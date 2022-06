‘VLADAR IZ SJENE’ SE PRITAJIO I ČEKA PRILIKU! Vaso Brkić nije završio s Hrvatskom: U tišini radi na projektu, ‘on je jednostavno premoćan igrač da bi samo tako nestao’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Bio je alfa i omega HDZ-a, smatralo ga se najjačim političkim operativcem u državi i u jednoj eri nije bilo moguće prstom mrdnuti bez da se dobije njegova dozvola ili mig od njemu bliskih ljudi.

Milijan Brkić, popularni Vaso bivši je potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a, a nakon potpune političke tišine i gubitka svih pozicija u stranci i izvršnoj vlasti, krenuo je prošle godine u novi biznis i osnovao tvrtku pod nazivom Alfa Strategy d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Tvrtku je osnovao na zagrebačkoj adresi na kojoj je i prijavljen.





Neki novi izazovi

Direktor tvrtke je Božo Krmek, koji je direktor i u tvrtki Powerplay Advisory d.o.o. u vlasništvu Višeslava Vukojevića, sina nekadašnjeg ustavnog suca Vice Vukojevića i poslovnog partnera Zorana Gopca – inače “rukometnog Zdravka Mamića”.

Podsjetimo, Milijan Brkić doživio je poraz na unutarstranačkim izborima na kojima se kandidirao za mjesto potpredsjednika HDZ-a, a na parlamentarnim izborima nije bio na listi HDZ-a.

Direktor u njegovoj novoj firmi Krmek bio je 2017. godine direktor i u firmi Sport B, a o kojoj se pisalo kad je 2017. dobila koncesiju za najatraktivniju jadransku plažu Zlatni rat na Braču od koje je pak njezin tadašnji vlasnik Davor Matijević nakon brojnih medijskih napisa odustao.

A kako ide Vasi danas, je li zaista politički mrtav ili vuče konce iz pozadine upitali smo dobro upućeni izvor blizak samome Brkiću.

Vuče konce igre

Kako saznajemo, iako je medijski od stranačkog vodstva on potpuno marginaliziran, istina je da Vaso drži konce u tri najvažnije organizacije zagrebačkog HDZ-a.

“Vaso i dalje drži Jarun, Klaru i Sesvete, tri najjača ogranka HDZ-a u gradu i bolje da dalje ne pričam što to znači. On je jednostavno premoćan igrač da bi samo tako nestao. Varaju se oni koji misle da je Brkićeva ostavština nestala preko noći. Pa on je stvarao moderni HDZ”, rekao je naš izvor i otkrio nam da Brkiću dobro ide na poslovnom planu.









“Njemu ide jako dobro, skuplja menadžersko i savjetničko iskustvo koje će kasnije moći upotrijebiti i za neke druge planove. Nitko ne zna kakva je zapravo budućnost i što točno Vaso smjera, ali poznavajući njega znam kakav je borac i da zasigurno nismo još vidjeli sve od njega”, rekao nam je naš izvor.

Podsjećamo, Brkić je bio potpredsjednik Sabora 2016. godine. 2012. je postao glavni tajnik HDZ-a i tu kreće njegovo krojenje politike stranke da bi kasnije postao i potpredsjednik najjače hrvatske političke opcije. Bio je glavni operativac bivšeg šefa stranke Tomislava Karamarka, a u kuloarima su ga nazivali vladarom iz sjene.

Junak Domovinskog rata

Brkić se 1991. uključio u jedinicu specijalne policije Alfe. Počeo je kao običan policajac da bi na kraju postao zapovjednik te legendarne policijske postrojbe koja je dala veliki obol na svim najtežim ratištima tijekom oslobađanja Hrvatske. 2005.godine prelazi u Sigurnosno obavještajnu agenciju, a kasnije se opet vraća u policiju nakon čega je zagazio u politiku.

Popularan je među zagrebačkim Janjevcima i romskom populacijom i tu je uvijek odrađivao dobar posao za stranku, a poznat je i kao veliki politički radnik na terenu diljem Hrvatske.