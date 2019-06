Vladimira Palfi oprezno o Pernaru: ‘Ma, to su samo dječje igre!’

Autor: ZG/Dnevno.hr

Kako odgovara na optužbe koje su protiv nje danas izrekli Branimir Bunjac i Ivan Pernar da povlači sve konce u Živom zidu, je li aktivirala svoj saborski mandat i osjeća li krivnju za raspad stranke u studiju Newsrooma N1 Televizije, odgovara Vladimira Palfi.

Je li ovo kraj Živog zida?

Ja se nadam da nije. Živi zid postoji već jako dugo godina, započeli smo kao aktivistički pokret više nego politički. Prošli smo toliko toga zajedno da mi emisija od 20 minuta ne bi bila dovoljna da ispričam. Vjerujem da Živi zid može nadrasti sve ove dječje igre.

I s Bunjcem i Pernarom?

Ja ne znam gdje je problem, voljela bih znati. Vidjela sam puno njihovih oprečnih izjava. S nama oni jako slabo komuniciraju. Kad smo već bili pri kraju dogovora za Europske izbore, Bunjac je napustio sastanak, Pernar je ostao na sastanku i glasao za odluku za koju je glasalo 33 prisutnih, o osobi koja bi trebala ići u Europski parlament.

Prije toga nije bilo govora o tome?

Razgovarali smo prije izbora. U saborskom klubu smo imali sastanak par dana prije nego smo predali listu. Svaki član glavnog odbora dao je svoj prijedlog liste, ja sam bila jedina osoba koja nije svoje ime stavila na listu i koja uopće nije htjela biti na listi, jer mene mandati ne zanimaju. Mene su stavljali drugi ljudi.

Jeste li vi strah i trepet u Živom zidu?

Ja nemam nikakav utjecaj na njihove govore. Naša stranačka politika kreira se 90 posto vremena njihovim saborskim govorima. Imamo puno povjerenje u svoje saborske zastupnike i oni taj posao dobro odrađuju. Moj posao je bio organizacija konferencija i sastanaka.

Vi ne odlučujete o imenima na listi?

Ja sam dala svoj prijedlog isto kao i svi ostali. Onda je predsjednik stranke na kraju sastavio optimalnu listu i predložio je na glasanje i ona je jednoglasno izglasana. Bunjac je glasao za tu listu. Jednako kako smo na tom sastanku rekli da se zastupnici izmjenjuju.

Kad je došlo do njegovog preokreta?

Nakon izbora je Bunjac rekao da želi ići u Parlament. Pernar mu je rekao da to nije dobra ideja, jer bih onda ja išla u Sabor, a ja to nisam htjela, mene to ne zanima. Tisuću puta sam mu rekla da je mandat njegov i da svoj posao radi odlično.

Podsjetimo, nakon eskalacije sukoba u Živom zidu, a zbog odlike predsjednika stranke Ivana Vilibora Sinčića da suspendira Branimira Bunjca, danas se javnosti obratio i Bunjac.

“Osnovni problem koji je nastao proizlazi iz toga što je u zadnjih godinu dana Živi zid postao privatno vlasništvo jedne osobe, a ta osoba se zove Vladimira Palfi i ona u Živom zidu odlučuje o svemu i samovoljno je koncentrirala vlast u svojim rukama. Samostalno donosi sve odluke, kako se troši novac, zabranjuje članovima medijske istupe bez njezinog odobrenja”, započeo je Branimir Bunjac obraćanje novinarima.