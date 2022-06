‘VLADA JE ŽRTVOVALA VLASTITI NAROD’!’ ‘Što Hrvati imaju od pozicije Šuice ili Pejčinović Burić?’, iskreno se pita šef Domovinskog pokreta

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti.

“Tema su pogrešne politike aktualne hrvatske Vlade u vođenju hrvatske države. Potrebno je kazati u ovome kritičnom trenutku, kada su prisutne geostrateške nestabilnosti na razini cijelog planeta, da je jedina politika koja garantira prosperitet i opstanak hrvatskog naroda u hrvatskoj državi jaka i suverena hrvatska država, jaka hrvatska Vlada i jaki državnici koji upravljaju ovom državom”, uvodno je rekao Penava.

Smatra kako, nažalost, ništa od toga Hrvatska nema jer u odabiru između Zagreba i Bruxellesa, hrvatskih interesa i interesa EU, aktualna Vlada provodi i bira ovo drugo, interese Europske unije. Dodao je kako je ono s čime se Hrvatska u ovom trenutku suočava odabir između hladnih radijatora u hrvatskim kućanstvima, hladnih proizvodnih peći u pogonima unutar hrvatskih firmi i odabir i igranje na kartu EU birokracije.





“Nažalost, aktualna Vlada čvrsto se odlučila za EU birokraciju, za hladne radijatore u stanovima i hladne peći u industrijskim pogonima u Hrvatskoj, žrtvujući time vlastiti narod i nacionalni interes zbog EU interesa, za što, kao što vidimo, bivaju i obilno nagrađeni kroz uspješno kadroviranje, a primjer je gospođa Šuica, koja je izabrana, i na čemu joj čestitam, na mjesto jedne od deset potpredsjednika EPP-a”, rekao je. Penava je pojasnio kako bi to mogao plastično, narodski, puno razumljivije reći ovako: “Dok određeni kadrovi isplivavaju i njihove karijere idu prema gore, dotle hrvatski narod i životni standard u Hrvatskoj ide prema dolje. Poručio je da to nije cijena koja je vrijedna, da to nije politika domovinske Hrvatske, da je to politika koja Hrvatsku iseljava, raseljava, gasi pogone u Hrvatskoj, koja od Hrvatske radi, smatra, malu zemlju za veliki odmor”.

U našoj domovini neće ostati ništa

“‘Mislim da je svima jasno da to nije nikome u interesu i pozivam hrvatski narod da si osvijesti taj trenutak, jer u našoj domovini neće ostati ništa, upravljati nećemo ničime, i na kraju ćemo biti svi raseljeni kao posljedica ove politike. Da vas vrlo otvoreno pitam, bez ijedne trunke jala, što Hrvatska ima od pozicije Dubravke Šuice na mjestu potpredsjednice Europske komisije ili Marije Pejčinović Burić na mjestu Glavne tajnice Vijeća Europe, a što je svojedobno slavodobitno prikazivano kao veliki uspjeh hrvatske diplomacije? Ali, što hrvatski čovjek ima od toga?”, upitao se Penava.

Istaknuo je kako zna da je teži put koji nailazi na veliki otpor politika koju provodi, primjerice, Orban u Mađarskoj, međutim, smatra Penava, Orbanova politika je dovela do toga da Hrvati idu u Mađarsku kupovati gorivo za svoje osobne automobile.

”EU politika gospodina Plenkovića je dovela do toga da Hrvati iseljavaju iz Hrvatske, bez obzira što pojedinci koji su njemu podobni profitiraju i bivaju za to nagrađeni i visoko pozicionirani. Mislim da je to cijena koja je nama neprihvatljiva i Domovinski pokret jasno stoji na poziciji domovinske i jake Hrvatske, gdje se između interesa Bruxellesa i interesa Zagreba moramo odlučiti za interes Zagreba, jer znak jednakosti između Zagreba i Bruxellesa nipošto ne stoji”, zaključio je.