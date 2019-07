Vlasnik ne vidi u čemu je problem! Bosanac pobjesnio: Ležaljka na suncu 25 kn, ispod plaže 75 kn

Autor: dnevno.hr

Bosanskohercegovački mediji prenijeli su vijest o gostu iz te zemlje koji se neugodno iznenadio prilikom posjete gradskoj plaži u Trpnju na Peljeđšcu. Naime, kako je rekao iznajmljena ležaljka stoji 25 kuna, no poželite li je staviti u hlad ispod palme biti će potrebno izdvojiti 75 kuna. na tu temu oglasio se načelnik Trpnja Jakša Franković, tvrdeći da se radi o običnim izmišljotinama. ”Gotovo da je nemoguće, jer je općinsko vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja izdalo dvije koncesije za iznajmljivanje ležaljki. Jednu za „Plavi obrt za morski ribolov“ koji ih ima 36 i tvrtki „Hotel Faraon d.o.o. Trpanj“, koji imaju 20 ležaljki na plaži. Oni iznajmljuju ležaljke, a ne hladovinu i za to su dobili odobrenje. Ukoliko ovo i jest istina, volio bi da se te predstavke pošalju na našu e-mail adresu ili onu Turističke zajednice Trpanj. Ako je gost koristio ležaljku trostruko plaćenu iz navedenog razloga, volio bi vidjeti tu fakturu”, rekao je načelnik za morski.hr te objasnio da je to u slučaju da je vijest istinita vrsta lošeg marketinškog trika. Tržište kažnjava ovakve neuspjele šale, a ne znaju svi je li to šala ili nije. Gospodin Jakov Begović (jedan od koncesionara, op.a.) je inače sklon šalama, pa je recimo nedavno osvanuo natpis na tabli ispred njegovog objekta „Govorimo sve jezike osim vašeg“, po meni je i to jedna od loših šala koje se također mogu krivo shvatiti”, tvrdi načelnik, no oglasio se i Begović vlasnik obrta za morski ribolov. ”Ne vidim ništa sporno u tome, a i nije to radi hlada, nego jer ležaljka stoji uz palmu. Tu su dvije palme i stolić je stavljen pored njih i to se zove „palmset“. Da je gospodinu iz Bosne koji je naviknut na reklamne suncobrane, iznajmiti suncobran zbog hlada, onda se ne bi uzrujavali zbog toga. Ako žele, oni mogu iznajmiti obične ležaljke, pa leći ispod njih i koristiti sjenu ležaljke”, izjavio je ljuti iznajmljivač.