Vojni analitičar upozorava na puno veći problem od sukoba Milanović-Plenković: ‘Mi smo mnoge šanse propustili, Amerikanci nas uskoro neće pitati ništa’

Autor: Dnevno

Vojni analitičar i profesor s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao sukob na vrhu, između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Jedna od tema sukoba bili su i američki gusjeničari Bradley.

Milanović proziva Vladu već neko vrijeme da se ta priča izgubila u dokumentima, te ih optužuje da vuku poteze koji će naštetiti odnosima s SAD-om.

“Problem je kompletna nabava”

“To je oklopno borbeno vozilo, to je vozilo koje služi za prijevoz vojnika na bojištu. Mora imati potporu težih oklopnih vozila, helikoptera. To je borbeni taksi na bojištu. Nezaobilazno je svugdje i činjenica je da Hrvatska ima M980 iz bivše Jugoslavija i da ih se treba zamijeniti. S druge strane, to je gusjeničar ne vozilo na kotačima i ima smisla raditi miks. Patrije su dobre za ravnicu, ali na malo većoj kosini će proklizat, a gusjeničar će proći bez problema”, rekao je Barić.

Dodaje kako je širi problem kompletne nabave oružanih sustava u Hrvatskoj.

“Ponašamo kao da idemo na plac, od jedne kumice uzmemo nešto, od druge nešto drugo, a nitko ne gleda cijelu sliku”, objašnjava Barić.

“Nemamo vojnu strategiju”

Ističe da je najveći problem što u vojsci nema sustavnog planiranja.

“Morate imati vojnu strategiju koja predstavlja operacionalizaciju, strategiju nacionalne sigurnost, opća načela korištenja oružanih snaga. Imamo dokument iz 2003. koji predstavlja pokušaj da se navrat-nanost napiše povezivanje strategije nacionalne sigurnosti i obrane. Mi nemamo nikakvu vojnu strategiju, to je nevjerojatno”, smatra Barić.









“Nemamo vojnu doktrinu, a doktrina jasno kaže kako se oružane snage upotrebljavaju. To je ključno, da se jasno kažu načini djelovanja, a mi to nemamo, to je zanemareno”, dodaje.

Odnosi sa SAD-om

Objašnjava da, kada su u pitanju odnosni sa SAD-om, treba gledati širi kontekst, sve propuštene prilike.

“Washington nam je u više navrata u zadnjih 15-ak godina nudio da budemo glavni američki saveznik u regiji. To ima prednosti i nedostatke. Prednost je sigurnost, imate pouzdanog partnera. Posebno se to vidi sada kada je NATO opet u velikim problemima. Mi smo propustili mnoge šanse”, rekao je.

Bojim se da će u Washingtonu ovo pojačati percepciju “čekajte, kakvi su oni partner”. Bojim se da će se dogoditi. OK, oni su tu, kupit će neko oružje, ali kad se budu krojili planovi za regiju, nećemo ih pitati nego reći uzmi ili ostavi”, zaključuje Barić.