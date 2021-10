VLADAR IZ SJENE! Tomaševićev novi šef ne progovara: Povezuju ga s kontroverznim tajkunom koji se obogatio u tri godine

Autor: Iva Međugorac

Premda je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tijekom svoje predizborne kampanje novinarima obećavao transparentan pristup, njegov novi predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković ne čini se kao razgovorljiv tip. Naime, premda smo još 6.listopada Novakoviću postavili upit u kojem smo ga molili da nam pojasni svoje veze s poduzetnikom Markom Vojkovićem, odgovor još uvijek nismo dobili. Potrebno je to dakako razumijeti, jer je evidentno da ni Tomašević ni Novaković nemaju vremena za ove teme budući da u Holdingu posljednjih desetak dana svjedočimo potpunom raspadu sistema, što također nije iznenađujući s obzirom na okolnosti pod kojima su upravu te gradske megatvrtke napustili Nikola Vuković i Ante Samodol. Novaković je, kao novi izbor gradonačelnika Tomaševića iznimno intrigantan tip, o kojem se i u samom Holdingu malo zna iako u njegovoj službenoj biografiji stoji podatak kako je iza njega 14 godina duga karijera u sklopu koje je bio član uprave i predsjednik nadzornih odbora u nizu tvrtki, među ostalim i u dvijema koje su medijske stupce punile u mandatu bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Podsjetimo, Novaković je pozezan sa HDS ZAMP-om, odnosno s bivšim predsjednikom i njegovim nekadašnjim poslovnim partnerom, pomalo zaboravljenim Markom Vojkovićem. Uz to što je bio aktivan u HDS-u Novaković je prema dostupnim informacijama s Vojkovićem surađivao preko njegove tvrtke Emporion, a dio naših sugovornika iz Holdinga ide korak dalje pa tvrdi da njihov novi šef pored vile u Gračanima posjeduje stan od 100 m2 u Zagrebu kojega je gradila jedna od Vojkovićevih tvrtki. I kada je Novaković napustio Emporion prešao je u tvrtku Veterinario koja je u međuvremenu završila u stečaju, a tamo ga pak dočekuje Vibor Šoštarić koji je danas član uprave Emporiona. Inače je Marko Vojković blizak prijatelj Ive Josipovića, no pojavljivao se i na izbornom skupu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u vrijeme kada je ona predstavljala svoj program. Zanimljivo je kako je i bivši predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić svojedobno prozivao Vojkovića u vrijeme kada je uhićen pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. ”Osjetilo se da nešto ne štima otkad Josipovićev glavni operativac iz ZAMP-a Marko Vojković ne kadrovira više u Holdingu” izjavljivao je Mikulić. Vojkovića je u jednom intervjuu spominjao i Milijan Brkić u vrijeme svoje najveće političke moći.

“Od te izjave puno je interesantnija poruka koju je Andriji Mikuliću nakon toga istupa preko poznanika poslao Marko Vojković. Poručio mu je: ‘Dolazim sporo, ali sigurno kao smrt’! E sad, Andrija je odrastao u Zagrebu, na zagrebačkom asfaltu i sigurno se ne boji takvih instant mafijaša kao što je Marko Vojković – ali to samo govori kakvim je osobama okružen gospodin Josipović. Jer svatko zna da je Vojković jedan od njegovih glavnih operativaca”, izjavio je Brkić. Vojkovićeva problematizirana tvrtka Emporion javnosti je poznata po tome što godinama ubire naknadu za autorska prava u ime HDS ZAMP-a, a Index je pak svojedobno tvrdio kako je Vojković od 10.siječnja do 8.travnja 2011.godine s tadašnjim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem kontaktirao barem tri puta dnevno, odnosno sve skupa 288 puta. Razdoblje je to u kojem je u javnost iscurio niz tajnik Uskočkih iskaza od toga najveći broj u Jutarnjem listu čiji je vlasnik tada bio Ninoslav Pavić, pisao je tada spomenuti medij kako su Pavić i Vojkvoić poslovno vezani s obzirom na to da je Pavićev nekadašnji medijski koncern EPH bio Vojkovićev poslovni partner u turističkoj tvrtci Adriatica.net koja se veže uz problematičnu dokapitalizaciju Slobodne Dalmacije. Uz to što je kontaktirao s Bajićem, Vojković je u tom periodu učestalo komunicirao s Uskokovom službenicok Vanjom Marušić koja je kasnije postala tužiteljica u sudskom postupku protiv Ive Sanadera, zvao je Vojković onda 20-ak puta tadašnjeg ravnatelja Uskoka Dinka Cvitana, ali i njegova zamjenika Igora Cišpera. Niknula je nakon toga Operativna akcija Juda, koju je po Uskokovom nalogu u ožujku i travnju 2011.godine provodilo Ravnateljstvo policije kako bi otkrilo tko medijima odaje službene tajne iz Uskokovih istraga. Pod sumnjom u kazneno djelo policija tada provodi kriminalističku akciju koja je uz brojna zvučna imena obuhvaćala i ono Vojkovićevo. U prvoj fazi istrage kao potencijalni izvor podataka prema pisanju medija indentificiran je Bajić,.koji je kako se tada navodilo, osim izravno s medijima komunicirao preko dva kurira- Ratka Mačeka i Marka Vojkovića. Maček je u tom razdoblju bio jedan od najbližih suradnika bivšeg premijera Sanadera, a Vojković Pavićev poslovni partner, za kojega se doduše tek kasnije jače čulo zbog njegova poznanstva s Josipovićem kojega je također u jeku ove afere kontaktirao 129 puta, 166 puta kontaktirao je Josipčovićeva tadašnjeg predstojnika Ureda, aktualnog šefa Skupštine Joška Klisovića. U svojim javnim istipima Josipović je nerijetko naglašavao da o Vojkovićevim poslovima vrlo malo zna, spominjući tek njihovo poznanstvo putem Vojkovićeve sestre Sande. muzikologinje, koja je jedno vrijeme bila direktorica HDS-ove diskografske kuće Cantus. Spominjalo se također u medijima i Vojkovićeve kontakte s Pupovcem, koji je tada bio koalicijski partner Jadranke Kosor, njega je kako je Pupovac sam otkrio u više navrata nagovarao da izađe iz koalicije s HDZ-om Jadranke Kosor kako bi se mogli provesti izvanredni izbori, a osim toga zvao ga je i zbog kontinuiranog pisanja srpskog tjednika Novosti o aferi ZAMP što su navodno bivši predsjednik i Vojković nastojali spriječiti. Spominjalo se po medijima i Josipovićevo pogodovanje Vojkoviću, a spominjalo se i da je Vojković počasni konzul Šri Lanke. No, možda su najzanimljivije od svega konkretne brojke. Naime,. Vojkovićeva tvrtka od ubiranja ‘harača’ od ZAMPA samo u periodu od 2008.do 2010.godine zaradila je basnoslovnih 111,5 milijuna kuna, dobit koju su pritom ostvarile na poslu koji su bez natječaja dobili od HDZ-a iznosila je prema pisanju Novosti 36,6 milijuna kuna. Potvrdilo je to financijsko izvješće Vojkovićevih tvrtki koje su otkrile kako je iznos znatno vei od onoga kojega su u medijskom prostoru iznosili HDS i sami Vojković.

Vojkovićeve tvrtke Emporion i Emporion usluge od HDS-a su samo 2008. godine ukupno naplatile 43,7 milijuna kuna, a njihova dobit iznosila je prije poreza 16,4 milijuna kuna, iduće godine Vojković posao ubiranja naknade za Zamp prebacuje na Emporion usluge, kojima to postaje jedina aktivnost, te godine od HDS-a su uprihodili 34 milijuna kuna, od čega je dobit iznosila 11,4 milijuna kuna. Tvrtka je i 2010. godine imala 34 milijuna kuna prihoda od HDS-a, zabilježivši još 8,6 milijuna kuna dobiti. Kako su dalje pisale Novosti, neto dobit, dakle samo ono što je nakon plaćanja poreza Vojković samo u tri godine poslovanja s HDS-om mogao izvući iz tvrtke i strpati u vlastiti džep, iznosila je 29 milijuna kuna. U ovaj unosan biznis Vojković ulazi preko Josipovića u vrijeme dok je on bio glavni tajnik HDS-a, prvi ugovor sa Društvom skladatelja sklapa još 1993.godione, a još jedan ugovor o preuzimanju ZAMP-ovih poslova sklada šest godina kasnije. Treba također podsjetiti da je Josipović na poziciji glavnog tajnika bio od 1987.do 2001.godine, a 2003.godine usvojen je Zakon o autorskim i srodnim pravima čiji je zagoovrnik i sutvorac bio upravo bivši predsjednik. Taj je sporni zakon ZAMP-u otvorio mogućnost širenja naplata na cijelu paletu korisnika od televizija, radija, diskoteka, hotela, ugostitelja, trgovačkih lanaca, diskografa, mobilnih operatera do praznih CD-ova. Novim ugovorom taj kompletan posao prepušten je Vojkoviću, a HDS-ova služba Zamp svodi se praktički na naslov. Josipović je sve do ulaska u predsjedničku kampanju bio u HDS-u, a od 2004.do 2008.godine članica predsjedništva bila je i Sanda Vojković Smiljanić predsjednikova prijateljica, i Vojkovićeva sestra.