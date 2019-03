Vojska HDZ-ovaca zaposlena u Narodnim novinama: Tko ih je ‘uhljebio’ i kako će jedan od njih primati dvije ogromne plaće?

Zgranula se hrvatska javnost prije nekoliko godina nad velikim priznanjem HDZ-ova Ivana Šukera, koji je kazao da je potpuno normalno da se u javna poduzeća i tvrtke ljudi zapošljavaju po političkom ključu. I doista, negdje između tih riječi isparila je i moć bivšeg ministra, ali trend o kojem je govorio još je uvijek duboko prisutan u svakoj pori hrvatskog društva, doduše tih je pora sve manje, jer oni iole trezveni smogli su snage i pošli u bijeli svijet, kako bi se zaposlili na kakvoj poziciji koja ne zahtijeva partijsku karticu, već rad i sposobnost.

Za to vrijeme, u našoj maloj državi za velike političare, ostali su oni koji se koprcaju u mirisu nepotizma, korupcije pa i kriminala. No, kada imaš stranku iza leđa tko ti što može, praksa je koja se ustalila i na koju smo podsvjesno pristali na uštrb svoje djece, koje smo poslali u svijet, dok ovdje neki novi klinci, s rodbinskim i inim vezama napreduju preko noći bez da im itko trezven postavi pitanje kako. Nema pitanja, a i ono malo što se upita ostaje visjeti u zraku.

Kako dobiti posao u državnoj tvrtki možda najzornije oslikava posljednji primjer iz Narodnih novina, koji ujedno nudi odgovor i na pitanje zašto mladi odlaze i kako oporaviti demografsku sliku zemlje, jer što vam vrijedi plaća od tisuću eura koju sugerira predsjednica, kada se u Hrvatskoj unaprijed i mimo natječaja znade tko posao dobiva. Inače, Narodne novine slove za državnu tvrtku koja unazad nekoliko godina gomila gubitke, a osim toga zanimljivo je kako je riječ o firmi u kojoj nikada nije postajala pozicija voditelja strateškog razvoja.

Čega nema stvoriti se može, pa je tako zimus otvoreno to novo radno mjesto za koje je dakako po uhodanoj špranci raspisan i natječaj. Svatko onaj tko je ikada pokušao aplicirati na isti bez nekog konkretnog zaleđa znade kako to u nas funkcionira, no neke je pojave usprkos tome što svi sve znamo teško ignorirati. Kao budući strateg na navedenu poziciju izabran je Damir Belošević. Kakva slučajnost, riječ je o HDZ-ovom načelniku zagorske općine Đurmanec.

Ono što također valja imati na umu jest da Belošević na načelničkoj poziciji prima plaću od 12.545 kuna, a kao voditelj strateškog razvoja u Narodnim novinama trebao bi dobivati plaću od 17 tisuća kuna. hrvatsko je zakonodavstvo po ovom pitanju izrazito ”otvoreno” pa tako HDZ-ovac može sjediti na dvije funkcije u isto vrijeme što znači da će dobivati plaću od oko 30 tisuća kuna, a to ga pak svrstava uz bok najplaćenijim državnim dužnosnicima u zemlji.

Kako pišu na 24sata Belošević je tek kap u moru, jer nije jedini HDZ-ovac izabran na natječaju za radna mjesta na koja se javilo preko 200 kandidata, njih minimalno četvero članovi su vladajuće stranke, a osim toga zanimljiv je i detalj kako su svi iz Krapinsko-zagorske županije, prema navodima spomenutog medija zapošljavanja su išla preko HDZ-ova Žarka Tušeka, predsjednika županijskog ogranka stranke i saborskog zastupnika.

U upravi Narodnih novina od ranije je njegov prijatelj Mato Regvar, drugi je član Robert Hirc iz Reformista. Tvrtkom rukovodi Zlatko Hodak koji nije član ni jedne stranke, a osim toga u upravi sjedi zanimljiv trojac, tako je rukovoditelj sektora logistike HDZ-ov Miroslav Ivanković, koji je do lani predsjedao stranačkom mladeži u HDZ-u, u svibnju 3017.godine sudjelovao je na lokalnim izborima kada ga je stranka predstavila kao informatičara i prvostupnika ekonomije, što znači da nije posjedovao visoku stručnu spremu no radio je kao odgovorna osoba unutarnje čuvarske službe u Hrvatskom geološkom institutu. Na poziciji rukovoditelja službe financijskih i računovodstvenih poslova također je HDZ-ovac Daniel Vunk, koji je ujedno i član Skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Marijan Banić brat je HDZ-ove Martine Banić, zanimljivo i njegovi roditelji su radili u Narodnim novinama, a on sam prije ovog natječaja radio je u komercijalnom odjelu tvrtke na nižoj radnoj poziciji. Inače, svi navedeni, uključujući i Tušeka demantirali su vezu između zapošljavanja u Narodnim novinama te članstva u HDZ-u. Ali, neke je brojke kada o HDZ-u govorimo sve teže demantirati.

Naime, broj zaposlenih u državnim i javnim službama samo u prvoj polovici prošle godine porastao je za 680, a sve to povezati se može i s klimavom pozicijom Plenkovićeve vlade u Saboru, koja masovnim punjenjem javnih fotelja i pozicija održava stabilnost u Saboru. Prema podacima Centralnog obračuna plaća, koncem prošle godine na niz radnih mjesta radilo je 2130 osoba.

Na jednom radnom mjestu radilo je 227.166 ljudi, odnosno ukupno je bilo zaposleno 229.296 osoba, a posljednji podatci s kraja lipnja ukazuju na to da je u javnom sektoru radilo 229.976 tisuća ljudi, od čega njih preko 2100 na više radnih mjesta što je porast za 680 osoba, u odnosu na isti period iz 2017.godine. Troškovi za zaposlene na proračunu porasli su u prvih šest mjeseci prošle godine za oko 774 milijuna kuna, konkretnije iznose oko 13,7 milijardi kuna, dok je godinu prije bilo govora o 12,9 milijardi kuna.

Podatci ukazuju na to kako je u prvih devet mjeseci prošle godine zaposleno preko 2600 novih kadrova, a koncem 2015. godine broj zaposlenika u javnom sektoru iznosio je oko 230 tisuća. Do konca naredne godine porastao je za 31.224, a do konca prošlogodišnjeg rujna dosegli smo brojku od 233.886. Sve to dio je HDZ-ovog hranidbenog lanca i cijena koju Plenković plaća kako bi mu vlada bila stabilna. Uhljebe koji su se dobro pozicionirali u njegovoj eri gotovo da je nemoguće nabrojati.

Pozicionirao je tako Plenković nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Rimac u fotelju države tajnice u Ministarstvu uprave. A koliko mu je stalo do mladih koji odlaze premijer je pokazao na primjeru 59-godišnjeg zidara Tomislava Čuljka koji je dobio stalan posao u državnoj tvrtki ‘Odašiljači i veze’.

Inače, lista HDZ-ovih ‘sitnih’ uhljeba već sada prilično je zavidna pa je sukladno tome HDZ-ova gradska vlast u Slunju postavila za v.d. ravnatelja gradske knjižnice vojnog umirovljenika. Ne bi to čak ni bilo čudno da čovjek nije vodoinstalater. Riječ je inače o slunjskom dogradonačelniku Ivanu Požegi. Gradonačelnik Jure Katić za to je imenovanje ponudio ”racionalno” objašnjenje. Naime, mediji i oporba prave skandal tamo gdje ga nema, Požega je na tom mjestu samo dok se ne izabere novi ravnatelj nakon smrti bivšeg Nikole Živičića.

Ovo objašnjenje nije progutala ekipa iz ‘Živog zida’ već su na svojim stranicama objavili da su prošla dva natječaja na kojima nije izabran nitko, iako su se prijavile tri osobe od kojih su dvije imale završen traženi fakultet. Njih su pak na natječaju odbili po sili zakona jer nisu imali pet godina staža na ravnateljskim dužnostima. Da nije tužno bilo bi smiješno.

U kontekstu ove priče valja podsjetiti na izračun doktorice Maruške Vizek s Ekonomskog instituta. Naime, ona je izračunala da politika u jednom punom parlamentarnom izbornom krugu zaposli 20 tisuća ljudi. No, da to političkim elitama i nije odveć sporno dao je naslutiti HDZ-ov Ivan Šuker gostujući na javnom radiju u emisiji Poligraf.

”Svaka stranka ima svoj hranidbeni lanac. Onaj HDZ-ov sada je došao na red”, izjavio je te prigode Šuker, a koliki su njegovi apetiti može se sažeti na jednu sliku koja govori više od tisuću riječi. Nedavno je internetom kružio dokument s popisom navodnih članova obitelji lokalnih HDZ-ovaca koji su se uhljebili po gradskim tvrtkama, otvorenom učilištu i drugim institucijama Velike Gorice, gdje godinama stoluje njihov gradonačelnik Barišić.

Da se može dobro napredovati i kada si član stranačke mladeži svjedoči primjer predsjednika Mladeži HDZ-a Matije Perkovića koji je postao direktor Hrvatskog radija Karlovac. A kao dobar i lojalan kolega, te u doglednoj budućnosti i vrlo vješt političar, mladi je Perković očigledno vrlo dobro savladao Šukerovu lekciju o hranidbenom lancu pa je sa sobom na radio doveo i kolegice Vandu Antunović i Anamariju Radočaj. Prvu kao novinarku, drugu kao zamjenicu glavnog urednika.

Bivši pomoćnik ministra rada, HDZ-ov Mario Bebić, zaposlio se kao izvršni direktor Divizije mreža u Hrvatskoj pošti iz koje je ispraćen 2012. godine s otpremninom od 114.318 kuna.

Podmiriti u ovom hranidbenom lancu treba i koalicijske partnere. Nedavno su imenovane uprave u Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama, HŽ Infrastrukturi i Putničkom prometu te zračnim lukama i tvrtki Međunarodna zračna luka Zagreb. Za svaku od tih tvrtki na natječaj se prijavilo 40-tak ljudi, ali koga briga. Politika je i ovdje uplela prste. Premda se rukovodeći u HC i Infrastrukturi ne mijenjaju, na čelo HAC-a i Putničkog prijevoza dovedeni su novi ljudi.

Dosadašnji član uprave HEP-a Tomislav Rosandić preuzeo je HAC, dok su ostali članovi uprave Boris Huzjan, nekadašnji direktor u HAC-ONC-u te Stjepan Baranašić, bivši pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Međimurskoj županiji. Baranašić je inače haenesov kadar, dok je Rosandić HDZ-ovac.

U Hrvatskim cestama poziciju je zadržao Josip Škorić, ali to je tek kozmetički potez, jer nekadašnji zamjenik ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka i član HNS-a Alek Leverić ulazi u upravu te tvrtke. Na rukovodećoj poziciji u Infrastrukturi je HDZ-ov Ivan Krešić, a u Upravu je ušao i Nikola Ljuban, član Čačićevih Reformista.

Brojke ne lažu pa tako kažu da je Plenković rekorder u gomilanju dužnosničkih funkcija, što ne čudi obzirom da ih je osmislio čak 151, što je duplo više nego u vladama Sanadera i Jadranke Kosor i 20 posto više nego u vladi Zorana Milanovića.