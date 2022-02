VOLI ‘SE*S I GRAD’, VISOKU MODU I SKUPE TAPETE! Rastrošna kraljica parfema zbog koje se Banožić našao u novom skandalu

Autor: Iva Međugorac

Nakon dugo vremena u središtu pažnje našla se obitelj Rodić, i to nakon što je zviždačica iz Državnih nekretnina Maja Đerek prozvala ministra obrane Marija Banožića da je pogodovao toj obitelji. Inače je Žaneta Rodić na glasu kao hrvatska kraljica parfema, koja se u domaćim lifestyle medijima nerijetko pojavljivala uz mnoštvo komplimenata.

Riječ je o vlasnici Instituta Parfumer Flores koja je karijeru startala kroz štedno kreditne zadruge, a njezina parfumerija smještena je u zagrebačkom Dežmanovom prolazu, a prema tvrdnjama zviždačice Đerek ona za tu nekretninu godinama nije plaćala zakupninu. Inače su supružnici Žaneta i Branimir Rodić korisnici triju nekretnina u državnim vlasništvu, a pored prostora u Dežmanovom prolazu, riječ je o nekretninama u Tomićevoj i Petrićevoj ulici. Također treba napomenuti kako dio njihovih tvrtki posluje u prostorima koje su u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno na adresi Dolac 9.

Deranje na sastanku

Premda posluje po gradskim i državnim prostorima poduzetnica Rodić osnivačica je i direktorica čak deset tvrtki od kojih je čest završilo u stečaju, a njih tri brisane su iz registra. Koje su veze između Banožića i obitelji Rodić nije poznato, ali ako je suditi po riječima zviždačice Đerek, on ju je kao ministar državne imovine pozvao na sastanak na kojem se derao nakon što je zapečatila zagrebačke poslovne prostore Rodićevih. Ministar je inzistirao da se otpečate prostori obitelji Rodić koji su zapečaćeni radi višemilijunskog duga, a uz to je tvrdio kako nastoji spriječiti višemilijunsku štetu koju su Rodići spriječili neplaćanjem zakupnine, kao i gubitak sudskog spora koji je bio u tijeku za navedeni spor.

“Cijeli proces gospođa Đerek napravila je bez poštovanja procedure, odnosno bez prisustva javnog bilježnika koji bi napravio popis stvari koje se nalaze u prostoru. Takvim pečaćenjem korisniku prostora pružila se mogućnost pokretanja tužbe protiv tvrtke Državne nekretnine zbog sprječavanja pristupa privatnim stvarima”, izjavio je Banožić na ovu temu.

Inače je Rodić osnivačica tvrtke Zagrej koja je bila prijavljena za financijsko-uslužne djelatnosti, vodila se godinama i kao osnivačica tvrtke Vietro koja se bavila pružanjem smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Uz to treba spomenuti i tvrtki Taga u kojoj je bila direktorica i jedina osnivačica, a koja se bavila financijskim uslužnim djelatnostima te tvrtku Salvo u kojoj je Rodić bila članica Uprave, ali i jedina osnivačica. Ova tvrtka također je registrirana za financijske uslužne djelatnosti baš kao i tvrtka Verba-tim u kojoj je bila osnivačica i direktorica.

Godi joj kozmetika, a i frizeraji

Kao direktorica i jedina osnivačica Rodić se spominje i u tvrtki Delfino promet koja se bavila usluživanjem pića i koja je završila u predstečajnoj nagodbi radi dugovanja od 3,5 milijuna kuna. I u tvrtki ŠKZ Mens ova se poduzetnica vodila kao osnivačica, ali i kao upraviteljica zadruge, a onda na koncu i kao likvidatorica, no to još nije sve. U tvrtki registriranoj za trgovinu na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima i specijaliziranim prodavaonicama- Flores Rodić se također vodila kao osnivačica, direktorica, ali i prokuristica. Kao jedina članica i direktorica vodila se Rodić i u tvrtci Beuaty forum Pollak koja se bavila frizerskim salonima i salonima za uljepšavanje, no sve su tvrtke uglavnom neslavno skončale.

Trenutačno je aktivna tvrtka Nektar-posredovanje u kojoj je Žaneta Rodić osnivačica i direktorica, tvrtka je osnovana za financijske djelatnosti, a račun joj je blokiran od početka ove godine, i suprug Branislav Rodić na Poslovnoj Hrvatskoj dovodi se u vezu s dvjema propalim tvrtkama, dok se ona u medijima povezivala sa naplatom već plaćenih kredita.

Tom se temom bavio Dnevnik.hr koji je pisao kako su tri osobe sredinom 2000-tih podigle kredite u kreditnoj agenciji te kao sredstvo osiguranja dale čekove i mjenicu. Svoje dugovanje su osobe vratile, ali nakon niza godina računi su im počišćeni zbog navodnih neplaćenih kredita. Oštećene osobe tada su tvrdile kako ih je vlasnica agencije koja ih je ovršila izvrijeđala i potjerala iz ureda.









Optužena za financijske prevare

Svoje iskustvo tada je za Dnevnik iznosio umirovljenik iz Dugog Sela Vladimir Godec koji je digao kredit od oko 700 eura te je bio potpuno uvjeren da je dug u cijelosti otplatio. Međutim, 2017.godine na Godecovom računu umjesto 16.000 kuna, stanje je bilo 399 kuna, a u banci su mu priopćili kako je s njegova računa naplaćena mjenica pa se saznalo da je tvrtka Nektar posredovanje otkupila, a zatim i naplatila njegov navodni dug tvrtki Zagrej u kojoj je uzeo kredit. Vlasnica jedne i druge tvrtke bila je Žaneta Rodić. Zbog ozbiljnih optužbi za financijske prijevare tužiteljstvo se već četiri godine bavi Žanetom Rodić, a prema pisanju Telegrama zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo potvrdilo je da j od policije tražilo da ubrza rješavanje ovog slučaja, što se nije dogodilo.

Naime, Rodić je klijentima zajmove, a povratak novca bio je osiguran čekovima, mjenicama i bjanko zadužnicama. Godinama nakon što su pozajmice vraćene, ljudima bi na naplatu stizale mjenice i zadužnice pa se čini kako im ih Rodić nikada niti nije vratila već ih je odlučila unovčiti preko banke, što je niz građana dovelo do ovrha. Zbog ovih malverzacija Rodić se našla u nizu sudskih proces, dio njih je izgubila, ali to je nije pokolebalo.

Za tapete iz inozemstva se ima

Štoviše, Rodić je ljubiteljica luksuza, njenu parfumeriju uređivao je poznati arhitekt Nikola Filipović o čemu je svojedobno pisao i Nacional. Naime, prema pisanju tjednika na uređenje prostora utrošeno je puno novca pa se po najskuplje zidne tapete putovalo u inozemstvo, na podu je u glavnom prodajnom dijelu kokos, a ostatak prostora uređen je kamenom, sav furnir je od korijenja oraha ili topole, lampe su sami slagali, a i na ostalo uređenje utrošen je ogroman novac te se vodilo računa o dizajnu.

” Sa Žanet je bilo ugodno radit, puno toga je i sama znala jer je volela lepe stvari, pa ih je i sama proučavala. I inače je opsjednuta modom, ‘Seksom i gradom’ i trošenjem. Ona tak voli modu i lepe stvari…”, pisao je svojedobno Nacional o Žaneti Rodić, ženi zbog koje se Banožić ponovno našao u središtu skandala.