poručila Plenkoviću: ‘Doista je sjajno vidjeti i čuti ono što govorite! Skidam kapu, Andrej!’

“Za RH i sve moje sugrađane ovo je povijesni trenutak. Tek prije 30 godina u Hrvatskoj su održani prvi slobodni izbori. Time je nakon devet stoljeća hrvatski narod ponovno stekao svoju suverenost, a Hrvatska se vratila na političku kartu svijeta. Drago mi je da upravo danas, uoči 28. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske, kada su tadašnje članice Europske zajednice priznale Hrvatsku, imam priliku govoriti u Europskom parlamentu’, rekao je premijer Andrej Plenković na početku predstavljanja prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Plenković je u Europskom parlamentu u Strasbourgu naveo da je Hrvatska priznanje stekla u teškim okolnostima ratne agresije i da se Hrvatska zahvaljujući svojim braniteljima obranila i oslobodila, nakon čega se obnovila i krenula naprijed putem razvoja, demokracije i europske integracije. Prije šest i pol godina, Hrvatska je postala članicom Europske unije, kojoj je danas prvi put za kormilom.

“Na tom putu europska orijentacija Hrvatske bila je čvrst i jasan putokaz u svim naporima i u svim reformama koje smo poduzimali. Veselim se uspješnoj suradnji s Europskim parlamentom u idućih šest mjeseci u želji da našim građanima pokažemo da od EU-a imaju opipljive koristi”, kazao je hrvatski premijer, dodajući da je pred svima njima nekoliko važnih zadaća.

Uz višegodišnji financijski okvir, potrebno je osigurati zajedništvo i jedinstvo, prebroditi gospodarske i demografske razlike među članicama Europske unije. “Moramo napraviti Europu učinkovitijom i vidljivijom, a da bismo to postigli moramo djelovati brzo. Ne možemo dopustiti da ne ispunimo planove 2021. zajedno s predsjednikom Europskog vijeća, nastavljamo razgovore na najvišoj razini”, kazao je Plenković. Nadalje, potrebno je osigurati uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. “Iako će nam biti žao što jedna članica napušta Europsku uniju, to bi trebala biti nova početna pozicija za izgradnju bliskih partnerskih odnosa Europske unije u budućnosti”, ustvrdio je Plenković, piše tportal.

Nakon njega, europarlamentarcima se obratila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o Hrvatskoj u superlativima. “Trebat će nam ta odlučnost, jedinstvo i energija po čemu su Hrvati poznati”, kazala je Von der Leyen, dodajući da “skida kapu” premijeru Plenkoviću. “Prije nekoliko dana, kolegij Europske komisije imao je priliku uživati u sjajnom gostoprimstvu u Hrvatskoj. Ondje smo proveli nekih 28 sati i uživali u hrvatskoj kulturi, tradiciji i svemu onome što je hrvatski doprinos Europskoj uniji. Imali smo fantastičnu ceremoniju, svečanost u Hrvatskom narodnom kazalištu povodom početka hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a i tu smo vidjeli veliko oduševljenje i doista smo uživali. Hvala vam na tome”, kazala je predsjednica Europske komisije.

Nastavila je u nešto osobnijem tonu, obraćajući se hrvatskom premijeru. “Doista je sjajno vidjeti i čuti ono što govorite u ovom domu demokracije. Znam, Andrej, da je ovo mjesto koje ti je osobito priraslo srcu. Nema puno onih koji mogu reći da su bili pripravnik u Europskom parlamentu i govoriti kao predsjednik Vlade svoje države. Svaka čast!”, kazala je nasmijana Von der Leyen, uz pljesak prisutnih europarlamentaraca, dok je Plenković otpio gutljaj vode.

“Na neki način, ova tvoja karijera odražava i ovo nevjerojatno putovanje kroz koje je prošla tvoja zemlja. Prije manje od tri desetljeća, Hrvatska je krenula na ovaj zahtjevan put, na koncu se pridružila Europskoj uniji i sada slavite 28. obljetnicu međunarodnog priznanja. No, nitko nije mogao predvidjeti koliko brzo i kako će rasti vaša zemlja. To je nešto za što treba odati priznanje vašim ljudima, vašim građanima, njihovoj spremnosti i odlučnosti da se pridruže našoj Uniji, zajednici mira i blagostanja. I u narednih šest mjeseci treba nam sva ta odlučnost, jedinstvo i energija, po čemu je Hrvatska poznata. Sve to trebat će nam kako bismo prevladali probleme s kojima smo suočeni”, kazala je predsjednica Europske komisije.