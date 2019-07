VLADARI IZ SJENE! Tko su stvarni vlasnici off-shore tvrtki? Plenković je jednim potezom sve otkrio

To što je Andrej Plenković pompozno odradio rekonstrukciju Vlade, a nešto prije toga iz nje ispratio aferama obilježenog ministra Lovru Kuščevića, ne znači apsolutno ništa, jer sve dok god su pojave radi kojih je Kuščević dospjeo u fokus javnosti aktivne, a jesu problem definitivno nije riješen, pa se stoga premijerov potez može okarakterizirati tek kao spašavanje vojnika Andreja. Stranka, ali i državne institucije, kako se za sada čini i dalje ostaju uz svoje ljude pa je tako Kuščević kažnjen time da postaje saborski zastupnik, no izgledno da je da priča s njime nije ni izbliza gotova pa se tako saznaje da je bivši ministar radio s 20 sumnjivih off-shote tvrtki osnovanih u karipskim državama te na Malti. Općina Nerežišće kojom je kao načelnik rukovodio izmijenila je prostorni plan za gradnju Brač Medical Cityja, a investitor dakako iz nekog razloga nije provjeren, dok se s druge strane na internetskim stranicama Općine može pronaći podatak o tome kako projekt gradnje medicinsko-turističkog centra na jugozapadnoj strani otoka Brača polako, ali sigurno ulazi u završnu fazu, barem što se dokumentacije tiče. Kako se moglo saznati ovih dana, Kuščević je kao načelnik nagovarao vijećnike da usvoje izmjene Prostornog plana, što su oni u konačnici i učinili, no investitor se do danas nije pojavio, jer očekuju da općina, ali i država ulože dodatnih desetak milijuna kuna u infrastrukturu. To bi uz prenamjenu zemljišta trebalo rezultirati povećanjem vrijednosti zemljišta čije vlasništvo nije poznato, no zanimljivo je da je do sada uloženo isključivo u otkup 60 hektara zemljišta od Bračana, koji nisu znali da će preko noći porasti vrijednost njihovih pašnjaka. I prije sastanka na Vidovoj gori, u studenom 2013.godine, vijećnik Ivica Franulić načelniku Kuščeviću postavljao je pitanja o Medis Investmentsu i provjeri istih, no evidentno je ostao bez odgovora. Medis Investmenst je zapravo mreža od dvadesetak tvrtki, a osnivači su im pak off-shore tvrtke iz Nevisa, Sv.Kristofora, Sv.Vincenta i Malte, ali i Grenadinija, nekima je suosnovač bio Igor Žunković Slovenski, ali i državljanin Ujedinjenih Arapsih Emitata. Dio tvrtki, konkretnije njih 15 imao je sjedište u Zvonimirovoj ulici, a onda pak njih 18 u Mihovilovoj širini 3, pa u Mihovilovoj širini 13 u Splitu te su ih u određenim predmetima zastupali Marko Jug Dujaković, Nenad i Zoran Šaljić, Vernon S. Veira, Željko Holik, Hermina Krivić Mimica te Wilhelmus Adrianus Woestenburg i Ivan Krželj, riječ je kako piše Večernji list uglavnom o odvjetnicima, neki od njih zastupali su i po 25 tvrtki, a uz to neki od njih spominju se i na Paradise Papersu, gdje se Woestenburga povezuje sa 150 entiteta.

Za odvjetnika Vernona S. Veiru The St. Kitts-Nevis Times objavio je, pozivajući se na policijske podatke, da je uhićen 3. lipnja 2011. pod optužbom za nepošteno raspolaganje s 1,5 milijuna USD. U situacijama ovoga tima postavlja se pitanje ima li među stvarnim vlasnicima koji su nepoznati poznatih ličnosti iz Hrvatske, no to su podaci koji se dakako kriju od javnosti, ali i podaci koji otkrivaju da priča s Kuščevićem ni izbliza nije gotova. A da takvih priča po Hrvatskoj ima napretek prije nekoliko dana svjedočio je i Damir Kajin tvrdeći kako u njegovoj Istri prenamjena livada i pašnjaka u građevinska zemljišta cvjeta godinama, kako je kazao u razgovoru za naš portal, u Istri se kušovanje javnog dobra i pretvaranje istog za kikiriki u privatno odvije godinama, i po toj metodi ondje je nanicala vojska milijunaša kojoj nitko ne postavlja pitanja o porijeklu njihove naglo stečene imovine.

Tvrdio je osebujni Kajin da u Istri ima pedesetak Kuščevića, ali ni Kuščević, ni Istra nisu iznimke cijela je Hrvatska taoc svojih lokalnih šerifa, koji se bogate po istom, Kuščevićevom modelu, neovisno o tome iz koje stranke dolaze. Kakav je onda dakle zaključak moguće izvući iz Plenkovićeve rekonstrukcije? Nije li upravo njome pokazao da i sam vlada po istom modelu, prenamijenio je Lovru ministra u Lovru zastupnika, a pojava zbog koje je pao i dalje će živjeti među hrvatskom političkom elitom, i predstavnicima institucija koje su sve samo ne neovisne.